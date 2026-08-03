Samsung semble prêt à renouveler sa confiance envers MediaTek pour sa prochaine tablette haut de gamme. Après avoir abandonné Qualcomm sur ses précédentes Galaxy Tab Ultra, le constructeur sud-coréen pourrait poursuivre cette stratégie avec la future Galaxy Tab S12 Ultra, dont un passage remarqué sur Geekbench révèle de nouveaux indices techniques.

Au programme : une puce MediaTek Dimensity 9500, Android 17 et une fiche technique qui évoluerait avec prudence.

Un benchmark qui confirme la piste MediaTek

Un appareil portant la référence SM-X946B, très proche de celle de la Galaxy Tab S11 Ultra (SM-X936B), a fait son apparition dans la base de données de Geekbench. La configuration du processeur laisse peu de place au doute. Le SoC embarque un cœur principal cadencé jusqu’à 4,21 GHz, trois cœurs hautes performances et quatre cœurs basse consommation.

Cette architecture correspond aux caractéristiques du Dimensity 9500 de MediaTek, écartant ainsi les derniers Snapdragon haut de gamme de Qualcomm.

Samsung poursuivrait donc un partenariat amorcé avec la Galaxy Tab S10 Ultra, équipée du Dimensity 9300+, puis renforcé sur la Galaxy Tab S11 Ultra avec le Dimensity 9400+.

Des performances en légère hausse

Le prototype testé obtient 2 424 points en monocœur et 8 446 points en multicœur. Ces résultats représentent une progression modérée par rapport à la génération précédente. Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit très probablement d’un appareil en développement, dont les performances définitives pourraient encore évoluer avant la commercialisation.

Le benchmark révèle également la présence de 12 Go de mémoire vive, correspondant à la configuration d’entrée de gamme actuelle. Samsung pourrait, comme auparavant, proposer une version équipée de 16 Go de RAM.

Pourquoi Samsung continue de faire confiance à MediaTek

Sur le papier, les derniers processeurs Snapdragon conservent un léger avantage en puissance brute. Mais, les critères de Samsung semblent aujourd’hui dépasser les simples scores de benchmarks. Le Dimensity 9500 serait notamment apprécié pour sa meilleure stabilité thermique, ses performances soutenues sur de longues sessions, son accélérateur dédié à l’intelligence artificielle embarquée et une consommation énergétique mieux maîtrisée.

Ces qualités prennent tout leur sens sur une tablette de 14 pouces destinée à la productivité, au montage vidéo, au multitâche intensif ou encore au jeu mobile.

Samsung semble ainsi privilégier une expérience durable plutôt qu’une recherche absolue de performances instantanées.

Une fiche technique très proche de la génération actuelle

En dehors du processeur, peu de changements majeurs seraient au programme. Les précédentes indiscrétions évoquent le maintien de plusieurs caractéristiques de la Galaxy Tab S11 Ultra avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, une batterie de 11 600 mAh et une recharge rapide de 45 W.

Le volet photo évoluerait également très peu avec un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

La tablette fonctionnerait sous Android 17 accompagné de One UI 9, tout en bénéficiant de la nouvelle politique logicielle de Samsung, à savoir sept années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.

Un lancement attendu en septembre

Samsung a déjà confirmé que la série Galaxy Tab S12 serait lancée avant la fin de l’année. Plusieurs sources évoquent une présentation dès septembre, quelques semaines après les nouveaux smartphones pliants.

Le principal point d’interrogation concerne désormais le prix.

Lors de sa dernière conférence financière, Samsung a reconnu que la hausse du coût des composants mémoire et des semi-conducteurs exerce une pression importante sur ses marges. Une augmentation tarifaire des prochains produits premium, dont la Galaxy Tab S12 Ultra, semble donc de plus en plus probable.

Une stratégie désormais assumée

Pendant longtemps, les tablettes Android haut de gamme reposaient presque exclusivement sur des processeurs Snapdragon. En reconduisant MediaTek pour une troisième génération consécutive, Samsung envoie un signal fort : le fondeur taïwanais est désormais considéré comme une alternative crédible sur le très haut de gamme.

Reste à savoir si cette évolution suffira à convaincre les utilisateurs de renouveler leur équipement. Si la Galaxy Tab S12 Ultra conserve un design, un écran et une batterie très proches de son prédécesseur, la nouvelle puce devra démontrer des gains tangibles en intelligence artificielle, en autonomie et en performances soutenues pour justifier un éventuel surcoût.

À mesure que le marché des tablettes premium arrive à maturité, la bataille ne se joue plus uniquement sur la puissance brute, mais sur l’équilibre entre performances, efficacité énergétique et expérience logicielle. C’est précisément sur ce terrain que Samsung semble vouloir faire la différence.