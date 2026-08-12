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Made by Google 2026 : Pixel 11, Pixel Watch 5, Pixel Tag… Google place Gemini au centre de son écosystème

Made by Google 2026 : Pixel 11, Pixel Watch 5, Pixel Tag… Google place Gemini au centre de son écosystème

Google a profité de son événement Made by Google 2026 pour renouveler une large partie de son catalogue Pixel. Pixel 11, modèles Pro, nouveau smartphone pliable, Pixel Watch 5 et premier Pixel Tag : derrière cette avalanche de matériel se dessine surtout une stratégie commune.

Gemini doit désormais relier les appareils et intervenir directement dans les usages du quotidien.

Gemini devient progressivement une couche du système Pixel

La génération Pixel 11 confirme un changement déjà engagé depuis plusieurs années. Google ne présente plus l’intelligence artificielle comme une application supplémentaire : Gemini devient une couche transversale de l’expérience Pixel.

Parmi les nouveautés les plus intéressantes figure l’évolution de Live Transcribe, désormais capable de prendre en charge l’American Sign Language (ASL). À l’aide de la caméra du Pixel, le système peut interpréter la langue des signes américaine et la convertir en texte.

L’enjeu dépasse largement la démonstration technologique. Google cherche ici à utiliser ses modèles multimodaux pour améliorer directement l’accessibilité et faciliter les échanges entre personnes sourdes ou malentendantes et interlocuteurs ne maîtrisant pas la langue des signes.

Autre nouveauté, Rambler s’attaque à l’une des limites historiques de la dictée vocale. Le système est conçu pour comprendre une parole naturelle, avec ses hésitations, mots de remplissage, longues phrases et formulations parfois désordonnées. L’objectif est de restituer l’intention plutôt que de simplement transcrire chaque mot mécaniquement.

Circle to Search s’intègre également plus profondément à l’appareil photo. Depuis la caméra, il devient possible d’identifier un objet, traduire un texte ou interroger Google sur un élément visible sans interrompre l’expérience pour passer dans une autre application.

Cette accumulation de petites interactions révèle la direction prise par Google : rendre l’IA suffisamment intégrée pour que l’utilisateur cesse progressivement de penser à « ouvrir Gemini ».

Pixel 11 : nouvelle Barre de caméra et 256 Go dès la version de base

Le Pixel 11 conserve largement l’identité esthétique de son prédécesseur, mais Google retravaille son emblématique bandeau photo. Le nouveau Camera Bar serait plus de 40 % plus fin que celui de la génération précédente. Sa surface entièrement vitrée traverse toujours la largeur du smartphone, mais avec une intégration visuellement plus discrète.

Google double surtout le stockage de départ. Le Pixel 11 commence désormais à 256 Go, avec disparition de la variante 128 Go.

Cette évolution accompagne toutefois une hausse tarifaire : le Pixel 11 démarre à 999 euros, soit 100 euros de plus que le prix de lancement du Pixel 10 dans sa configuration d’entrée de gamme. L’augmentation de la capacité minimale rend la comparaison moins directe, tandis que les tensions actuelles sur l’approvisionnement en mémoire pèsent également sur l’industrie.

Quatre coloris sont annoncés : Lilas, Fuchsia, Pistache et Noir volcanique.

Pixel 11 Pro et Pro XL : Google travaille surtout la résistance

Pour ses modèles les plus haut de gamme, Google ne cherche pas uniquement à ajouter des fonctions. La marque s’attaque à un aspect beaucoup moins spectaculaire sur une fiche technique, mais essentiel sur des smartphones dépassant désormais largement les 1 200 euros : leur durabilité.

Les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL bénéficient d’une meilleure résistance aux chutes ainsi que d’un nouveau traitement de l’écran. Google affirme que celui-ci offre plus de deux fois la résistance aux rayures des Pixel 10 Pro.

Le Pixel 11 Pro démarre à 1 199 euros, contre 1 099 euros pour son prédécesseur à son lancement.

Les deux modèles sont proposés dans les finitions Rose pêche, Olive, Brume et Noir volcanique. Cette dernière adopte cette année une apparence entièrement mate.

Pixel 11 Pro Fold : plus fin, plus léger et surtout plus robuste

Google poursuit également son offensive sur le marché des smartphones pliables avec le Pixel 11 Pro Fold. Le nouveau modèle serait près de 10 % plus léger et presque 1 mm plus fin que le Pixel 10 Pro Fold. Les bordures autour de l’écran ont également été réduites.

La photographie progresse avec un capteur principal de 48 mégapixels et un Super Zoom pouvant atteindre 30x.

