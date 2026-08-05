Apple pourrait réserver une surprise de taille lors de son keynote de rentrée. Alors que plusieurs fuites évoquaient un report des AirPods équipés de caméras jusqu’en 2027, de nouvelles informations indiquent qu’une première version serait toujours en bonne voie pour un lancement dès cette année. Un changement de calendrier qui s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à intégrer davantage d’intelligence artificielle à ses futurs appareils.

Plutôt que de transformer les AirPods en mini-caméras, Apple chercherait à leur offrir une nouvelle capacité de compréhension de l’environnement, au service de Siri et de ses fonctionnalités d’IA.

Deux projets en parallèle chez Apple

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg révèle que Apple développe simultanément plusieurs prototypes d’AirPods équipés de capteurs visuels.

Le premier, connu en interne sous le nom de B798, était initialement attendu pour 2026 avant d’être repoussé à 2027.

En revanche, un second modèle, identifié sous le nom de B790, semble beaucoup plus avancé. Des références à cette version ont déjà été découvertes dans la deuxième bêta développeur d’iOS 27, et elle figure toujours sur la feuille de route interne d’Apple pour une possible commercialisation cette année.

Cette stratégie n’a rien d’inhabituel pour Cupertino. Apple développe fréquemment plusieurs variantes d’un même produit en parallèle afin de tester différentes approches avant de retenir la version la plus mature.

Des caméras pensées pour l’intelligence artificielle

Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser croire, ces AirPods ne seraient pas destinés à prendre des photos ou filmer leur environnement. Les capteurs embarqués serviraient principalement de capteurs visuels basse définition, capables de fournir un contexte supplémentaire à Siri.

Grâce à ces informations, l’assistant vocal pourrait mieux comprendre ce qui entoure l’utilisateur et enrichir les futures fonctionnalités de Visual Intelligence, la plateforme d’intelligence artificielle qu’Apple développe progressivement au sein de son écosystème.

Cette approche rapproche les futurs AirPods d’une catégorie émergente de produits : les accessoires capables d’analyser discrètement leur environnement afin d’offrir une assistance contextuelle sans nécessiter d’écran.

Un indicateur lumineux pour rassurer sur la confidentialité

L’intégration de caméras, même limitées, soulève inévitablement des questions liées à la vie privée. Apple prévoirait ainsi un voyant LED dédié qui s’allumerait lorsque les capteurs sont actifs. Ce fonctionnement rappelle celui adopté par plusieurs fabricants de lunettes connectées, où un indicateur lumineux permet aux personnes alentour de savoir lorsqu’un dispositif collecte des informations visuelles.

Cette transparence s’inscrit dans la philosophie habituelle d’Apple, qui met régulièrement en avant la protection des données personnelles comme argument différenciant.

Un lancement possible dès le keynote de septembre

Si le calendrier interne est respecté, ces nouveaux AirPods pourraient être dévoilés dès le keynote de septembre, aux côtés de la prochaine génération d’iPhone. Une telle annonce serait cohérente avec la stratégie d’Apple, qui profite traditionnellement de sa conférence de rentrée pour renouveler simultanément plusieurs catégories de produits, notamment les iPhone, les Apple Watch et les AirPods.

Rien n’est encore officiel, mais la présence de références logicielles dans iOS 27 renforce la crédibilité d’un lancement à relativement court terme.

Les AirPods deviennent une pièce maîtresse de la stratégie IA d’Apple

Au-delà du simple accessoire audio, Apple semble vouloir transformer progressivement les AirPods en véritables terminaux d’intelligence artificielle. En associant des capteurs visuels, Siri et les futures fonctionnalités de Visual Intelligence, les écouteurs pourraient devenir capables de comprendre le contexte dans lequel évolue leur utilisateur, sans nécessiter d’interaction permanente avec un iPhone.

Cette évolution en dit long sur la direction prise par Apple. L’entreprise ne cherche plus seulement à améliorer la qualité sonore de ses écouteurs, mais à en faire des compagnons intelligents capables d’accompagner l’utilisateur au quotidien.

Si cette première génération tient ses promesses, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle famille de produits où l’IA ne se limite plus à l’écran du smartphone, mais s’intègre directement dans les objets que nous portons.