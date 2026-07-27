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Insta360 X6 : la boîte officielle confirme la vidéo 8K, une autonomie de 140 minutes et des objectifs interchangeables

Insta360 X6 : la boîte officielle confirme la vidéo 8K, une autonomie de 140 minutes et des objectifs interchangeables

À quelques jours de son lancement présumé, la Insta360 X6 n’a presque plus de secrets. Après les premières fuites sur son design, sa fiche technique et son passage auprès de la FCC, de nouvelles images dévoilent cette fois l’emballage officiel de la caméra 360°. Ces clichés confirment plusieurs caractéristiques clés, dont l’enregistrement en 8K, une autonomie revue à la hausse et un nouveau système d’objectifs interchangeables.

Si ces informations se confirment lors de l’annonce officielle, la Insta360 X6 ambitionne de renforcer sa position sur le marché des caméras immersives haut de gamme.

La boîte officielle valide plusieurs caractéristiques techniques

Le leaker Igor Bogdanov a partagé une première photo de la boîte commerciale de la Insta360 X6. Les informations visibles sur l’emballage confirment notamment que la caméra pourra enregistrer des vidéos 360° en 8K à 30 images par seconde et offrir jusqu’à 140 minutes d’autonomie sur une seule charge dans ce mode d’enregistrement.

Deux fonctionnalités déjà évoquées dans de précédentes fuites apparaissent également sur le packaging :

PureVideo, un mode dédié à l’amélioration des performances en basse lumière Replaceable Lenses 2.0, un nouveau système d’objectifs interchangeables destiné à faciliter le remplacement des lentilles en cas de dommage

Des photos comparatives révèlent un format plus compact

En parallèle, un utilisateur Reddit connu sous le pseudonyme FunnySushi1738 a publié plusieurs clichés montrant la caméra en conditions réelles. Les images placent la Insta360 X6 aux côtés d’un précédent modèle de la marque ainsi que de la GoPro Max, aujourd’hui retirée du marché.

Cette comparaison laisse apparaître un châssis légèrement repensé : la Insta360 X6 serait plus haute que la GoPro Max, et elle serait plus courte, mais plus large que sa devancière.

Ces observations vont dans le sens des précédentes rumeurs évoquant un design plus compact et une meilleure prise en main.

Une batterie de 2 600 mAh dans le pack

Les clichés de l’arrière de la boîte permettent également de découvrir les accessoires inclus dans le pack. Parmi eux figure une batterie baptisée Extra Xtreme, affichant une capacité de 2 600 mAh. Cette batterie contribuerait à atteindre l’autonomie annoncée de 140 minutes, un argument important pour les créateurs de contenu qui utilisent leur caméra lors de longues sessions de tournage.

Selon plusieurs indiscrétions, Insta360 présenterait officiellement la X6 le 30 juillet. Les dernières rumeurs tarifaires évoquent deux configurations : un pack complet proposé autour de 789 €, et une version standard commercialisée aux alentours de 589 € sur le marché européen.

Ces prix n’ont toutefois pas encore été confirmés par le constructeur.

Insta360 prépare une évolution plus qu’une révolution

À quelques jours de son lancement supposé, la Insta360 X6 semble confirmer la stratégie adoptée par le constructeur ces dernières années : faire évoluer progressivement sa caméra 360° en améliorant les aspects les plus attendus par les utilisateurs. L’arrivée d’un système d’objectifs interchangeables, d’une autonomie renforcée et d’un mode vidéo optimisé pour les scènes nocturnes répond directement aux besoins des créateurs de contenu les plus exigeants.

Si les caractéristiques dévoilées par ces fuites sont officialisées, la Insta360 X6 pourrait consolider sa position sur un segment où la concurrence reste relativement limitée. Reste désormais à connaître les véritables performances de son capteur, la qualité de son traitement d’image et les éventuelles nouveautés logicielles qui accompagneront cette nouvelle génération lors de son lancement officiel.