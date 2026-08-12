Les joueurs qui espéraient profiter des fêtes de fin d’année pour acheter GTA 6 à prix réduit risquent d’être déçus. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a confirmé que l’éditeur ne prévoit aucune promotion officielle sur le blockbuster de Rockstar quelques semaines seulement après son lancement.

Une stratégie qui s’inscrit dans la politique tarifaire historique de la franchise Grand Theft Auto, où les baisses de prix se font généralement attendre.

Pas de remise officielle prévue pour GTA 6

Interrogé sur CNBC dans l’émission Squawk Pod, Strauss Zelnick a été clair : Take-Two ne prévoit pas de réduire le prix de GTA 6 pendant les fêtes de Noël. Le dirigeant a rappelé que Rockstar avait déjà adopté cette approche avec GTA V, dont le tarif est resté inchangé bien plus longtemps que celui de la majorité des jeux AAA.

Nous avons conservé le prix de Grand Theft Auto V pendant très longtemps, bien au-delà de ce qui est habituel pour un produit de divertissement.

Autrement dit, le maintien d’un prix élevé fait pleinement partie de la stratégie commerciale de l’éditeur.

Des promotions restent possibles… mais pas chez Rockstar

Le PDG nuance toutefois son propos. Même si Take-Two n’organisera pas de baisse de prix officielle, certains distributeurs pourraient décider de proposer leurs propres promotions sur les versions physiques du jeu. Dans ce cas, la réduction serait entièrement financée par les revendeurs eux-mêmes. « Certains distributeurs acceptent parfois de réduire leurs marges afin d’attirer des clients vers d’autres produits », rappelle Strauss Zelnick.

Autrement dit, si GTA 6 venait à être vendu moins cher durant les fêtes, il ne s’agirait pas d’une décision de Rockstar, mais d’une opération commerciale propre à certaines enseignes.

Les éditions Premium séduisent déjà les joueurs

Lors de cette même interview, Strauss Zelnick a également révélé une tendance particulièrement révélatrice. Selon lui, l’édition Ultimate à 100 dollars enregistre davantage de précommandes que l’édition Standard proposée à 80 dollars. Cette dynamique confirme les excellents débuts commerciaux du jeu, que le dirigeant qualifie déjà de « sans précédent ».

Quelques jours plus tôt, lors de la présentation des résultats financiers de Take-Two, il évoquait déjà des précommandes « astronomiques », laissant entrevoir un lancement historique pour Rockstar.

Une politique tarifaire fidèle à Rockstar

Avec une sortie toujours prévue le 19 novembre 2026, une réduction dès Noël aurait signifié une baisse de prix à peine un mois après le lancement. Un scénario peu compatible avec la philosophie de Rockstar.

Historiquement, les productions du studio conservent leur prix de vente pendant de longues périodes. Même plusieurs années après leur commercialisation, les remises importantes restent relativement rares en dehors des grandes opérations promotionnelles organisées par les plateformes de vente.

Cette stratégie contribue à préserver la valeur perçue des jeux Rockstar, dont les ventes continuent souvent de se maintenir sur plusieurs années.

Le tout numérique s’impose également

Strauss Zelnick a profité de son intervention pour réaffirmer le soutien de Take-Two à la stratégie de Rockstar concernant la distribution de GTA 6. L’éditeur assume pleinement son orientation vers le numérique, alors que de nombreux joueurs espéraient encore voir arriver une véritable édition physique avec disque pour les fêtes de fin d’année.

Les dernières informations indiquent que les éditions physiques commercialisées au lancement contiendront principalement un code de téléchargement plutôt qu’un support Blu-ray traditionnel, une évolution qui illustre la transition progressive de l’industrie vers la distribution dématérialisée.

En clair, ni baisse de prix officielle ni véritable retour du disque : Rockstar semble déterminé à conserver une stratégie premium autour de GTA 6, convaincu que l’attente suscitée par le jeu suffira à soutenir les ventes, même sans promotions.