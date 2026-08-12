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Pixel 11 Pro Fold officiel : Google affine son pliable avec Tensor G6, écran 8 pouces et une nouvelle fonction HiLight

Pixel 11 Pro Fold officiel : Google affine son pliable avec Tensor G6, écran 8 pouces et une nouvelle fonction HiLight

Google passe à la vitesse supérieure sur le marché des smartphones pliables avec le Pixel 11 Pro Fold. Plus fin, doté de deux écrans OLED 120 Hz, du Tensor G6 et d’une intégration massive de Gemini, le nouveau modèle arrive surtout à un moment stratégique : après le Galaxy Z Fold 8 de Samsung et juste avant le premier iPhone pliable attendu chez Apple.

À 1 999 euros, Google ne joue toutefois plus le rôle de l’alternative. Le Pixel 11 Pro Fold entre directement dans l’arène de l’ultra-premium.

Deux écrans Super Actua et un châssis plus mature

Fermé, le Pixel 11 Pro Fold propose un écran OLED Super Actua de 6,5 pouces, affichant 1 080 x 2 342 pixels pour une densité de 399 ppp. Son rafraîchissement adaptatif évolue entre 1 et 120 Hz. Google annonce jusqu’à 2 400 nits en HDR et un pic pouvant atteindre 3 600 nits dans certaines conditions. La dalle extérieure est protégée par un verre céramique renforcé.

Une fois ouvert, le véritable intérêt du format apparaît avec un écran Super Actua Flex OLED de 8 pouces, affichant 2 076 x 2 152 pixels. Il conserve lui aussi une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et les mêmes valeurs maximales de luminosité annoncées.

Google s’appuie sur un verre ultrafin pour la dalle pliable et une nouvelle charnière multi-alliage associée à de l’aluminium haute résistance.

L’ensemble mesure 10,1 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé et 5 mm lorsqu’il est déplié, pour un poids de 239 grammes.

Ce n’est pas encore la course absolue à la finesse menée par certains constructeurs asiatiques, mais le format montre à quel point le pliable s’est normalisé. Un appareil de 8 pouces capable de se refermer dans un châssis de 10,1 mm n’a plus grand-chose à voir avec les premiers Fold massifs et fragiles.

La certification IP68 constitue également un argument important pour un appareil destiné à être manipulé plusieurs dizaines de fois par jour.

HiLight : la LED de notification revient par la grande porte

Une nouveauté beaucoup plus visible apparaît au dos du smartphone : HiLight. Ce cercle lumineux peut signaler l’arrivée d’une notification sans obliger l’utilisateur à allumer l’écran. Une idée étonnamment simple dans un smartphone vendu près de 2 000 dollars, mais qui rappelle surtout une fonction progressivement disparue des téléphones modernes : la LED de notification.

Google la réinterprète ici comme un élément visuel de l’identité Pixel.

À l’heure où les smartphones deviennent toujours plus complexes, HiLight illustre paradoxalement une tendance intéressante : certaines des meilleures interactions sont celles qui permettent justement de moins consulter son écran.

Tensor G6 : Google privilégie toujours l’IA à la course aux benchmarks

Au cœur du Pixel 11 Pro Fold se trouve le nouveau Tensor G6, accompagné du coprocesseur de sécurité Titan M3. Google continue ainsi de poursuivre une stratégie différente de Qualcomm ou MediaTek. Le Tensor n’est pas uniquement pensé pour remporter la bataille des performances CPU et GPU : son architecture doit avant tout accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle, à la photographie computationnelle et aux fonctions Pixel.

Le smartphone embarque 16 Go de RAM, une quantité cohérente avec l’importance prise par les modèles d’IA exécutés localement.

Trois capacités sont proposées : 256 Go, 512 Go et 1 To. Les deux configurations supérieures profitent par ailleurs du Zoned UFS, une organisation du stockage destinée à optimiser la manière dont les données sont écrites et exploitées.

Le Pixel 11 Pro Fold arrive directement sous Android 17 et Google maintient sa politique de sept années de mises à jour du système, de sécurité et de Pixel Drops.

Une batterie de 4 750 mAh, mais seulement 30 W en filaire

Google équipe son pliable d’une batterie de 4 750 mAh et annonce plus de 24 heures d’autonomie. a recharge filaire plafonne à 30 W, avec environ 50 % récupérés en une trentaine de minutes avec un chargeur suffisamment puissant.

La recharge sans fil atteint quant à elle 25 W via Pixelsnap.

Sur ce point, Google reste relativement conservateur. À mesure que les smartphones pliables deviennent plus fins, l’équilibre entre capacité de batterie, température et encombrement devient particulièrement difficile. Mais sur un téléphone à 1 899 dollars, la vitesse de recharge constituera nécessairement un point de comparaison avec les concurrents chinois, souvent beaucoup plus agressifs.

