Qualcomm pourrait bientôt élargir sa stratégie haut de gamme avec une nouvelle déclinaison de son processeur phare. Selon une fuite relayée par le leaker réputé Digital Chat Station, le fondeur américain développerait une version plus accessible du Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinée aux smartphones premium affichés sous la barre des 4 000 yuans (environ 590 dollars).

Si cette information se confirme, les fabricants disposeraient d’une nouvelle plateforme capable d’offrir des performances proches des modèles les plus haut de gamme, tout en réduisant le coût de leurs futurs appareils.

Une nouvelle variante aux performances très proches du modèle principal

D’après les informations divulguées, cette nouvelle puce porterait la référence SM8850-1-AB. Les premiers résultats observés sur Geekbench 6 indiqueraient des performances très proches de celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5 standard (SM8850-AC).

Selon les premières analyses, Qualcomm conserverait la même architecture générale en appliquant quelques ajustements, qui pourraient concerner la sélection des puces (binning), les fréquences de fonctionnement ou encore certaines optimisations destinées à réduire les coûts de production.

À ce stade, Qualcomm n’a confirmé aucune de ces informations.

Une gamme Snapdragon 8 Elite de plus en plus diversifiée

Si cette nouvelle version voit le jour, elle viendrait compléter une famille déjà particulièrement étoffée. La plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 comprendrait alors quatre variantes principales :

SM8850-AC, la version de référence destinée à la majorité des smartphones Android premium

SM8850-1-AD, l’édition « For Galaxy » utilisée par Samsung sur certains de ses appareils les plus haut de gamme

SM8850-5-AC, une version équipée de sept cœurs CPU, déjà aperçue sur certains smartphones pliants comme le OPPO Find N6

SM8850-1-AB, cette nouvelle déclinaison plus abordable évoquée par les fuites.

Cette segmentation permettrait aux constructeurs d’adapter plus précisément leurs smartphones aux différents niveaux de prix sans abandonner les fonctionnalités avancées de la plateforme.

Des smartphones premium plus accessibles en perspective

L’objectif de Qualcomm serait clair : permettre aux fabricants de proposer davantage de « flagships abordables ». Les appareils commercialisés sous la barre des 4 000 yuans pourraient ainsi bénéficier de performances proches du très haut de gamme, des dernières fonctions d’intelligence artificielle intégrées au Snapdragon et d’une consommation énergétique optimisée.

Une telle stratégie pourrait être particulièrement intéressante dans des marchés sensibles aux prix comme l’Inde ou plusieurs pays émergents, où les utilisateurs recherchent des performances élevées sans franchir le seuil tarifaire des modèles les plus exclusifs.

Une stratégie déjà éprouvée par Qualcomm

Cette approche n’a rien de nouveau pour le fabricant américain. Au fil des générations, Qualcomm a régulièrement décliné ses processeurs Snapdragon haut de gamme en plusieurs versions afin de répondre aux besoins des différents constructeurs.

Cette politique offre davantage de flexibilité aux marques tout en permettant d’étendre la présence des plateformes Snapdragon sur un plus grand nombre de smartphones.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût des composants, cette stratégie pourrait également aider les fabricants à mieux maîtriser leurs coûts de production sans renoncer aux performances attendues sur le segment premium.

Qualcomm adapte sa stratégie à un marché sous pression

Si cette fuite se confirme, elle illustre une évolution importante du marché des semi-conducteurs pour smartphones. Face à la hausse des coûts de fabrication et à une demande plus prudente, les fabricants cherchent désormais à proposer des appareils offrant une expérience proche des modèles ultra-premium tout en maintenant des prix plus compétitifs. Une version allégée du Snapdragon 8 Elite Gen 5 répondrait précisément à cette logique.

Reste désormais à connaître les différences réelles entre cette nouvelle puce et la version standard. Les premiers benchmarks suggèrent un écart limité, mais seuls les tests indépendants permettront de mesurer son comportement en matière de performances, d’efficacité énergétique et d’intelligence artificielle. Si Qualcomm officialise ce modèle dans les prochains mois, les futurs « flagship killers » pourraient bien gagner un nouvel argument face aux smartphones les plus onéreux du marché.