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Xiaomi Pad 9 : batterie de 9 720 mAh et lancement attendu avec les Xiaomi 18

Xiaomi Pad 9 : batterie de 9 720 mAh et lancement attendu avec les Xiaomi 18

Alors que la série Xiaomi 18 commence à faire parler d’elle à travers les premières fuites, la prochaine génération de tablettes haut de gamme du constructeur chinois se dévoile également peu à peu.

Selon de nouvelles informations issues du code source d’HyperOS, Xiaomi travaillerait activement sur la série Xiaomi Pad 9. Plusieurs indices laissent penser que la marque prévoit une évolution mesurée mais stratégique de son offre, avec un accent particulier sur l’autonomie et les performances.

Les premiers éléments révélés concernent notamment la batterie du futur modèle standard, ainsi que son calendrier de lancement potentiel.

Une batterie en hausse pour le Xiaomi Pad 9

Le leaker Kacper Skrzypek affirme avoir identifié plusieurs références associées au futur Xiaomi Pad 9 dans le code d’HyperOS. Les numéros de modèle repérés — M656BA, 26103RP65G et 26103RP65I — suggèrent qu’une commercialisation pourrait être envisagée autour du mois d’octobre 2026. Toutefois, comme souvent chez Xiaomi, la présentation officielle pourrait intervenir plus tôt sur le marché chinois.

L’information la plus intéressante concerne néanmoins la capacité de la batterie.

Selon les données découvertes dans le système, le Xiaomi Pad 9 embarquerait une batterie de 9 720 mAh, contre 9 200 mAh sur l’actuelle Xiaomi Pad 8. Cette augmentation reste modérée sur le papier, mais elle pourrait contribuer à améliorer davantage l’endurance de l’appareil, un critère devenu essentiel sur le marché des tablettes orientées productivité et divertissement.

Une formule éprouvée côté performances

Les premières rumeurs indiquent également que Xiaomi pourrait conserver le processeur Snapdragon 8s Gen 4 déjà utilisé sur la génération précédente. Ce choix peut sembler conservateur, mais il traduirait une volonté d’optimiser les coûts tout en maintenant un niveau de performances élevé pour les usages quotidiens, le multitâche et les applications exigeantes.

Le Snapdragon 8s Gen 4 s’est déjà montré particulièrement compétent sur les appareils premium de milieu à haut de gamme, offrant un équilibre intéressant entre puissance et efficacité énergétique.

Pour Xiaomi, cette stratégie permettrait de concentrer les innovations sur d’autres aspects du produit, notamment l’expérience logicielle et l’autonomie.

Une Xiaomi Pad 9 Pro plus ambitieuse en préparation

La série Xiaomi Pad 9 ne devrait pas se limiter à un seul modèle. Plusieurs rapports évoquent également l’existence d’une Xiaomi Pad 9 Pro, qui adopterait une fiche technique nettement plus ambitieuse.

Selon les indiscrétions, cette version pourrait être équipée du futur Snapdragon 8 Gen 5, la prochaine plateforme premium de Qualcomm destinée aux appareils haut de gamme.

Toutefois, contrairement au modèle standard, le Pad 9 Pro pourrait ne pas être commercialisé sur tous les marchés. Certaines sources évoquent notamment une absence potentielle de l’Inde dans la stratégie de lancement du modèle le plus avancé.

Cette approche refléterait une tendance déjà observée chez plusieurs constructeurs, qui adaptent leurs catalogues selon les spécificités et la demande de chaque région.

Un lancement aux côtés des Xiaomi 18 ?

La question du calendrier reste encore ouverte. Les numéros de modèle découverts laissent penser à une annonce autour du mois d’octobre, mais l’historique récent de Xiaomi raconte une autre histoire. En 2025, la série Xiaomi Pad 8 avait été dévoilée simultanément avec les smartphones Xiaomi 17 lors d’un événement organisé en septembre.

Or, plusieurs fuites convergent désormais vers une présentation de la gamme Xiaomi 18 dès septembre 2026 en Chine.

Dans ce contexte, il apparaît tout à fait plausible que Xiaomi choisisse une nouvelle fois de réunir smartphones et tablettes lors d’une même conférence afin de mettre en avant la cohérence de son écosystème HyperOS.

L’écosystème devient la priorité

Au-delà des caractéristiques techniques, la future série Pad 9 s’inscrit dans une stratégie plus large portée par Xiaomi : renforcer l’intégration entre smartphones, tablettes, objets connectés et services logiciels.

Avec HyperOS au centre de cette vision, les tablettes ne sont plus seulement des écrans supplémentaires. Elles deviennent des extensions naturelles du smartphone, capables de partager des applications, des fichiers et des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Si les informations actuelles se confirment, la série Xiaomi Pad 9 ne cherchera peut-être pas à révolutionner la formule existante. En revanche, elle pourrait consolider une approche déjà appréciée des utilisateurs : une combinaison équilibrée entre performances, autonomie et intégration logicielle au sein d’un écosystème toujours plus cohérent.