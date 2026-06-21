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HMD C2 et C2P : écran AMOLED, batterie 6 000 mAh et 5G à prix agressif

HMD C2 et C2P : écran AMOLED, batterie 6 000 mAh et 5G à prix agressif

Après avoir progressivement tourné la page de l’ère Nokia, HMD semble prête à accélérer sa stratégie sous sa propre marque. Selon plusieurs informations partagées par le leaker @smashx_60, le constructeur préparerait deux nouveaux smartphones destinés au marché de milieu de gamme : les HMD C2 et HMD C2P.

Au programme : écrans AMOLED généreux, compatibilité 5G, batteries massives de 6 000 mAh et une expérience Android épurée. Une formule qui pourrait permettre à HMD de renforcer sa présence sur un marché particulièrement disputé.

HMD C2 : l’essentiel sans compromis

Le modèle standard miserait sur un écran AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits, l’appareil promet une lisibilité confortable en extérieur, un point souvent négligé dans cette catégorie de prix.

Sous le capot, on retrouverait le Snapdragon 4 Gen 4 de Qualcomm, une plateforme conçue pour les usages quotidiens : navigation web, réseaux sociaux, streaming vidéo, multitâche léger et jeux occasionnels.

Le smartphone serait proposé avec 6 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Côté photo, HMD opterait pour une configuration pragmatique avec un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation électronique (EIS), un capteur secondaire de 2 mégapixels et un capteur auxiliaire de 0,3 mégapixel.

À l’avant, le constructeur miserait sur un capteur selfie de 50 mégapixels, une caractéristique encore relativement rare dans cette gamme tarifaire.

Une autonomie pensée pour durer

L’un des principaux arguments de la série C2 pourrait être l’endurance.

Les deux modèles embarqueraient une batterie de 6 000 mAh compatible avec une recharge rapide de 33 W. Cette capacité dépasse largement les standards habituels du marché, souvent situés entre 4 500 et 5 000 mAh.

HMD semble clairement vouloir séduire les utilisateurs recherchant un smartphone capable de tenir plusieurs jours sans passer par la prise secteur.

L’équipement serait complété par des haut-parleurs stéréo, un port jack 3,5 mm, un lecteur d’empreintes latéral et une certification IP54 contre les éclaboussures.

HMD C2P : une version plus ambitieuse

Le HMD C2P conserverait la même base technique mais apporterait plusieurs améliorations notables. L’écran AMOLED de 6,78 pouces passerait à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 500 nits. Ces évolutions devraient offrir une expérience plus fluide ainsi qu’une meilleure visibilité en plein soleil.

La partie photo bénéficierait également d’une montée en gamme significative avec un capteur principal de 64 mégapixels doté d’une stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur auxiliaire de 0,3 mégapixel.

Le capteur frontal de 50 mégapixels serait conservé.

Le modèle Pro gagnerait également une certification IP65 plus robuste et la compatibilité NFC pour les paiements sans contact.

Android 16 dès la sortie de la boîte

Selon les informations ayant fuité, les deux smartphones seraient lancés sous Android 16. La présence d’une version Android récente constitue un atout important à un moment où les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la durée de vie logicielle de leurs appareils.

Même si HMD n’a pas encore communiqué sur sa politique de mises à jour, cette orientation pourrait devenir un argument différenciant face à certains concurrents chinois du segment entrée de gamme.

Des prix agressifs pour séduire le marché européen

Les tarifs évoqués apparaissent particulièrement compétitifs. Le HMD C2 serait attendu entre 149 € et 169 € selon la configuration, tandis que le HMD C2P pourrait quant à lui se positionner autour de 199 €. Les coloris prévus incluraient Light Mint, Midnight Blue et Lavender pour le C2, et Coral, Royal Blue, et Jade Green pour le HMD C2P.

À ce niveau de prix, la présence d’un écran AMOLED, de la 5G et d’une batterie de 6 000 mAh pourrait constituer un avantage concurrentiel important.

HMD cherche sa place après Nokia

La stratégie de HMD apparaît de plus en plus claire. Alors que la licence Nokia touche progressivement à sa fin, le constructeur cherche à bâtir sa propre identité autour de trois piliers : simplicité logicielle, autonomie élevée et excellent rapport qualité-prix.

Face à des concurrents comme Honor, Xiaomi, Realme ou iQOO, la marque ne peut pas rivaliser uniquement sur la puissance brute. Elle mise donc sur une expérience équilibrée et des caractéristiques généralement réservées à des smartphones plus coûteux.

Si les spécifications fuitées se confirment, les HMD C2 et C2P pourraient devenir des alternatives particulièrement attractives pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone 5G moderne, doté d’un écran AMOLED et d’une autonomie solide sans dépasser les 200 euros.

Dans un marché saturé de modèles similaires, HMD semble vouloir revenir à une recette simple : offrir l’essentiel, mais le faire correctement.