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Microsoft Edge va empêcher les captures d’écran de certains PDF protégés dans OneDrive et SharePoint

Microsoft Edge va empêcher les captures d’écran de certains PDF protégés dans OneDrive et SharePoint

Microsoft renforce une nouvelle fois la sécurité de son écosystème professionnel. Dès le mois prochain, les entreprises utilisant Microsoft Purview Information Protection bénéficieront d’une nouvelle protection empêchant les captures d’écran de certains documents PDF sensibles ouverts dans Microsoft Edge.

L’objectif est de combler une faiblesse persistante de la protection documentaire en ligne et d’inciter, au passage, les organisations à adopter plus largement le navigateur de Microsoft.

Une nouvelle protection pour les PDF confidentiels

Cette fonctionnalité ne concernera pas tous les documents. Microsoft précise qu’elle s’appliquera uniquement aux PDF protégés par un label de confidentialité configuré sans autorisation de copie ou d’extraction (Copie/Extraction).

Lorsque ces conditions seront réunies, les utilisateurs ouvrant le document depuis OneDrive Entreprise ou SharePoint Online dans Microsoft Edge ne pourront plus réaliser de capture d’écran.

La protection sera activée automatiquement, sans modification des politiques de sécurité déjà mises en place par les administrateurs informatiques.

Une continuité avec les applications de bureau

Jusqu’à présent, Microsoft Purview permettait déjà de limiter plusieurs actions sur les documents sensibles dans les applications de bureau compatibles. Les administrateurs pouvaient notamment empêcher la modification des fichiers, leur impression, la copie du contenu et certaines captures d’écran dans les applications prises en charge. En revanche, lorsqu’un PDF était consulté directement depuis un navigateur web, cette protection n’était pas systématiquement appliquée.

La nouvelle fonctionnalité vise précisément à harmoniser le niveau de sécurité entre les applications de bureau et les services accessibles depuis le navigateur.

Microsoft rappelle également que les entreprises peuvent désactiver le téléchargement local des documents, évitant ainsi qu’un utilisateur enregistre un PDF protégé avant de tenter de le consulter dans une autre application.

Edge sera le seul navigateur compatible

C’est sans doute le principal point faible de cette nouveauté. À son lancement, cette protection ne fonctionnera que dans Microsoft Edge. Les utilisateurs qui ouvriront ces mêmes documents dans Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou d’autres navigateurs mobiles ne bénéficieront pas du même niveau de protection.

Microsoft reconnaît que les contrôles pourraient alors être appliqués de manière incomplète selon le navigateur utilisé.

Pour garantir une protection homogène, l’entreprise recommande aux organisations de mettre en place des politiques de gestion des navigateurs ou des règles de Conditional Access afin d’imposer l’utilisation d’Edge pour l’accès aux documents sensibles.

Une fonctionnalité réservée aux entreprises

Cette évolution ne concerne pas les utilisateurs grand public. Les comptes personnels OneDrive continueront de fonctionner normalement, tout comme les PDF qui ne disposent pas d’un label de confidentialité restreignant les opérations de copie.

Les utilisateurs pourront donc continuer à effectuer des captures d’écran de documents classiques, qu’il s’agisse d’un manuel, d’un menu de restaurant ou d’un fichier personnel.

Cette fonctionnalité cible avant tout les entreprises manipulant des informations stratégiques, comme des données financières, des documents juridiques, des dossiers confidentiels ou des projets de produits encore non annoncés.

Un déploiement progressif dès le mois d’août

Selon Microsoft, les premières organisations concernées commenceront à recevoir cette nouveauté début août. Le déploiement mondial devrait ensuite s’étaler entre le milieu et la fin du mois. D’après plusieurs informations relayées par Windows Latest, la prise en charge d’autres navigateurs et des applications mobiles pourrait être envisagée ultérieurement.

À ce stade, Microsoft n’a toutefois communiqué aucun calendrier concernant cette éventuelle extension.

Cette évolution illustre la stratégie actuelle de Microsoft, qui consiste à renforcer la sécurité de ses services cloud tout en consolidant la place d’Edge dans les environnements professionnels. Si le blocage des captures d’écran ne constitue pas une protection absolue — aucune technologie ne peut empêcher une photographie prise avec un autre appareil — il complique néanmoins les tentatives de fuite accidentelle ou volontaire de documents sensibles. Reste désormais à voir si Microsoft ouvrira cette fonctionnalité aux autres navigateurs ou si Edge conservera durablement cet avantage exclusif au sein de l’écosystème Microsoft 365.