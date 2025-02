Accueil » Galaxy A26 : nouveau design, écran plus grand et Android 15 !

Samsung s’apprête à renouveler sa gamme Galaxy A avec l’arrivée imminente des Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56. Parmi eux, le Galaxy A26 se dévoile à travers de nouvelles fuites, confirmant un design familier et quelques évolutions notables.

À l’avant, Samsung conserve son approche traditionnelle avec un écran à encoche en forme de goutte d’eau, une caractéristique toujours présente sur ses modèles d’entrée et de milieu de gamme. L’appareil affiche également un menton relativement marqué. En revanche, l’arrière du smartphone adopte un design plus moderne, s’alignant sur les Galaxy A36 et A56.

Les capteurs photo sont désormais intégrés dans un module en forme de pilule plutôt que disposés séparément. Ce changement confère au smartphone un aspect plus homogène et élégant.

Le Galaxy A26 sera disponible en trois coloris : blanc, noir et vert menthe. Côté spécifications, il devrait être équipé d’un écran de 6,64 ou 6,7 pouces en résolution FHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ses dimensions sont estimées à 164 x 77,5 x 7,7 mm, pour un poids de 209 grammes, ce qui en fait un appareil plus léger et plus fin que son prédécesseur. La batterie embarquée devrait offrir une capacité de 5 000 mAh, garantissant une autonomie confortable.

L’un des points forts de ce modèle sera son système d’exploitation, puisque le Galaxy A26 5G sera livré directement sous Android 15. Il bénéficiera ainsi des dernières améliorations logicielles et des mises à jour de sécurité proposées par Samsung et Google. Son lancement semble imminent, plus d’un an après la sortie de la génération précédente.