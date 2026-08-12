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Tensor G6 : le nouveau cerveau des Pixel 11 mise davantage sur Gemini que sur les benchmarks

Tensor G6 : le nouveau cerveau des Pixel 11 mise davantage sur Gemini que sur les benchmarks

Toute la gamme Pixel 11 partage une nouveauté invisible mais déterminante : le Tensor G6. Avec des performances en hausse, un TPU annoncé 50 % plus puissant et une nouvelle puce de sécurité Titan M3, Google poursuit une stratégie désormais bien établie : construire ses processeurs autour de l’IA, de la photographie computationnelle et de la sécurité plutôt que chercher uniquement à battre Apple ou Qualcomm dans les benchmarks.

Tensor G6 : jusqu’à 25 % de performances supplémentaires sur le web

Google annonce plusieurs améliorations concrètes par rapport au Tensor G5. Le Tensor G6 offrirait jusqu’à 25 % de performances supplémentaires lors de la navigation web et des lancements d’applications jusqu’à 15 % plus rapides.

Ces chiffres devront naturellement être confrontés à des tests indépendants. Google n’a par ailleurs pas encore détaillé certains éléments techniques importants du processeur, notamment sa configuration CPU complète et son procédé de fabrication.

Mais, la priorité de cette génération apparaît ailleurs.

Le Tensor G6 embarque un nouveau TPU (Tensor Processing Unit) que Google annonce 50 % plus puissant que celui de la génération précédente. Cette unité spécialisée accélère directement les traitements liés aux modèles d’intelligence artificielle.

Autrement dit, la véritable évolution du Tensor G6 pourrait être moins visible dans Geekbench que dans les quelques secondes gagnées lorsqu’un Pixel analyse une image, exécute Gemini ou traite une photo.

Un nouveau processeur d’image au service du zoom et de Night Sight

Google améliore également son Image Signal Processor (ISP), élément essentiel de la chaîne photographique des Pixel. Sur les Pixel 11 Pro, cette combinaison entre ISP, TPU et algorithmes permet notamment d’alimenter le nouveau Pro Zoom jusqu’à 120x.

Le défi est évident : à de tels niveaux de grossissement, le capteur et l’optique ne suffisent plus. Le smartphone doit reconstruire, stabiliser et interpréter une quantité considérable d’informations pour produire une image exploitable.

Le Tensor G6 intervient également dans Instant Night Sight. Google affirme que ses nouveaux Pixel Pro peuvent réaliser certaines photos en basse lumière jusqu’à 4,5 fois plus rapidement que la génération précédente.

C’est probablement un progrès plus important qu’il n’y paraît. La photographie nocturne computationnelle produit depuis longtemps des résultats impressionnants, mais elle impose souvent de maintenir le téléphone immobile pendant plusieurs secondes. Réduire ce délai améliore directement les chances d’obtenir une photo nette d’un enfant, d’un animal ou d’une scène en mouvement.

Gemini Nano devient un véritable argument pour le silicium maison

Le nouveau TPU sert surtout de moteur à Gemini Nano, le modèle d’IA conçu pour fonctionner directement sur l’appareil. Google promet une exécution de meilleure qualité et une latence réduite.

C’est précisément ici que la stratégie Tensor commence à prendre tout son sens. Lorsque Google a lancé ses premières puces maison, leurs performances brutes pouvaient sembler modestes face aux meilleurs Snapdragon et aux puces Apple. Mais, l’objectif était aussi de contrôler les accélérateurs nécessaires aux fonctions que Google considérait comme stratégiques.

En 2026, cette fonction stratégique est clairement l’IA. Exécuter davantage de traitements localement permet théoriquement de réduire les délais, de limiter certains échanges avec le cloud et de rendre quelques fonctions accessibles même lorsque la connexion est mauvaise ou inexistante.

Surtout, Google peut désormais concevoir simultanément Gemini, Android, Tensor et le smartphone qui exécute l’ensemble. Cette intégration verticale est exactement le modèle qui a longtemps constitué l’une des grandes forces d’Apple.

Titan M3 prépare les Pixel aux menaces post-quantiques

Le Tensor G6 fonctionne également avec un nouveau coprocesseur de sécurité, le Titan M3. Google met particulièrement en avant sa prise en charge de la cryptographie post-quantique, destinée à protéger les appareils contre de futures catégories d’attaques susceptibles d’exploiter la puissance des ordinateurs quantiques.

Titan M3 assure notamment un démarrage sécurisé compatible avec ces mécanismes de protection et exécute Trusty, l’environnement d’exécution sécurisé de Google.

L’entreprise indique également que la puce bénéficie d’une certification Common Criteria à un niveau comparable à celui utilisé pour certaines cartes SIM et cartes bancaires.

Il ne faut pas interpréter cela comme la réponse à une menace quantique immédiate pour les propriétaires de Pixel. L’intérêt est davantage prospectif : les smartphones conservent parfois des informations pendant des années, tandis que certaines données interceptées aujourd’hui pourraient théoriquement être déchiffrées plus tard lorsque les capacités informatiques auront évolué.

Google transforme ainsi la sécurité post-quantique en problématique matérielle avant qu’elle ne devienne une urgence grand public.

Google ne cherche toujours pas à fabriquer le Snapdragon le plus rapide

C’est peut-être le point essentiel pour comprendre Tensor G6. Le processeur n’a pas nécessairement besoin de surpasser les meilleures puces Snapdragon ou Apple sur tous les tests synthétiques pour remplir sa mission. Google cherche davantage à optimiser les tâches qui définissent l’identité du Pixel : Gemini, photographie computationnelle, traitement multimodal et sécurité.

Cette approche comporte néanmoins un risque.

À plus de 1 000 euros pour certains Pixel 11, les utilisateurs peuvent légitimement attendre à la fois une excellente IA et des performances CPU/GPU au niveau des meilleurs smartphones du marché. L’efficacité énergétique et les températures en utilisation intensive seront donc particulièrement intéressantes à observer lors des tests indépendants.

Google devra également fournir davantage de détails sur l’architecture du G6 avant que l’on puisse réellement mesurer l’ampleur du saut générationnel.

Mais, une chose est déjà claire : Tensor n’est plus simplement le processeur des Pixel. Il devient progressivement l’infrastructure locale de Gemini.

Et à mesure que l’intelligence artificielle quitte le cloud pour s’installer directement dans nos appareils, cette capacité pourrait finalement compter davantage pour Google qu’une première place dans un benchmark.