Mistral AI ne veut plus seulement être le champion européen des modèles ouverts. La startup française accélère désormais sur un terrain beaucoup plus ambitieux : l’infrastructure.

Avec de nouveaux endpoints régionaux, des engagements de disponibilité pour les entreprises critiques et un plan visant jusqu’à 1 gigawatt de capacité informatique en Europe d’ici 2030, Mistral cherche à transformer la souveraineté numérique en offre commerciale concrète.

Le message est clair : l’Europe ne doit pas seulement entraîner ses propres modèles, elle doit aussi contrôler l’endroit où ils tournent.

Des endpoints régionaux pour garder les données en Europe

La première annonce concerne les Regional Endpoints, désormais disponibles de manière générale. Ils permettent aux entreprises de choisir dans quelle région leurs requêtes d’inférence sont traitées, notamment en Europe ou aux États-Unis. Pour les secteurs réglementés — banques, administrations, défense, santé — cette maîtrise de la localisation des traitements devient un argument commercial majeur.

Mistral prépare également un niveau supplémentaire, où les modèles tourneraient directement sur une infrastructure contrôlée par l’entreprise, plutôt que sur celle d’un hyperscaler tiers.

C’est là que la promesse de souveraineté devient réellement différenciante : non seulement les données restent en Europe, mais la couche de calcul elle-même échappe davantage aux géants américains du cloud.

Une nouvelle offre avec garantie de disponibilité

Mistral introduit également un Priority Tier destiné aux déploiements critiques. Cette offre ajoute notamment des niveaux de service contractualisés, des limites de débit personnalisées, une garantie de disponibilité et une priorité sur la capacité de calcul.

Ce repositionnement rapproche Mistral d’un fournisseur d’infrastructure critique davantage que d’un simple éditeur de modèles.

La différence est importante. Une entreprise qui utilise une IA pour un processus métier essentiel ne cherche plus seulement le meilleur benchmark : elle veut savoir si le service sera disponible demain matin à 9 heures, où les données seront traitées et quelles garanties contractuelles existent en cas de panne.

200 MW en 2027, 1 GW en 2030

Le volet le plus spectaculaire concerne l’infrastructure physique. Mistral affirme vouloir disposer de 200 mégawatts de capacité en Europe d’ici fin 2027, puis atteindre 1 gigawatt à l’horizon 2030. Le groupe exploite déjà plusieurs sites en Europe, notamment en France et en Suède. Mais passer à l’échelle du gigawatt représente un changement complet de dimension.

Une telle infrastructure nécessite des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, principalement pour les serveurs, les accélérateurs IA et l’alimentation électrique.

Mistral ne peut donc pas financer cette montée en puissance uniquement avec du capital-risque.

Les European Compute Units, le pari financier de Mistral

Pour sécuriser ces investissements, l’entreprise met en place les European Compute Units (ECU). Le principe ressemble davantage à un contrat énergétique qu’à un abonnement cloud classique.

Des entreprises européennes s’engagent sur plusieurs années — potentiellement autour de cinq ans — à acheter une quantité déterminée de capacité informatique. Cette capacité pourra ensuite être utilisée pour de l’inférence, de l’entraînement, de l’adaptation de modèles, des workloads Kubernetes ou les services IA complets de Mistral. Ces contrats assurent à Mistral une demande prévisible, ce qui facilite le financement de nouvelles infrastructures.

Plusieurs grands groupes européens sont déjà associés à cette initiative, parmi lesquels ASML, Amadeus, Capgemini et CMA CGM.

Toutefois, la souveraineté a ses limites

Mistral reconnaît également une réalité moins confortable : une IA moderne ne fonctionne jamais totalement seule. Même si l’inférence est effectuée en Europe, certaines fonctionnalités comme la recherche web ou les appels vers des services externes peuvent encore faire transiter des données vers des prestataires situés hors de la région choisie.

L’entreprise mise donc sur une approche configurable. Les fonctions qui ne respectent pas les exigences de résidence peuvent être désactivées, limitées à certains utilisateurs ou remplacées par des fournisseurs européens lorsque cela devient nécessaire.

Cette transparence est importante : la souveraineté numérique ne dépend pas uniquement du lieu où tourne le modèle, mais de toute la chaîne logicielle qui l’entoure.

Mistral va aussi héberger des modèles chinois

L’annonce la plus surprenante concerne l’ouverture de la plateforme à des modèles tiers. Mistral commencera notamment à proposer GLM-5.2, développé par le laboratoire chinois Z.ai. À première vue, ce choix peut sembler paradoxal pour une entreprise qui revendique son rôle dans la souveraineté européenne.

En réalité, il révèle l’évolution de la stratégie.

Mistral ne veut plus simplement vendre ses propres modèles. L’entreprise veut devenir une couche de distribution souveraine, capable d’héberger différents modèles ouverts sous des garanties européennes de localisation, de conformité et de disponibilité.

C’est une approche similaire aux catalogues de modèles proposés par AWS Bedrock ou Google Vertex AI, mais avec une infrastructure et une gouvernance européennes.

Microsoft, partenaire ou dépendance ?

Cette ambition coexiste avec une relation de plus en plus étroite avec Microsoft. Les deux groupes ont récemment renforcé leur partenariat, avec un accord de plusieurs milliards de dollars qui prévoit notamment que Microsoft loue une partie de la capacité des centres de données européens de Mistral.

Le paradoxe est évident : Mistral vend l’indépendance vis-à-vis des hyperscalers américains tout en s’appuyant sur l’un d’entre eux pour financer son expansion.

Cependant , l’entreprise présente cette relation sous un angle différent. Microsoft devient un client d’ancrage, dont la demande permet de rentabiliser les investissements nécessaires à la construction de nouvelles infrastructures. Mistral peut ensuite réserver une partie de cette capacité à ses propres clients européens.

C’est une inversion intéressante du modèle traditionnel : au lieu de louer son infrastructure à Microsoft, Mistral veut faire financer sa propre infrastructure par Microsoft.

De l’open weight au cloud souverain

Ce repositionnement répond également à une question économique essentielle. Pendant longtemps, Mistral a construit sa réputation autour de modèles ouverts que les entreprises pouvaient télécharger et héberger elles-mêmes. Mais, les nouveaux modèles deviennent toujours plus volumineux et les agents consomment des quantités croissantes de tokens.

À mesure que les architectures franchissent plusieurs centaines de milliards, voire des milliers de milliards de paramètres, l’auto-hébergement devient de moins en moins réaliste pour de nombreuses entreprises.

Le pari de Mistral est donc simple : les poids peuvent rester ouverts, mais l’inférence reviendra progressivement vers le cloud. Et, c’est précisément là que l’entreprise entend générer ses revenus.

Mistral change de catégorie

Cette annonce marque finalement une transformation majeure de l’entreprise française. Mistral n’essaie plus seulement de battre OpenAI, Anthropic ou Google sur la qualité des modèles. Elle cherche à devenir le fournisseur d’infrastructure de référence pour les entreprises qui veulent utiliser l’IA tout en conservant davantage de contrôle sur leurs données, leur capacité de calcul et leur dépendance géopolitique.

C’est une stratégie beaucoup plus lourde en capital, mais aussi potentiellement plus durable.

Dans un monde où les meilleurs modèles risquent de devenir progressivement interchangeables, la véritable valeur pourrait se déplacer vers celui qui contrôle les centres de données, l’énergie, les garanties de service et la distribution.

Mistral semble avoir choisi son terrain : faire de la souveraineté européenne non plus un slogan politique, mais une infrastructure que les entreprises peuvent acheter.