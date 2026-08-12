Avec quatre smartphones dans sa nouvelle gamme, Google ne propose plus simplement un Pixel et sa déclinaison premium. Les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold répondent désormais à des usages suffisamment différents pour que le choix mérite réflexion.

Tous partagent pourtant la même base : processeur Tensor G6, intégration poussée de Gemini, au moins 256 Go de stockage, recharge magnétique Pixelsnap et certification IP68. Les différences se jouent donc principalement sur la photographie, l’écran, la mémoire, le format et l’autonomie.

Alors, quel Pixel 11 choisir ?

Pixel 11 : pour ceux qui veulent l’essentiel de la nouvelle génération

Le Pixel 11 est probablement le meilleur point d’entrée dans la gamme. Il associe le Tensor G6 à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit déjà une configuration confortable pour un smartphone destiné à être conservé plusieurs années.

Son écran Actua atteint 3 000 nits, tandis que sa face avant bénéficie de Gorilla Glass Victus 2.

Google conserve également la certification IP68 et décline le smartphone en quatre couleurs : Givre, Fuchsia, Pistache et Noir Volcanique. En photographie, le Pixel 11 dispose d’un nouveau capteur principal de 48 mégapixels offrant, selon Google, une sensibilité à la lumière 56 % supérieure à celle du Pixel 10.

Surtout, le Super Zoom peut désormais monter jusqu’à x30.

Pourquoi choisir le Pixel 11 ?

C’est le modèle à privilégier si vous voulez :

la nouvelle puce Tensor G6

Gemini et les nouvelles fonctions d’IA

un appareil photo Pixel performant sans rechercher un téléobjectif extrême

Pixelsnap

plus de 30 heures d’autonomie annoncées

256 Go de stockage dès la configuration de base.

Le Pixel 11 devrait être le choix le plus rationnel pour une grande partie des utilisateurs.

Pixel 11 Pro : pour la photographie et les fonctions les plus avancées

Le Pixel 11 Pro reprend les fondamentaux du Pixel 11 mais ajoute les technologies que Google réserve à son haut de gamme. Son écran Super Actua peut atteindre 3 600 nits, soit davantage que les 3 000 nits du Pixel 11, et Google annonce une résistance aux rayures multipliée par deux par rapport à la génération précédente.

À l’intérieur, le Tensor G6 peut être accompagné de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Mais, la principale différence se trouve derrière. Le Pixel 11 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 1/1,3 pouce et d’un téléobjectif revu. Google annonce que ce dernier capte 32 % de lumière supplémentaire par rapport à la génération précédente. Le Zoom Pro peut surtout atteindre x120.

C’est une énorme différence avec le x30 du Pixel 11 standard.

Pourquoi choisir le Pixel 11 Pro ?

Il s’adresse davantage à ceux qui :

utilisent régulièrement le téléobjectif

veulent disposer du meilleur système photo proposé par Google

souhaitent 16 Go de RAM

veulent davantage de stockage

recherchent un écran encore plus lumineux

Le Pro profite également de la Vision de nuit instantanée et de fonctions vidéo plus ambitieuses. Avec Video Boost, la Stabilisation Pro peut fonctionner jusqu’en 8K.

HiLight donne aussi un avantage aux Pixel 11 Pro

Google réserve également une nouveauté assez originale aux Pixel 11 Pro et Pro XL : HiLight. Plusieurs LED sont intégrées autour du flash arrière. Lorsque le smartphone est posé face contre une table, celles-ci peuvent signaler discrètement certaines informations sans allumer l’écran.

Un appel provenant d’un contact favori peut par exemple être représenté par une couleur particulière. HiLight indique également lorsque Gemini écoute, réfléchit ou répond. Ce n’est certainement pas une raison suffisante à elle seule pour acheter le Pro, mais cette fonction illustre la volonté de Google de rendre son assistant accessible sans solliciter constamment l’écran.

Pixel 11 Pro XL : pour l’autonomie et le grand format

Le Pixel 11 Pro XL partage l’essentiel de ses caractéristiques avec le Pixel 11 Pro. Il utilise donc Tensor G6, peut disposer de 16 Go de RAM, bénéficie du même système photo avancé et du Zoom Pro x120. La différence tient avant tout au format.

Google cible ici les utilisateurs qui privilégient un smartphone plus grand et qui consomment beaucoup de vidéos, jouent ou travaillent régulièrement depuis leur mobile.

Le Pro XL possède également un avantage notable concernant la recharge. Google annonce jusqu’à 75 % de batterie récupérés en environ 30 minutes, contre environ 55 % pour le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro.

Pourquoi choisir le Pixel 11 Pro XL ?

Il devrait principalement intéresser ceux qui veulent :

le meilleur appareil photo de la gamme traditionnelle

un grand écran

la configuration la plus confortable pour le multimédia

une recharge filaire plus performante

Si le format imposant ne constitue pas un problème, le Pro XL représente naturellement le Pixel 11 classique le plus complet.

Pixel 11 Pro Fold : pour remplacer smartphone et petite tablette

Le Pixel 11 Pro Fold joue dans une autre catégorie. Son intérêt principal reste son écran intérieur Super Actua Flex de 8 pouces, qui transforme le smartphone en petite tablette une fois déplié. Google a toutefois largement revu son matériel. Cette génération est environ 1 mm plus fine et presque 10 % plus légère que la précédente. Google affirme également que l’appareil est trois fois plus robuste.

