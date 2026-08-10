Samsung semble enfin avoir trouvé la formule gagnante pour démocratiser les smartphones pliables. Après des années d’itérations, le Galaxy Z Fold 8 s’impose déjà comme le grand vainqueur de la nouvelle génération de Galaxy Z. De nouvelles données de Counterpoint Research confirment que le modèle standard séduit largement plus que ses frères de gamme dans la plupart des marchés stratégiques.

Une performance qui pourrait marquer un véritable tournant pour l’ensemble du marché des smartphones pliables, alors qu’Apple s’apprête à entrer dans la catégorie avec son premier iPhone Ultra.

Le Galaxy Z Fold 8 s’impose comme le modèle le plus populaire

Quelques jours seulement après le lancement commercial, Samsung avait déjà annoncé une hausse de plus de 30 % des précommandes de sa nouvelle gamme Galaxy Z par rapport à la génération précédente.

Les chiffres publiés par Counterpoint Research permettent désormais d’aller plus loin en détaillant la répartition des ventes selon les modèles.

Le constat est sans appel : le Galaxy Z Fold 8 domine largement les précommandes dans la majorité des marchés.

Selon l’étude publiée le 7 août 2026 :

Corée du Sud : près de 70 % des précommandes concernent le Galaxy Z Fold 8

États-Unis : le modèle représente environ 50 % des réservations

Europe : près de 40 % des précommandes se portent sur ce modèle

Le Fold 8 arrive également en tête au Japon, en Asie du Sud-Est et en Chine

L’Inde fait figure d’exception. Sur ce marché, c’est le Galaxy Z Fold 8 Ultra qui domine avec environ 60 % des précommandes.

Un nouveau format qui semble convaincre le grand public

Ce succès ne paraît pas être le fruit du hasard. Avec cette génération, Samsung a profondément revu l’équilibre de son smartphone pliable. Le Galaxy Z Fold 8 adopte un format plus large, plus naturel à utiliser lorsqu’il est fermé, tout en conservant les avantages d’un grand écran une fois déplié. Cette évolution répond à l’une des principales critiques formulées contre les précédents Galaxy Fold : leur écran externe, souvent jugé trop étroit pour un usage quotidien.

Le résultat est un appareil qui se rapproche davantage d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé, tout en offrant l’expérience multitâche propre aux appareils pliables lorsqu’il est ouvert.

Samsung semble ainsi avoir trouvé un compromis capable de séduire bien au-delà des seuls passionnés de technologie.

Une stratégie qui pourrait rebattre les cartes du marché

Au-delà des chiffres de lancement, Counterpoint Research estime que cette dynamique devrait se poursuivre sur les douze prochains mois. Le cabinet prévoit que les expéditions de la série Galaxy Z Fold 8 pourraient doubler celles de la génération Galaxy Z Fold 7 et progresser de plus de 70 % par rapport à la série Galaxy Z Fold 6.

Si ces prévisions se confirment, Samsung franchirait une étape importante dans la démocratisation de ses smartphones pliables.

Pendant plusieurs années, le constructeur s’est concentré sur des améliorations progressives : finesse, robustesse, charnière, écran ou encore autonomie. Le Galaxy Z Fold 8 semble être la première génération où ces évolutions convergent enfin vers un produit susceptible de convaincre un public beaucoup plus large.

Apple arrive au moment où Samsung prend de l’avance

Ce succès intervient à quelques semaines d’un événement majeur pour l’industrie. Apple devrait dévoiler en septembre son premier smartphone pliable, l’iPhone Ultra, un modèle attendu depuis plusieurs années. L’arrivée du géant de Cupertino devrait naturellement accélérer l’adoption de cette catégorie de produits. Mais, Samsung bénéficie désormais d’un avantage stratégique : celui d’avoir déjà identifié le format qui semble séduire le plus les consommateurs.

Alors que les premiers éléments concernant l’iPhone Ultra évoquent un appareil compact et particulièrement onéreux, Samsung dispose déjà d’une gamme complète couvrant plusieurs usages et plusieurs niveaux de prix.

Samsung semble enfin avoir trouvé la bonne formule

Le Galaxy Z Fold 8 représente sans doute l’évolution la plus importante de la gamme Fold depuis son lancement. Plus qu’une simple mise à niveau technique, il traduit un changement de philosophie : proposer un smartphone pliable qui ressemble d’abord à un excellent smartphone, avant d’être un produit de niche.

Si les tendances observées lors des précommandes se confirment dans les prochains mois, Samsung pourrait bien entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Et au moment où Apple s’apprête enfin à rejoindre le marché des smartphones pliables, le constructeur coréen semble avoir pris une longueur d’avance sur le terrain le plus important : celui des attentes des utilisateurs.