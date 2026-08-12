Microsoft prépare une petite évolution de Teams qui pourrait avoir des conséquences bien plus visibles qu’il n’y paraît. À partir de septembre 2026, les cartes de profil pourront afficher les badges correspondant aux certifications et récompenses obtenues par les salariés.

Une manière de mieux valoriser les compétences… mais aussi d’introduire une nouvelle forme de comparaison au cœur du travail quotidien.

Les certifications arrivent directement dans Teams

Microsoft veut harmoniser l’identité professionnelle affichée dans ses différentes applications. Après Outlook, les badges de certifications et de récompenses doivent ainsi faire leur apparition dans Microsoft Teams. Le principe est simple : lorsqu’un utilisateur ouvre la carte de profil d’un collègue depuis une conversation, une réunion ou un autre espace de Teams, ses réalisations vérifiées pourront être directement visibles.

Jusqu’à quatre badges récents devraient apparaître dans la vue principale du profil, tandis que les autres seront regroupés dans une section dédiée.

Microsoft prévoit actuellement un déploiement à partir de septembre 2026, avec l’objectif affiché de proposer une expérience plus cohérente entre Teams et Outlook.

Des badges vérifiés plutôt qu’une simple décoration

Il ne devrait pas être possible de s’attribuer arbitrairement une expertise. Les badges proviendront de sources vérifiées, comme des plateformes de formation ou des programmes de certification internes aux entreprises. Ils pourront également renvoyer vers les informations associées au diplôme ou à la compétence afin d’en vérifier l’origine.

Sur le papier, l’intérêt est évident.

Dans une grande organisation, identifier rapidement un spécialiste Azure, un expert en cybersécurité ou un collaborateur certifié en gestion de projet peut éviter de multiplier les recherches dans les annuaires internes.

Le profil Teams devient alors progressivement une carte d’identité professionnelle dynamique, directement intégrée à l’outil dans lequel les salariés passent une grande partie de leur journée.

Microsoft transforme progressivement Teams en vitrine professionnelle

C’est précisément cette visibilité qui rend la fonctionnalité plus intéressante qu’elle n’en a l’air. Sur LinkedIn ou sur une plateforme de certification, afficher ses compétences relève d’une démarche volontaire. Dans Teams, ces informations se retrouvent directement dans l’espace où se déroulent les conversations, les réunions et une partie du travail quotidien.

Un salarié multipliant les certifications pourrait donc présenter un profil rempli de distinctions, tandis qu’un collègue tout aussi expérimenté, mais moins intéressé par les programmes de certification disposerait d’une carte beaucoup plus sobre.

Le risque est alors de transformer des badges initialement destinés à valoriser les compétences en indicateurs informels de performance.

Et toutes les contributions professionnelles ne se prêtent évidemment pas à cette logique. Mentorat, connaissance historique d’un projet, capacité à gérer une crise ou soutien quotidien d’une équipe sont autant de qualités difficiles à résumer par une icône.

Entre reconnaissance et nouvelle forme de pression sociale

Cette évolution intervient alors que Microsoft étudie depuis plusieurs années la manière dont ses outils peuvent mesurer et accompagner le travail. L’entreprise avait notamment suscité des critiques avec Productivity Score, certains observateurs craignant que les indicateurs proposés puissent servir à surveiller individuellement l’activité des employés. Microsoft avait ensuite modifié certaines fonctionnalités afin de répondre à ces inquiétudes.

Les badges adoptent une approche différente : ils ne mesurent pas directement le temps passé devant un écran ou le nombre d’actions réalisées. Ils mettent plutôt en avant des réalisations concrètes.

Mais, leur présence permanente peut malgré tout influencer la perception des collaborateurs.

Un manager parcourant rapidement plusieurs profils pourrait inconsciemment accorder davantage de poids à celui affichant plusieurs certifications. À l’inverse, certains salariés pourraient ressentir une pression supplémentaire pour accumuler des badges simplement afin que leur profil ne paraisse pas vide.

La fonctionnalité pourrait ainsi encourager une sorte de gamification de l’identité professionnelle, particulièrement dans les entreprises où certifications et objectifs individuels jouent déjà un rôle important.

Teams veut aussi devenir un annuaire intelligent des compétences

Cependant, pour Microsoft, l’intérêt stratégique dépasse largement l’affichage de quelques icônes. Teams pourrait progressivement devenir une interface permettant de comprendre qui sait faire quoi dans une organisation. Pour un nouveau collaborateur, découvrir immédiatement les domaines d’expertise de ses collègues représente un véritable avantage. Pour un responsable de projet, identifier des personnes disposant d’une certification particulière pourrait également accélérer la constitution d’une équipe.

Cette logique s’intègre parfaitement à l’écosystème Microsoft 365, où Teams, Outlook, Viva et les différents outils d’intelligence artificielle deviennent de plus en plus interconnectés.

À terme, il n’est pas difficile d’imaginer des profils professionnels encore plus riches, combinant certifications, compétences, projets récents et résumés générés par IA.

Une petite fonctionnalité qui en dit beaucoup sur le travail numérique

Techniquement, Microsoft n’invente rien de révolutionnaire avec ces badges. Les certifications numériques existent depuis longtemps et LinkedIn les utilise déjà largement. Mais, leur arrivée dans Teams change leur contexte. Elles ne seront plus seulement visibles lorsqu’un recruteur consulte volontairement un profil professionnel : elles accompagneront potentiellement chaque conversation et chaque interaction au sein de l’entreprise.

Tout dépendra donc de la manière dont les organisations choisiront de les utiliser. Dans certaines entreprises, elles faciliteront la découverte des compétences et la mobilité interne. Dans d’autres, elles pourraient devenir un nouvel élément de comparaison entre collaborateurs.

Microsoft ajoute simplement quelques badges aux profils Teams. Mais dans un environnement professionnel déjà saturé d’indicateurs, une petite icône peut parfois peser beaucoup plus lourd qu’elle n’en a l’air.