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Microsoft étudie la possibilité d’utiliser DeepSeek V4, les modèles Anthropic et Claude étant jugés trop onéreux

Microsoft étudie la possibilité d’utiliser DeepSeek V4, les modèles Anthropic et Claude étant jugés trop onéreux

L’ère des assistants IA capables de rédiger un document, analyser des milliers de fichiers, organiser des réunions et exécuter des workflows complexes est bel et bien arrivée. Mais derrière cette promesse de productivité se cache une réalité moins séduisante : faire travailler des agents IA coûte extrêmement cher.

Avec le lancement officiel de Copilot Cowork, Microsoft reconnaît ouvertement ce défi. L’entreprise ne se contente pas de rendre son agent intelligent disponible à grande échelle ; elle change également sa stratégie économique et envisage même l’intégration d’un modèle d’IA chinois afin de réduire les coûts d’exploitation.

Copilot Cowork : l’IA qui exécute les tâches, pas seulement les suggestions

Contrairement aux assistants conversationnels traditionnels, Copilot Cowork est conçu pour gérer des chaînes de tâches complètes de manière autonome. L’outil peut parcourir des e-mails dans Outlook, analyser des feuilles Excel, consulter des documents dans Teams, générer des rapports, préparer des réunions ou encore coordonner plusieurs applications Microsoft 365 sans intervention constante de l’utilisateur.

Cette approche dite « agentique » représente l’une des évolutions les plus importantes du marché de l’IA professionnelle.

Le problème, c’est que chaque mission mobilise de nombreuses requêtes vers des modèles de langage. Là où un chatbot répond à une seule question, un agent peut effectuer des dizaines, voire des centaines d’appels successifs pour accomplir une tâche complexe.

La fin du forfait illimité

Microsoft a donc décidé d’abandonner un modèle tarifaire fixe au profit d’une facturation basée sur l’usage réel. Désormais, les entreprises paieront via un système de « Copilot Credits », qui mesure la consommation effective des ressources nécessaires à chaque tâche.

Cette évolution répond à une problématique devenue centrale dans l’industrie : le coût de l’inférence.

Selon plusieurs études internes et analyses du secteur, certaines tâches agentiques peuvent consommer jusqu’à plusieurs centaines de fois plus de ressources qu’une interaction classique avec un chatbot.

Pour les grandes entreprises qui déploient massivement l’IA, la facture peut rapidement atteindre plusieurs millions de dollars par an. Microsoft cherche donc à aligner les coûts sur la consommation réelle tout en évitant que certains clients très actifs ne rendent le modèle économique difficilement soutenable.

Pourquoi Microsoft regarde du côté de DeepSeek ?

La seconde annonce est encore plus intéressante. Microsoft a confirmé étudier l’intégration d’une version hébergée sur Azure de DeepSeek V4, ou d’un autre modèle open source équivalent, afin de proposer une alternative moins coûteuse aux modèles actuels d’OpenAI et d’Anthropic.

Le choix n’est pas anodin.

DeepSeek s’est imposé ces derniers mois comme l’un des acteurs les plus surprenants du secteur grâce à une architecture Mixture-of-Experts (MoE) particulièrement efficace.

Contrairement aux modèles traditionnels qui activent l’ensemble de leurs paramètres à chaque requête, DeepSeek n’active qu’une fraction de son réseau neuronal selon le contexte. Résultat : moins de calculs, moins de consommation énergétique, des coûts d’inférence fortement réduits et une compétitivité accrue sur les tâches complexes.

Cette efficacité permet à DeepSeek de proposer des tarifs parfois plusieurs dizaines de fois inférieurs à ceux des modèles de pointe occidentaux. Pour Microsoft, l’intérêt est évident : offrir une option économique aux entreprises souhaitant déployer des agents IA à grande échelle.

Azure comme bouclier de sécurité

L’idée d’utiliser un modèle développé en Chine soulève toutefois des questions sensibles. Pour répondre aux inquiétudes des entreprises, Microsoft précise que toute éventuelle intégration de DeepSeek serait entièrement hébergée sur Azure. Les données des clients resteraient donc dans l’infrastructure Microsoft, sous les contrôles de conformité Azure, soumises aux règles de résidence des données locales et protégées par les standards de sécurité habituels du groupe.

Sur le plan technique, cette approche répond à une grande partie des préoccupations liées au transfert des données.

Cependant, certains responsables sécurité continueront probablement de s’interroger sur la provenance du modèle lui-même, indépendamment de son hébergement.

Une industrie en quête d’un nouvel équilibre

Au-delà du cas Microsoft, cette évolution illustre une tendance plus large du marché. Pendant plusieurs années, la course à l’IA s’est focalisée sur la puissance brute et les performances des modèles. Aujourd’hui, la question centrale devient économique.

Les entreprises veulent des agents capables de travailler de manière autonome, mais elles veulent également comprendre combien ces agents coûtent réellement et comment maîtriser ces dépenses. Le passage à la facturation à l’usage marque donc une forme de maturité du secteur.

L’objectif n’est plus simplement de construire l’IA la plus impressionnante possible, mais de rendre son utilisation viable à grande échelle.

Microsoft prépare la prochaine phase de l’IA d’entreprise

Avec Copilot Cowork, Microsoft cherche à transformer l’IA en véritable collaborateur numérique capable de prendre en charge des projets entiers plutôt que de simples requêtes.

Mais pour que cette vision devienne une réalité quotidienne dans les entreprises, il faut résoudre une équation complexe : maintenir des performances élevées tout en réduisant drastiquement les coûts opérationnels.

L’exploration de modèles alternatifs comme DeepSeek montre que Microsoft est prêt à remettre en question certaines certitudes pour y parvenir.

Dans les prochaines semaines, le choix du modèle retenu pourrait devenir un indicateur majeur de la direction que prendra l’industrie de l’IA professionnelle : celle de la puissance absolue ou celle de l’efficacité économique.