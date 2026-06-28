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Claude d’Anthropic dépasse les humains pour collecter des dons : l’IA devient redoutablement persuasive

Claude d’Anthropic dépasse les humains pour collecter des dons : l’IA devient redoutablement persuasive

L’intelligence artificielle sait déjà rédiger des e-mails, générer du code et résumer des documents complexes. Mais, une nouvelle étude suggère qu’elle pourrait désormais exceller dans un domaine encore plus sensible : convaincre des êtres humains de passer à l’action.

Selon une recherche relayée par le Washington Post, le modèle Claude Opus 4.6 d’Anthropic a surpassé des collecteurs de fonds professionnels lors d’une expérience visant à encourager des participants à faire des dons caritatifs.

Un résultat qui dépasse le simple cadre du fundraising et soulève des questions beaucoup plus larges sur le pouvoir de persuasion des systèmes d’IA modernes.

Une IA plus efficace que des professionnels expérimentés

L’étude, menée par des chercheurs de l’University of Oxford et de plusieurs institutions partenaires, a confronté plusieurs modèles commerciaux d’intelligence artificielle à des spécialistes de la collecte de dons travaillant pour l’Save the Children.

Plus de 1 000 conversations ont été analysées.

Le constat est frappant : Anthropic et son modèle Claude Opus 4.6 ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux des professionnels humains.

L’IA s’est révélée près de trois fois plus efficace pour convaincre les participants de reverser une partie de leur bonus d’étude à une œuvre caritative. Plus surprenant encore, les montants obtenus étaient en moyenne 13 % plus élevés que ceux récoltés par les collecteurs expérimentés.

Les chercheurs précisent toutefois qu’il s’agit d’un article préliminaire n’ayant pas encore fait l’objet d’une revue par les pairs, une étape essentielle avant toute validation scientifique définitive.

Le secret de Claude : davantage d’informations, davantage d’arguments

L’étude ne s’est pas limitée à la collecte de fonds. Les chercheurs ont également évalué les capacités argumentatives de plusieurs modèles d’IA dans des débats structurés face à des compétiteurs humains de haut niveau.

Là encore, les modèles les plus avancés ont pris l’avantage.

Cependant, un détail important nuance fortement les conclusions. Lorsque les chercheurs ont limité les IA à un nombre de mots similaire à celui utilisé par les humains, l’écart de performance s’est considérablement réduit.

Autrement dit, l’avantage de l’IA ne semble pas provenir exclusivement d’un raisonnement supérieur. Les modèles excellent surtout grâce à leur capacité à produire rapidement des arguments détaillés, à mobiliser de nombreuses références et à enrichir leurs réponses avec une quantité d’informations qu’un humain aurait plus de difficulté à rassembler en temps réel.

Dans de nombreux cas, Claude produisait des réponses plusieurs fois plus longues que celles des professionnels, intégrant statistiques, exemples, études et arguments complémentaires dans un même échange.

Une efficacité qui soulève aussi des inquiétudes

Cette puissance persuasive possède néanmoins une face plus préoccupante. Les chercheurs soulignent que la capacité à convaincre n’est pas nécessairement corrélée à l’exactitude des informations fournies.

Certaines IA ont produit des affirmations convaincantes qui n’étaient pas toujours correctement sourcées, voire parfois erronées.

Le risque est connu dans l’univers de l’IA générative : un modèle peut présenter une information inexacte avec un niveau de confiance et de cohérence suffisamment élevé pour la rendre crédible aux yeux de son interlocuteur.

C’est précisément cette combinaison entre éloquence, personnalisation et automatisation qui attire aujourd’hui l’attention des chercheurs en sécurité et en gouvernance de l’intelligence artificielle.

Le véritable enjeu dépasse largement la collecte de dons

Les auteurs de l’étude eux-mêmes appellent à la prudence.Les expériences reposaient exclusivement sur des conversations écrites relativement longues, parfois étalées sur quinze à vingt minutes. Ce contexte diffère fortement des interactions rapides qui dominent les réseaux sociaux, le commerce en ligne ou les applications mobiles.

De plus, l’étude oppose humains et IA alors que l’avenir pourrait davantage reposer sur des modèles hybrides où professionnels et assistants intelligents collaborent.

Mais, même avec ces réserves, le signal envoyé par cette recherche est difficile à ignorer.

Si une IA est capable aujourd’hui de convaincre davantage de personnes de soutenir une association humanitaire, demain elle pourrait également influencer des décisions d’achat, orienter des comportements financiers ou façonner certaines opinions dans l’espace public.

L’ère de l’IA persuasive commence

Depuis plusieurs années, les progrès de l’intelligence artificielle sont principalement évalués à travers la productivité : écrire plus vite, coder plus efficacement, analyser davantage de données.

Cette étude met en lumière une autre dimension, beaucoup plus humaine : l’influence. Les modèles de nouvelle génération ne se contentent plus de fournir des réponses. Ils apprennent progressivement à adapter leurs arguments, comprendre les motivations de leurs interlocuteurs et construire des discours capables de modifier des comportements.

Cette évolution ouvre des perspectives considérables pour l’éducation, la santé, le service client ou les organisations caritatives. Mais, elle renforce également l’urgence d’établir des règles de transparence et de responsabilité autour des contenus générés par l’IA.

Car dans un monde où les machines deviennent capables de convaincre mieux que les experts humains, la question n’est plus seulement ce qu’elles savent faire, mais jusqu’où nous sommes prêts à les laisser influencer nos décisions.