Sa nouvelle charnière et sa conception lui permettent en outre d’obtenir une certification IP68, ce qui rapproche enfin sa résistance de celle des autres Pixel 11.

Il dispose de 16 Go de RAM et du Tensor G6. Google annonce plus de 24 heures d’autonomie, contre plus de 30 heures pour les Pixel 11 traditionnels.

Le Fold est aussi un outil de multitâche

L’intérêt du Pixel 11 Pro Fold ne réside pas seulement dans son écran plus grand. Google adapte réellement son interface au format pliable. La fonction Diviser l’écran permet d’utiliser deux applications simultanément. On peut par exemple préparer un voyage dans une moitié de l’écran tout en travaillant sur une présentation dans l’autre.

Le glisser-déposer permet ensuite de transférer directement textes, images, vidéos ou liens entre applications.

Google introduit également des bulles flottantes permettant de conserver jusqu’à cinq applications rapidement accessibles.

Pourquoi choisir le Pixel 11 Pro Fold ?

Il correspond surtout à ceux qui :

utilisent beaucoup leur smartphone pour travailler

veulent afficher plusieurs applications simultanément

regardent énormément de contenus vidéo

veulent disposer d’un écran proche d’une petite tablette sans transporter un second appareil

En revanche, quelqu’un qui utilise essentiellement son smartphone pour les messages, les réseaux sociaux et la photographie gagnera probablement davantage à choisir un Pixel 11 ou 11 Pro.

Une photographie différente sur le Fold

Le Pixel 11 Pro Fold ne reprend pas exactement le système photo des Pixel 11 Pro. Son appareil principal utilise un capteur de 48 mégapixels qui capterait 56 % de lumière supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Le téléobjectif autorise un Super Zoom jusqu’à x30.

Le format pliable apporte néanmoins quelques possibilités originales. L’écran externe peut afficher des animations afin d’attirer le regard d’un enfant pendant une photo. Les personnes photographiées peuvent également utiliser cet écran comme retour vidéo avec Aperçu Dual Screen.

Enfin, il est possible de déplier l’appareil et d’utiliser le capteur principal arrière pour prendre un selfie tout en se cadrant depuis l’écran externe.

Le Fold n’est donc pas nécessairement le meilleur photophone absolu de la gamme, mais son format permet des usages impossibles sur les autres modèles.

Tous les Pixel 11 disposent de Tensor G6 et Gemini

Quelle que soit la version choisie, Google conserve une architecture commune. Le Tensor G6 est présent sur les quatre smartphones. Google annonce jusqu’à 20 % d’efficacité énergétique supplémentaire, 25 % de rapidité en plus pour la navigation Internet et un lancement des applications 15 % plus rapide par rapport au Tensor G5. Le TPU gagne également 50 % de performances. Cette puissance est notamment utilisée par Gemini Nano et les nouveaux outils d’intelligence artificielle intégrés au système.

La traduction en temps réel, l’aide à la rédaction, la saisie vocale améliorée et certaines fonctions photo sont donc disponibles à l’échelle de la gamme.

Choisir le Pixel 11 standard ne signifie donc pas renoncer à la nouvelle génération d’IA de Google.

Pixelsnap pour les quatre modèles

Autre point commun important : Pixelsnap. Google généralise la fixation magnétique à l’ensemble de la gamme Pixel 11. Elle permet notamment de fixer plus facilement un chargeur sans fil ou des accessoires compatibles.

Google annonce des améliorations de recharge différentes selon les appareils : jusqu’à 25 % pour le Pixel 11, 29 % pour le Pixel 11 Pro, 17 % pour le Pro XL et 20 % pour le Pro Fold par rapport à leurs prédécesseurs respectifs.

Cela permet surtout à Google de créer un écosystème d’accessoires commun entre ses smartphones.

Quel Pixel 11 choisir ?

Le choix dépend finalement beaucoup moins de la puissance que de l’usage.

Choisissez le Pixel 11 si vous recherchez le meilleur équilibre. Vous conservez Tensor G6, Gemini, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un appareil photo de 48 mégapixels et le zoom x30.

Choisissez le Pixel 11 Pro si la photographie est prioritaire. Son téléobjectif, son Zoom Pro x120, son écran 3 600 nits et ses fonctions vidéo avancées constituent ses principaux avantages.

Choisissez le Pixel 11 Pro XL si vous voulez les mêmes capacités que le Pro dans un format plus grand, avec une recharge plus rapide.

Choisissez le Pixel 11 Pro Fold si vous voulez réellement exploiter son grand écran de 8 pouces, travailler avec plusieurs applications et disposer d’un appareil hybride entre smartphone et petite tablette.

Le Pixel 11 pourrait être celui que la majorité devrait acheter

Il est toujours tentant de considérer automatiquement le modèle Pro comme le meilleur choix. Mais, cette génération montre justement que Google réduit progressivement la distance entre son smartphone standard et ses appareils premium.

Le Pixel 11 dispose du même processeur, des mêmes évolutions majeures autour de Gemini et de Pixelsnap, de 256 Go de stockage et d’un système photo déjà très ambitieux. Les Pro justifient surtout leur existence par des besoins précis : photographie avancée, zoom x120, écran supérieur ou grand format. Le Fold répond quant à lui à un usage totalement différent.

Pour tous les autres, le Pixel 11 pourrait bien représenter le compromis le plus intéressant de la gamme Google 2026.