La photographie pourrait être son principal compromis

Le bloc photo est peut-être l’élément le moins spectaculaire de la fiche technique. Le Pixel 11 Pro Fold embarque trois appareils à l’arrière :

Caméra Définition Ouverture Capteur / zoom Principale 48 mégapixels f/1,7 1/1,56″ Ultra grand-angle 10,5 mégapixels f/2,2 1/3,4″ Téléobjectif 10,8 mégapixels f/3,1 zoom optique 5x, 1/3,2″

Deux caméras de 10 mégapixels complètent l’ensemble pour les selfies, l’une accessible téléphone fermé et l’autre depuis l’écran intérieur. Google annonce un Super Zoom jusqu’à 30x, mais les dimensions relativement modestes des capteurs ultra grand-angle et téléobjectif rappellent les contraintes imposées par le format pliable.

Face aux constructeurs qui installent désormais des modules photo particulièrement ambitieux dans leurs Fold, la bataille ne pourra donc pas être gagnée uniquement avec la fiche technique.

Google compte précisément sur son savoir-faire logiciel pour compenser.

Magic Capture, Camera Coach et Ask Photos à la rescousse

Le Pixel 11 Pro Fold récupère l’arsenal de photographie computationnelle de Google : Magic Capture, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight et astrophotographie font notamment partie de l’expérience. Ask Photos pousse encore plus loin cette logique en permettant de modifier une image par l’intermédiaire d’instructions formulées en langage naturel.

Au lieu de chercher le bon curseur ou le bon outil, l’utilisateur peut décrire la modification souhaitée et laisser l’IA interpréter la demande.

En vidéo, le Pixel 11 Pro Fold enregistre jusqu’en 4K à 60 images par seconde, avec HDR 10 bits, Night Sight Video et zoom numérique jusqu’à 20x. Le ralenti peut monter jusqu’à 240 i/s. Google ajoute également différents traitements audio, dont la réduction du bruit du vent, l’amélioration des voix et l’Audio Zoom.

Le pari reste donc typiquement Pixel : lorsque l’espace disponible empêche d’installer les capteurs les plus imposants du marché, le logiciel doit extraire davantage du matériel existant.

Gemini prend tout son sens sur un écran pliable

Le format Fold constitue également un terrain particulièrement intéressant pour Gemini. Le Pixel 11 Pro Fold combine les traitements cloud de Gemini Intelligence, les opérations locales réalisées avec Gemini Nano et les interactions conversationnelles de Gemini Live.

Dans certaines régions, notamment aux États-Unis, Magic Cue peut faire apparaître de manière proactive des informations et actions contextuelles lorsque l’utilisateur écrit, effectue un appel ou réalise une recherche. Circle to Search, Live Translate et Call Assist complètent cet ensemble.

C’est probablement sur ce terrain que Google peut réellement différencier son pliable. Un grand écran de 8 pouces offre davantage d’espace pour travailler simultanément avec une application et une IA, manipuler des documents ou transformer Gemini en véritable compagnon de productivité.

Le Pixel 11 Pro Fold pourrait ainsi devenir l’une des meilleures démonstrations de la stratégie de Google : un matériel pensé moins comme une destination que comme une interface pour ses modèles d’IA.

1 999 euros avant l’arrivée du premier iPhone pliable

Le Pixel 11 Pro Fold démarre à 1 999 euros en 256 Go. Les coloris annoncés sont Olive et Noir volcanique sur la majorité des marchés. Le positionnement est particulièrement intéressant cette année. Google arrive après Samsung et son Galaxy Z Fold 8, tandis qu’Apple devrait bientôt entrer à son tour sur ce segment avec son premier iPhone pliable.

La bataille change donc d’échelle.

Pendant plusieurs années, Samsung disposait presque seul de la visibilité nécessaire pour définir le smartphone pliable occidental. Google a progressivement rejoint la course. L’arrivée attendue d’Apple pourrait désormais transformer cette niche ultra-premium en véritable troisième front du marché des smartphones.

Et Google possède une carte que ses concurrents ne peuvent pas simplement reproduire avec un meilleur écran ou une charnière plus fine : Gemini et l’intégration verticale de son IA avec Android.

Le Pixel 11 Pro Fold n’est peut-être pas le pliable le plus spectaculaire sur chaque ligne de sa fiche technique. Mais avec un écran 8 pouces, un châssis désormais mature et une IA profondément intégrée au système, Google semble avoir compris que la prochaine bataille des Fold ne se gagnera pas uniquement sur la façon dont ils se plient, mais sur ce que leur grand écran permet réellement d’accomplir.