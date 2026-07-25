Accueil » Nothing en difficulté ? Une rumeur évoque un retrait de 12 marchés et d’importantes suppressions de postes

Nothing en difficulté ? Une rumeur évoque un retrait de 12 marchés et d’importantes suppressions de postes

Nothing en difficulté ? Une rumeur évoque un retrait de 12 marchés et d’importantes suppressions de postes

Après avoir affiché une croissance spectaculaire en Inde, Nothing pourrait traverser une période bien plus compliquée à l’échelle mondiale. Selon un récent rapport publié par le média indien Digit, le constructeur fondé par Carl Pei envisagerait une profonde restructuration, avec des réductions d’effectifs et un possible retrait de plusieurs marchés internationaux.

À ce stade, l’entreprise n’a pas confirmé ces informations. Elles doivent donc être considérées comme des rumeurs, même si elles dressent le portrait d’un fabricant confronté à un contexte économique de plus en plus exigeant.

Une expansion mondiale qui pourrait être revue à la baisse

D’après Digit, Nothing étudierait la possibilité de mettre fin à ses activités commerciales dans douze pays. Les régions concernées incluraient notamment plusieurs pays du Moyen-Orient, le Japon ou encore certaines parties de l’Europe.

Le média affirme avoir confirmé ces informations auprès de plusieurs sources, sans toutefois préciser quels marchés européens seraient directement touchés.

Si cette stratégie se concrétisait, elle marquerait un changement majeur pour une entreprise qui, depuis sa création, cherchait au contraire à accélérer son développement international.

Jusqu’à 40 % des effectifs pourraient être concernés

Le rapport évoque également une importante réduction des coûts. Nothing préparerait une diminution de près de 40 % de ses effectifs mondiaux. Les équipes de recherche et développement seraient particulièrement concernées.

Selon les informations publiées, les effectifs R&D en Chine pourraient être réduits d’environ 50 %, tandis que les équipes basées au Royaume-Uni subiraient des suppressions comprises entre 30 % et 40 %. Là encore, ces chiffres n’ont pas été validés officiellement par Nothing.

Une croissance impressionnante… mais à relativiser

Ces révélations interviennent quelques jours seulement après la publication de données très positives concernant le marché indien. Selon les analyses de Counterpoint Research, Nothing a enregistré une croissance annuelle de 105 % au deuxième trimestre 2026 en Inde.

Cette progression aurait été portée par le succès commercial des Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro et une importante campagne marketing autour de l’Indian Premier League grâce au partenariat avec l’équipe de cricket Royal Challengers Bengaluru (RCB).

Toutefois, cette hausse spectaculaire doit être nuancée.

Les chiffres ne prennent pas en compte la marque CMF, devenue indépendante en 2025, et concernent uniquement les smartphones commercialisés sous la marque Nothing. Par ailleurs, la croissance est calculée à partir de volumes de ventes encore relativement modestes.

Des ventes sous pression à l’échelle mondiale

Toujours selon Digit, les performances internationales seraient beaucoup moins favorables. Le Nothing Phone (4 b) n’aurait écoulé qu’environ 20 000 exemplaires dans le monde depuis son lancement. À l’inverse, les Phone (4a) et Phone (4a) Pro auraient dépassé ensemble les 150 000 unités vendues.

En 2025, Nothing aurait expédié environ 2 millions de smartphones dans le monde.

Maintenir ce rythme serait toutefois devenu plus difficile en raison de plusieurs facteurs : la hausse du coût des composants électroniques, notamment des puces mémoire, un ralentissement global du marché des smartphones et une pression accrue sur le segment des appareils abordables.

CMF met également ses ambitions en pause

Autre signal de prudence : CMF by Nothing, la marque dédiée aux smartphones les plus accessibles, ne lancerait aucun nouveau modèle en 2026. Cette décision a été confirmée par le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis.

Dans le même temps, Himanshu Tandon, l’un des dirigeants ayant largement contribué au développement de CMF, a quitté l’entreprise.

L’absence de nouveaux produits et ce changement au sein de l’équipe dirigeante pourraient compliquer la visibilité de la marque jusqu’à la fin de l’année.

Nothing entre dans une phase décisive

Si ces informations se confirment, Nothing aborderait une nouvelle étape de son développement. Après plusieurs années marquées par une forte croissance et une identité de marque très différenciante, le constructeur pourrait désormais privilégier la rentabilité plutôt qu’une expansion rapide. Cette évolution est loin d’être isolée : l’ensemble du marché des smartphones fait face à une hausse des coûts de production, à une demande plus prudente et à une concurrence toujours plus intense.

Pour autant, il convient de rester mesuré. Les excellentes performances enregistrées en Inde montrent que Nothing conserve un réel potentiel commercial sur certains marchés stratégiques. La question est désormais de savoir si l’entreprise choisira de concentrer ses ressources sur ces territoires à forte croissance ou si elle démentira les informations évoquant un retrait international et une restructuration de grande ampleur. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair.