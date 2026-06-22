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OPPO Find N7 Wide : un pliable plus immersif et presque sans pli serait en préparation pour 2027

OPPO Find N7 Wide : un pliable plus immersif et presque sans pli serait en préparation pour 2027

Le marché des smartphones pliables entre progressivement dans une nouvelle phase. Après plusieurs années consacrées à affiner la robustesse et la finesse des appareils, les constructeurs semblent désormais concentrer leurs efforts sur l’expérience visuelle et l’optimisation du format.

Alors que Samsung devrait dévoiler un Galaxy Z Fold à écran plus large dès cet été, les fabricants chinois accélèrent également leurs développements. Parmi eux, OPPO travaillerait sur un nouveau modèle pliable de type « livre » destiné au marché premium, connu pour le moment sous le nom provisoire de Find N7 Wide.

De nouvelles informations issues de la chaîne des fuites chinoises viennent d’ailleurs apporter un éclairage supplémentaire sur ce projet encore lointain, mais déjà très attendu.

Un écran conçu pour faire disparaître le pli

Selon le leaker Smart Pikachu, OPPO miserait fortement sur l’amélioration de la dalle pliable afin de réduire drastiquement la visibilité de la pliure centrale, l’un des principaux défis techniques du secteur.

Même si les dernières générations de smartphones pliables ont considérablement progressé, le pli reste perceptible à l’usage et constitue encore un point de différenciation majeur entre les fabricants. OPPO chercherait ainsi à franchir une nouvelle étape avec une technologie d’affichage capable de rendre cette marque presque imperceptible.

Le même informateur évoque également un changement de design à l’arrière de l’appareil. Le futur Find N7 Wide pourrait adopter un module photo horizontal, un choix esthétique qui s’éloignerait des configurations circulaires ou rectangulaires actuellement privilégiées sur le marché.

OPPO prépare aussi son prochain ultra-premium

Les indiscrétions ne concernent pas uniquement les appareils pliables. Smart Pikachu affirme également que OPPO teste actuellement le futur Find X10 Ultra avec des bordures d’écran extrêmement fines. L’objectif serait d’offrir une immersion visuelle encore plus poussée, dans la lignée de la course engagée par les constructeurs haut de gamme pour maximiser le ratio écran-façade.

À l’arrière, OPPO conserverait toutefois un élément devenu emblématique de ses flagships récents : un large module photo circulaire. Ce design, désormais adopté par plusieurs acteurs majeurs du marché chinois, participe à l’identité visuelle des smartphones orientés photographie.

Un lancement envisagé au premier trimestre 2027

Les premières informations sur ce pliable grand format avaient été partagées plus tôt ce mois-ci par le réputé Digital Chat Station. Selon ses révélations, OPPO testerait actuellement un prototype doté d’un écran interne pliable d’environ 7,6 pouces accompagné d’un écran externe de 5,5 pouces. Une configuration qui placerait l’appareil dans la catégorie des pliables larges, pensée pour offrir une expérience proche d’une petite tablette une fois ouvert.

Le développement des panneaux serait assuré par Samsung Display et BOE, deux acteurs majeurs de l’industrie de l’affichage flexible.

Sous le capot, l’appareil pourrait embarquer la future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Gravée en 2 nanomètres, cette puce devrait marquer une nouvelle étape en matière de performances et d’efficacité énergétique pour les appareils premium attendus à l’horizon 2027.

La bataille des pliables entre dans une nouvelle dimension

Au-delà des simples améliorations techniques, ces premières fuites illustrent l’évolution stratégique du marché des smartphones pliables. Après avoir réduit l’épaisseur des appareils et amélioré leur durabilité, les constructeurs s’attaquent désormais à ce qui reste l’un des derniers compromis du format : la visibilité du pli central.

Si OPPO parvient réellement à rendre cette marque quasiment invisible tout en conservant un châssis fin et léger, le Find N7 Wide pourrait représenter une avancée majeure pour la catégorie. À l’approche de 2027, la concurrence entre Samsung, Honor, Huawei, Vivo et OPPO s’annonce plus intense que jamais, avec un objectif commun : faire du smartphone pliable une alternative crédible aux modèles traditionnels haut de gamme.