Mais là encore, Google insiste particulièrement sur la résistance.

Après avoir introduit une certification IP68 sur la génération précédente, l’entreprise adopte cette fois un dos utilisant un composite renforcé de fibres de verre et revoit la conception de la charnière afin de mieux protéger l’écran interne. Google revendique ainsi une durabilité trois fois supérieure à celle de son prédécesseur.

Deux finitions sont prévues : Olive et Noir volcanique.

Cette orientation n’est pas anodine. À mesure que les pliables gagnent en maturité, la bataille ne se joue plus seulement sur leur capacité à impressionner une fois ouverts. Épaisseur, poids, charnière et résistance deviennent les critères susceptibles de transformer ces appareils expérimentaux en véritables smartphones du quotidien.

Pixel Tag : Google construit enfin son équivalent de l’AirTag

L’une des annonces les plus stratégiques de l’événement tient dans un appareil beaucoup plus petit. Avec le Pixel Tag, Google propose son propre tracker d’objets, directement intégré au réseau Find Hub d’Android.

Le principe rappelle naturellement celui de l’AirTag : le petit accessoire peut être glissé dans un sac, attaché à des clés ou placé avec un bagage, puis localisé depuis l’application Find Hub grâce au réseau d’appareils Android environnants.

Son intérêt réside surtout dans son intégration avec le reste de l’écosystème.

Un Pixel Tag peut être retrouvé depuis une Pixel Watch, tandis qu’un utilisateur de Pixel Buds peut demander à Gemini de localiser ou de faire sonner le tracker.

Google commercialise le Pixel Tag 29 dollars à l’unité ou 99 dollars par lot de quatre.

Ce produit paraît secondaire face à un Pixel 11 Pro Fold, mais il représente une pièce importante du puzzle. Google dispose avec Android d’un parc gigantesque d’appareils capables de constituer un réseau de localisation distribué. Le Pixel Tag lui permet enfin d’exploiter directement cet avantage à travers son propre matériel.

Pixel Watch 5 : la santé passe de la mesure à l’analyse des tendances

La Pixel Watch 5 poursuit exactement la même philosophie que les smartphones : moins de rupture esthétique, davantage d’intelligence appliquée aux données existantes.

Google introduit notamment des résumés mensuels consacrés aux tendances de pression artérielle ainsi qu’aux tendances associées à la résistance à l’insuline.

L’approche consiste à analyser des signaux sur une période suffisamment longue pour faire émerger certaines évolutions, plutôt que de transformer chaque donnée en alerte immédiate. Ces fonctions sont présentées comme des outils de bien-être et ne remplacent évidemment pas une mesure clinique ou un avis médical.

La Pixel Watch 5 de 41 mm démarre à 419 euros, contre 449 euros pour la version 45 mm. Google propose également une édition spéciale Stephen Curry à 579 dollars aux États-Unis, dotée d’une identité visuelle spécifique orientée vers l’entraînement.

Les Pixel Buds Pro ne sont pas oubliés, même si leur évolution est beaucoup plus modeste ici : Google ajoute une nouvelle finition Olive, permettant de mieux harmoniser les écouteurs avec les nouveaux appareils Pixel.

Google ne vend plus seulement des Pixel, mais un écosystème Gemini

Pris individuellement, plusieurs produits annoncés lors de Made by Google 2026 ressemblent à des évolutions mesurées. Les smartphones deviennent plus résistants, le pliable s’affine, la montre interprète davantage de données et Google lance enfin son tracker.

C’est leur combinaison qui devient beaucoup plus intéressante.

Un Pixel Tag peut être retrouvé depuis une montre. Des Pixel Buds peuvent demander à Gemini de le faire sonner. La caméra peut comprendre ce qu’elle observe, interpréter la langue des signes ou lancer une recherche contextuelle. La montre, de son côté, ne se contente progressivement plus d’enregistrer des données : elle cherche à en extraire des tendances.

Google dispose ici d’un avantage stratégique considérable. Contrairement à de nombreux acteurs de l’IA, l’entreprise contrôle déjà le smartphone, le système d’exploitation, la montre, les écouteurs, les services cloud, la recherche et désormais une partie croissante de la couche d’intelligence qui relie l’ensemble.

Face à Apple et Samsung, la bataille Pixel ne se résume donc plus au meilleur appareil photo ou au processeur le plus rapide. Avec cette génération 2026, Google cherche surtout à démontrer qu’un écosystème devient réellement puissant lorsque l’IA cesse d’être une destination pour devenir le fil invisible reliant tous les appareils.