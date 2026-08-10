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Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra : les premiers rendus dévoilent le design avant le lancement

Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra : les premiers rendus dévoilent le design avant le lancement

Samsung semble miser sur la continuité pour sa prochaine génération de tablettes premium. À environ un mois de leur présentation attendue, les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra apparaissent dans une nouvelle fuite dévoilant leur façade et les fonds d’écran officiels qui accompagneront leur lancement.

Ces premiers visuels confirment une stratégie désormais bien connue du constructeur : plutôt que de révolutionner le design, Samsung préfère affiner une formule qui a déjà fait ses preuves.

Un design presque inchangé

Les rendus montrent des Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra très proches de leurs prédécesseurs. Les bordures autour de l’écran conservent une épaisseur similaire à celle de la série Galaxy Tab S11, tandis que les proportions générales restent identiques.

Autrement dit, il faudra regarder les détails pour distinguer cette nouvelle génération.

Comme chaque année, Samsung accompagnera néanmoins ses tablettes de nouveaux fonds d’écran exclusifs. Les images dévoilées mettent en avant un dégradé bleu-violet dominé par un grand « S » stylisé, une signature graphique qui accompagnera probablement l’ensemble de la gamme Galaxy haut de gamme de cette rentrée.

Le Galaxy Tab S12 Ultra conserve finalement son encoche

L’une des principales interrogations concernait la caméra frontale. Plusieurs rumeurs évoquaient ces derniers mois l’abandon de l’encoche au profit d’un poinçon plus discret sur la version Ultra. Toutefois, ces nouveaux rendus semblent raconter une toute autre histoire.

Le Galaxy Tab S12 Ultra conserverait bien son encoche, utilisée pour intégrer son double module photo frontal.

Cette décision contredit plusieurs fuites précédentes qui annonçaient une évolution vers un affichage plus moderne. Si ces images sont exactes, Samsung repousserait donc cette évolution à une génération ultérieure.

Les deux modèles devraient être proposés, au minimum, dans des finitions gris et argent.

Une évolution technique plus importante que le design

Sous le capot, les changements s’annoncent plus intéressants. Le Galaxy Tab S12 Ultra devrait embarquer le Dimensity 9500 de MediaTek, une puce déjà aperçue dans une récente base de données Geekbench. Samsung poursuivrait également sa politique de support logiciel longue durée en promettant 7 années de mises à jour Android et 7 années de correctifs de sécurité.

Une stratégie désormais comparable à celle des smartphones Galaxy premium.

Des écrans AMOLED toujours aussi ambitieux

Côté affichage, Samsung ne modifierait pas les dimensions de ses deux tablettes. Le Galaxy Tab S12+ conserverait une dalle Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy Tab S12 Ultra resterait fidèle à son immense écran 14,6 pouces, toujours destiné aux usages créatifs, à la productivité et au multitâche.

Le S Pen devrait une nouvelle fois être fourni de série avec les deux modèles.

Une autonomie légèrement revue à la hausse

Les premières informations évoquent également une légère augmentation de la capacité des batteries. Samsung préparerait 10 600 mAh pour le Galaxy Tab S12+ et 11 600 mAh pour le Galaxy Tab S12 Ultra. Même si le gain reste modeste, l’association avec une puce plus moderne pourrait améliorer l’autonomie globale, notamment lors des longues sessions de dessin, de montage ou de lecture vidéo.

Samsung privilégie l’évolution à la révolution

Ces premiers rendus illustrent parfaitement la stratégie actuelle de Samsung. Le constructeur ne cherche plus à modifier radicalement le design de ses tablettes chaque année. Son objectif semble désormais être d’améliorer progressivement les performances, l’autonomie et l’expérience logicielle tout en conservant une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Dans un marché des tablettes Android premium relativement stable, cette approche apparaît cohérente. Les utilisateurs attendent davantage de puissance, un suivi logiciel exemplaire et une intégration toujours plus poussée avec l’écosystème Galaxy qu’une refonte esthétique complète.

Si Samsung respecte son calendrier habituel, les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra devraient être officialisés dès le mois de septembre, avec un lancement commercial dans la foulée.