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AirPods avec caméra et lunettes connectées : Apple préparerait sa révolution IA portable pour 2027

AirPods avec caméra et lunettes connectées : Apple préparerait sa révolution IA portable pour 2027

L’intelligence artificielle ne restera pas confinée à nos écrans. Selon les dernières informations de Bloomberg, Apple travaillerait activement sur une nouvelle génération d’appareils capables de voir le monde qui nous entoure. Au cœur de cette stratégie : des AirPods équipés de caméras et les premières lunettes connectées de la marque.

Si ces projets se concrétisent en 2027, ils pourraient marquer un tournant majeur dans la vision d’Apple.

L’objectif ne serait plus simplement de proposer un assistant conversationnel performant, mais de créer une intelligence artificielle capable de comprendre son environnement en temps réel.

Apple Intelligence veut sortir de l’écran

Depuis l’arrivée d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino avance prudemment sur le terrain de l’IA générative. Contrairement à ses concurrents, Apple ne cherche pas à multiplier les chatbots ou les démonstrations spectaculaires. Sa stratégie semble davantage orientée vers l’intégration discrète de l’IA dans les usages du quotidien.

C’est précisément là que les futurs AirPods et les lunettes connectées entrent en jeu.

D’après les informations rapportées par Mark Gurman, les caméras intégrées ne serviraient pas à capturer des photos ou des vidéos comme un smartphone. Leur mission serait beaucoup plus ambitieuse : fournir un contexte visuel permanent à Siri et aux modèles d’intelligence artificielle d’Apple.

Autrement dit, Apple souhaite donner des yeux à son assistant.

Des AirPods capables de comprendre votre environnement

L’idée peut sembler surprenante au premier abord. Les AirPods sont aujourd’hui associés à la musique, aux appels ou à la réduction de bruit. Pourtant, Apple pourrait leur attribuer un rôle totalement différent.

Grâce à des capteurs visuels miniaturisés, les futurs AirPods Pro pourraient analyser ce qui se trouve devant l’utilisateur et transmettre ces informations à Apple Intelligence.

Imaginez demander « Quel est ce bâtiment ? », « Quelle est cette œuvre d’art ? », « Où se trouve l’entrée de cette gare ? » ou encore « Quel produit suis-je en train de regarder ?, sans sortir votre iPhone, Siri pourrait répondre instantanément en s’appuyant sur les données visuelles capturées par vos écouteurs.

Cette approche rappelle certaines fonctionnalités déjà présentes sur les lunettes connectées de Meta⁠￼, mais avec une intégration beaucoup plus profonde dans l’écosystème Apple.

Les lunettes Apple prennent enfin forme

L’autre pièce du puzzle concerne les futures lunettes connectées d’Apple. Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’un successeur plus léger et plus accessible au Apple Vision Pro se multiplient. Le Vision Pro a démontré le savoir-faire technologique de l’entreprise, mais son format volumineux limite son adoption grand public.

Les lunettes connectées viseraient un objectif différent : devenir un appareil du quotidien. Selon les informations disponibles, ces lunettes embarqueraient également des caméras capables d’interpréter l’environnement de l’utilisateur.

Elles pourraient identifier des objets, fournir des indications contextuelles, traduire des panneaux, reconnaître des lieux ou encore enrichir les interactions avec Siri. L’ambition semble claire : transformer l’IA en compagnon permanent plutôt qu’en simple application accessible via un écran.

Une réponse à Meta et à la nouvelle génération de l’IA

Apple n’est pas seul sur ce terrain. Les Ray-Ban Meta ont déjà démontré qu’il existe un intérêt croissant pour des appareils capables d’interagir avec le monde réel grâce à l’intelligence artificielle. Pendant ce temps, des acteurs comme Google⁠, OpenAI⁠ et plusieurs startups spécialisées dans les interfaces IA explorent eux aussi la notion d’assistant ambiant.

La différence est qu’Apple semble vouloir construire un système où chaque appareil joue un rôle précis :

l’iPhone comme centre de calcul personnel ;

les AirPods comme capteurs audio et visuels ;

les lunettes comme interface contextuelle ;

Siri comme couche d’intelligence unifiée.

Cette approche s’inscrit parfaitement dans la philosophie historique de la marque : faire disparaître la technologie derrière l’expérience utilisateur.

Le défi de la confidentialité reste entier

Aussi séduisante soit-elle, cette vision soulève inévitablement des questions. Des appareils équipés de caméras capables d’analyser l’environnement en permanence risquent d’alimenter de nouveaux débats sur la vie privée. Apple bénéficie d’une réputation solide dans ce domaine et pourrait miser sur le traitement local des données grâce aux futurs processeurs maison et aux avancées d’Apple Intelligence.

Mais convaincre le grand public d’accepter des objets connectés capables d’observer leur environnement en continu représentera probablement un défi aussi important que la prouesse technologique elle-même.

Vers une IA que l’on porte sur soi

Depuis plusieurs décennies, l’informatique a migré du bureau vers la poche. La prochaine étape pourrait être encore plus discrète. Les AirPods avec caméra et les lunettes intelligentes évoqués pour 2027 montrent qu’Apple ne considère plus l’intelligence artificielle comme une simple fonctionnalité logicielle. La firme semble désormais vouloir la transformer en présence permanente, capable de comprendre ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous faisons.

Si cette vision se concrétise, 2027 pourrait marquer le début d’une nouvelle catégorie de produits où l’IA ne sera plus consultée à la demande. Elle nous accompagnera en permanence, presque invisiblement.

Et comme souvent chez Apple, le véritable changement pourrait ne pas venir de la technologie elle-même, mais de la manière dont elle s’efface dans notre quotidien.