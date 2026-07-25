Le débat sur l’avenir de l’intelligence artificielle prend une nouvelle dimension politique. Vingt-cinq entreprises et organisations technologiques de premier plan ont publié une lettre ouverte exhortant les autorités américaines à ne pas restreindre le développement des modèles d’IA à poids ouverts (open-weight). Une prise de position qui révèle les profondes divisions stratégiques entre les géants de l’industrie.

Derrière cette initiative figurent notamment Nvidia, Microsoft, Meta, Mistral AI, IBM, Palantir, Hugging Face, Mozilla, la Linux Foundation et le fonds d’investissement Andreessen Horowitz. En revanche, OpenAI, Anthropic et Google brillent par leur absence.

Une coalition inédite en faveur de l’IA ouverte

Intitulée « Open Weights and American AI Leadership », cette lettre ouverte défend l’idée que la compétitivité des États-Unis dans l’intelligence artificielle ne dépendra pas uniquement des modèles propriétaires les plus puissants, mais de la capacité du pays à bâtir un véritable écosystème ouvert.

Les signataires établissent un parallèle avec l’histoire du logiciel libre, rappelant que les technologies open source développées depuis les années 1980 constituent aujourd’hui l’infrastructure de la majeure partie d’Internet.

Selon eux, les modèles ouverts représentent la prochaine étape de cette évolution.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a personnellement relayé cette initiative sur le réseau social X, une première pour le dirigeant, dont la publication a rapidement dépassé plusieurs millions de vues.

Les grands laboratoires d’IA restent à l’écart

L’absence d’OpenAI, d’Anthropic et de Google n’est pas passée inaperçue. Ces trois entreprises dominent actuellement le marché des modèles propriétaires les plus avancés et défendent depuis plusieurs mois une approche plus restrictive concernant la diffusion des modèles d’intelligence artificielle les plus puissants.

Pour autant, les réactions n’ont pas été hostiles.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré être satisfait de voir le sujet débattu publiquement. De son côté, Satya Nadella, directeur général de Microsoft — pourtant signataire de la lettre — a également exprimé son soutien à cette vision d’un écosystème plus ouvert. Même Elon Musk, bien que SpaceX ne figure pas parmi les signataires, a publiquement approuvé le message de Jensen Huang sur X.

Les défenseurs de l’open source retournent l’argument de la sécurité

L’un des passages les plus marquants de cette lettre concerne la question de la sécurité. Depuis plusieurs mois, OpenAI et Anthropic soutiennent que limiter la diffusion des modèles les plus puissants constitue un moyen de réduire les risques liés aux usages malveillants de l’intelligence artificielle.

Les auteurs du texte défendent une analyse inverse.

Selon eux, concentrer les technologies d’IA entre les mains d’un nombre très limité d’entreprises crée au contraire des points uniques de défaillance, rendant les modèles plus difficiles à auditer et à contrôler de manière indépendante.

À leurs yeux, l’ouverture favoriserait davantage la transparence, l’évaluation par la communauté scientifique et, à terme, une meilleure sécurité globale.

La montée en puissance de la Chine alimente le débat

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine autour de l’intelligence artificielle. Ces derniers jours, plusieurs responsables américains ont accusé la société chinoise Moonshot AI d’avoir entraîné son modèle Kimi K3 en s’appuyant sur des techniques de distillation impliquant des modèles développés par Anthropic.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a même évoqué la possibilité de sanctions, assimilant certaines pratiques à une forme de vol technologique.

La lettre ouverte adopte toutefois une position plus nuancée.

Les signataires reconnaissent que des abus peuvent exister, mais estiment que la distillation constitue une technique largement utilisée dans l’industrie et que les éventuels cas d’appropriation illégale devraient être traités par des mesures ciblées plutôt que par des restrictions généralisées sur les modèles ouverts.

Une bataille stratégique qui dépasse la seule technologie

Au-delà des considérations techniques, cette lettre illustre les intérêts parfois divergents des principaux acteurs du secteur. Les entreprises comme Nvidia, dont les puces équipent aussi bien les laboratoires développant des modèles ouverts que propriétaires, ont tout intérêt à voir l’écosystème de l’IA continuer de s’élargir. De leur côté, Meta, Mistral AI ou Hugging Face ont bâti une partie de leur stratégie sur des modèles largement accessibles à la communauté.

Cette opposition met également en lumière une évolution plus profonde du paysage mondial de l’intelligence artificielle. Alors que les États-Unis ont longtemps imposé leur vision de l’innovation ouverte, la Chine s’impose désormais comme un acteur incontournable dans le domaine des modèles open-weight. En appelant Washington à éviter des réglementations jugées prématurées, les signataires cherchent autant à défendre un principe qu’à préserver la capacité de l’industrie américaine à rester compétitive dans une course technologique devenue mondiale. Le débat sur l’équilibre entre ouverture, sécurité et souveraineté ne fait sans doute que commencer.