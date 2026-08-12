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Acer Googlebook 14 : Core Ultra 7, OLED 120 Hz et jusqu’à 32 Go de RAM pour le nouveau PC de Google

Acer Googlebook 14 : Core Ultra 7, OLED 120 Hz et jusqu’à 32 Go de RAM pour le nouveau PC de Google

Les futurs Googlebook commencent à dévoiler leurs ambitions. Après Lenovo, Dell ou encore Asus, de nouvelles références concernant le Acer Googlebook 14 GP714-91N viennent d’apparaître dans plusieurs bases de données et chez des revendeurs, révélant une configuration étonnamment haut de gamme. Au programme : processeurs Intel Core Ultra de dernière génération, jusqu’à 32 Go de mémoire vive et un écran OLED 2,8K à 120 Hz.

Une fiche technique qui tranche radicalement avec l’image des Chromebooks d’entrée de gamme et qui pourrait marquer un tournant pour la nouvelle plateforme de Google.

Une configuration digne d’un ultrabook premium

Selon plusieurs fuites relayées par NotebookCheck, le Googlebook 14 d’Acer, identifié sous la référence GP714-91N, est associé au projet de développement « Moonstone ». La configuration la plus ambitieuse embarquerait un Intel Core Ultra 7 355, accompagné de 32 Go de RAM et d’un écran OLED de 14 pouces affichant une définition 2,8K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

D’autres références aperçues dans des benchmarks évoquent également une variante plus accessible équipée d’un Core Ultra 5 325, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, tout en conservant le même écran OLED haut de gamme.

Même dans cette configuration intermédiaire, le niveau d’équipement dépasse largement ce que proposent traditionnellement les Chromebooks.

Google veut clairement monter en gamme

Cette orientation matérielle n’est probablement pas un hasard. Pendant des années, les Chromebooks ont construit leur succès grâce à leur simplicité et à leur prix agressif. Dès que certains modèles premium dépassaient les 1 000 euros, une question revenait systématiquement : pourquoi ne pas acheter directement un PC Windows ?

Les Googlebook semblent vouloir répondre autrement.

Plutôt que de miser uniquement sur le rapport qualité-prix, Google cherche désormais à proposer une plateforme capable de rivaliser avec les ultrabooks haut de gamme sur le terrain des performances, de la qualité d’affichage et de l’expérience utilisateur. Autrement dit, convaincre les utilisateurs de choisir un Googlebook non parce qu’il est moins cher, mais parce qu’il constitue une véritable alternative.

Le logiciel devra être à la hauteur

Cette montée en puissance du matériel ne suffira toutefois pas à garantir le succès de la plateforme. Le véritable défi reste logiciel. Google devra démontrer que les applications Android, les services Gemini et les outils de productivité s’intègrent naturellement dans un environnement pensé pour un ordinateur portable.

Une fiche technique impressionnante perd rapidement de son intérêt si l’expérience donne encore l’impression d’utiliser une interface mobile simplement agrandie.

Les futurs Googlebook devront offrir un environnement cohérent, capable d’exploiter pleinement la puissance des processeurs Intel Core Ultra et les capacités offertes par les accélérateurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Une stratégie qui rappelle les débuts des Pixel

Cette évolution rappelle la manière dont Google a progressivement repositionné ses smartphones Pixel. Après avoir longtemps laissé les fabricants partenaires porter Android, l’entreprise a choisi de proposer des appareils servant de vitrine technologique à son écosystème.

Les Googlebook pourraient suivre exactement la même trajectoire. Ils deviendraient les machines de référence pour mettre en valeur Android sur ordinateur, Gemini, les nouvelles expériences IA et les futures fonctionnalités développées par Google.

L’objectif serait moins de concurrencer directement tous les fabricants de PC que de définir ce que doit être un ordinateur optimisé pour les services Google.

Le prix sera le véritable juge

Reste une inconnue essentielle : le tarif. Une configuration associant un écran OLED 120 Hz, un Core Ultra 7 et 32 Go de mémoire place naturellement le Googlebook 14 dans la catégorie des ordinateurs premium. À ce niveau de prix, la concurrence devient particulièrement dense, avec des ultraportables Windows bien installés ainsi que les MacBook d’Apple.

Google devra donc démontrer que sa nouvelle plateforme apporte une valeur ajoutée suffisamment forte pour justifier ce positionnement.

Si Acer parvient à associer ce niveau de matériel à une expérience logicielle réellement optimisée et à un prix cohérent, le Googlebook 14 pourrait contribuer à transformer durablement la perception des ordinateurs sous ChromeOS.

Pendant longtemps, les Chromebooks ont été synonymes de machines économiques destinées principalement à l’éducation. Les Googlebook semblent vouloir écrire un nouveau chapitre : celui d’ordinateurs capables de rivaliser avec les meilleurs ultraportables du marché, non plus sur leur prix, mais sur leur expérience globale.