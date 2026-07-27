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Boox prépare le Picco, un mini lecteur e-paper qui veut rivaliser avec les modèles MagSafe de Xteink

Boox prépare le Picco, un mini lecteur e-paper qui veut rivaliser avec les modèles MagSafe de Xteink

Le marché des liseuses ultra-compactes s’apprête à accueillir un nouveau concurrent. Boox a confirmé le développement du Picco, un lecteur e-paper miniature qui inaugurera une nouvelle gamme baptisée Tile. Avec son format réduit et son écran de moins de 4 pouces, l’appareil entend s’attaquer directement aux liseuses de Xteink, devenues populaires grâce à leur design compact et leur compatibilité avec l’écosystème MagSafe d’Apple.

Pour l’heure, le constructeur reste discret sur sa fiche technique complète, mais plusieurs premiers détails permettent déjà d’esquisser les ambitions de ce nouveau produit.

Un écran e-paper compact et un stockage extensible

Repéré par Good e-Reader, le Boox Picco devrait embarquer un écran e-paper noir et blanc de 3,97 pouces doté d’un éclairage frontal, un atout important pour la lecture dans des environnements peu lumineux.

Autre caractéristique annoncée : la présence d’un lecteur de cartes microSD, permettant d’étendre facilement la capacité de stockage, une fonctionnalité devenue rare sur de nombreux appareils mobiles.

Boox a confirmé au média The Verge que le Picco faisait bien partie de sa future gamme Tile, tout en précisant qu’il serait proposé à un prix abordable. En revanche, l’entreprise n’a communiqué ni tarif précis, ni date de lancement, ni spécifications complètes.

Face à Xteink, un concurrent déjà bien installé

Le principal rival du Picco sera sans surprise Xteink, dont les mini-liseuses rencontrent un certain succès auprès des amateurs de lecture nomade. Le récent Xteink X4 Pro, proposé à 89 euros, se distingue notamment par son écran éclairé et surtout par sa compatibilité MagSafe, qui permet de fixer magnétiquement l’appareil au dos d’un iPhone.

À ce stade, rien n’indique que le Boox Picco offrira une fonctionnalité similaire. Ce point pourrait pourtant constituer un élément déterminant face à une concurrence qui mise précisément sur cette intégration avec l’écosystème Apple.

Une interface volontairement minimaliste

Les premières images promotionnelles laissent apparaître la présence de boutons physiques, mais Boox n’a pas encore précisé si le Picco disposera également d’un écran tactile. Selon les informations relayées par Good e-Reader, l’appareil devrait adopter une interface particulièrement épurée, organisée autour de quelques applications essentielles, parmi lesquelles :

NeoReader pour la lecture de livres numériques

un lecteur musical

une application dédiée aux podcasts.

Cette approche tranche avec celle du Boox Palma, un modèle Android beaucoup plus polyvalent qui propose un environnement proche d’un smartphone.

Boox explore un nouveau segment du marché

Avec la gamme Tile, Boox semble vouloir créer une catégorie intermédiaire entre la liseuse traditionnelle et l’accessoire connecté du quotidien. L’idée n’est plus de remplacer une tablette ou un smartphone, mais d’offrir un appareil extrêmement compact, pensé pour lire quelques pages, consulter un document ou écouter un contenu audio sans les distractions propres aux appareils multifonctions.

Les mini-liseuses deviennent un nouveau terrain de compétition

L’arrivée du Boox Picco confirme l’émergence d’un marché jusqu’ici relativement confidentiel : celui des liseuses ultra-compactes. Portées par l’essor des écrans e-paper et la recherche d’appareils plus sobres, ces solutions séduisent les utilisateurs qui souhaitent retrouver une expérience de lecture simple, tout en conservant un format suffisamment discret pour être emporté partout.

Reste désormais à savoir si Boox parviendra à se différencier de Xteink. Si le Picco bénéficie de la réputation du constructeur en matière d’écrans e-paper, son succès dépendra aussi de choix pratiques comme la présence d’un écran tactile, une éventuelle compatibilité magnétique avec les smartphones ou encore son positionnement tarifaire. Les annonces officielles devraient lever ces dernières incertitudes dans les prochains mois.