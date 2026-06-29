Après les Mac et les iPad, les iPhone seront-ils les prochains à subir une forte augmentation de prix ? Alors que Apple vient de revoir à la hausse les tarifs d’une grande partie de son catalogue en raison de la flambée des coûts de la mémoire et du stockage, IDC estime que l’iPhone 18 Pro pourrait connaître une hausse bien plus importante que prévu.

La crise des composants change les prévisions

En fin de semaine dernière, Apple a augmenté le prix de plusieurs Mac, iPad et autres appareils, avec des hausses atteignant jusqu’à 300 euros sur certaines configurations. Ces ajustements tarifaires ne seraient qu’un début. Selon Nabila Popal, Senior Director of Data & Analytics chez IDC, cette nouvelle politique tarifaire oblige désormais le cabinet à revoir ses estimations concernant les futurs iPhone.

Jusqu’ici, IDC anticipait une augmentation relativement mesurée : 50 dollars pour l’iPhone 18 standard et 100 dollars pour les iPhone 18 Pro et Pro Max.

Mais, les dernières décisions d’Apple changent la donne. « Mon intuition est que la hausse des prix des iPhone pourrait être encore plus importante que ce que nous avions imaginé, peut-être jusqu’à 200 dollars pour les modèles Pro », explique Nabila Popal.

Selon elle, l’époque des augmentations limitées à 50 dollars semble désormais révolue.

L’iPhone 18 Pro pourrait franchir un nouveau seuil psychologique

Si cette estimation venait à se confirmer, les tarifs de lancement pourraient atteindre 1 299 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1 399 dollars pour l’iPhone 18 Pro Max, soit probablement autour des 1 500 euros en France. Ces montants feraient des prochains modèles Pro les iPhone classiques les plus chers jamais commercialisés, en dehors du futur iPhone pliable, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra.

Une telle hausse placerait Apple face à un défi majeur : continuer à convaincre les consommateurs malgré une inflation sensible sur son produit phare.

Pourquoi IDC envisage une augmentation aussi importante ?

Pour établir ses nouvelles projections, IDC s’appuie sur plusieurs éléments observés ces dernières semaines. Le premier concerne les récents ajustements tarifaires opérés sur les produits Apple équipés de 12 Go de mémoire vive. Par exemple, l’iPad Air M4 a vu son prix augmenter de 150 euros, et certaines versions du iPad Pro M5 ont enregistré une hausse de 200 euros.

Autre indice relevé par le cabinet : les options de configuration mémoire deviennent nettement plus coûteuses qu’auparavant.

Selon IDC, Apple semble désormais facturer beaucoup plus cher le passage au palier supérieur de RAM ou de stockage, une stratégie qui pourrait également s’appliquer aux futurs iPhone.

Une pression qui dépasse Apple

Cette évolution ne résulte pas uniquement d’un choix commercial. Depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’industrie fait face à une forte hausse du coût des composants mémoire et des SSD, alimentée notamment par la demande massive des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Les fabricants de mémoire peinent à suivre le rythme, entraînant une augmentation durable des prix de la DRAM et de la mémoire flash NAND.

Apple n’est d’ailleurs pas la seule entreprise concernée. Plusieurs constructeurs de PC, de consoles et de smartphones ont déjà annoncé ou appliqué des hausses de prix ces derniers mois.

Apple pourrait profiter du contexte pour repositionner l’iPhone Pro

Au-delà de la crise des composants, cette situation pourrait servir la stratégie d’Apple. Depuis plusieurs générations, l’écart entre les modèles standard et les versions Pro ne cesse de s’accentuer, tant sur le plan des fonctionnalités que du positionnement tarifaire.

Avec l’arrivée attendue de la puce A20 Pro gravée en 2 nm, d’un appareil photo principal à ouverture variable, de nouvelles fonctions Apple Intelligence et d’importantes améliorations matérielles, Apple pourrait considérer que les modèles Pro justifient un repositionnement plus ambitieux.

Reste une inconnue majeure : jusqu’où les consommateurs sont-ils prêts à suivre ?

Les iPhone continuent d’afficher des taux de fidélité parmi les plus élevés du marché, mais franchir durablement la barre des 1 300 dollars pour un modèle Pro constituerait un nouveau cap pour l’industrie.

Si la crise actuelle des composants devait se prolonger, les iPhone pourraient ne représenter que le début d’une nouvelle vague de hausse des prix touchant l’ensemble du secteur technologique.