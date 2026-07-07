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Nothing ear (3a) : des écouteurs à 99 € avec IA, enregistrement audio et ANC 45 dB

Nothing ear (3a) : des écouteurs à 99 € avec IA, enregistrement audio et ANC 45 dB

Nothing renouvelle enfin sa gamme d’écouteurs abordables. Près de deux ans après les ear (a), le constructeur britannique dévoile les Nothing ear (3a), tout en faisant l’impasse sur une éventuelle génération « ear (2a) ».

Toujours proposés à 99 €, ces nouveaux écouteurs entièrement sans fil misent sur une expérience enrichie grâce à l’intelligence artificielle, une meilleure qualité sonore et une fonctionnalité inédite dans cette catégorie : l’enregistrement audio directement depuis les écouteurs.

Une fonction d’enregistrement intégrée qui change la donne

La grande nouveauté des Nothing ear (3a) s’appelle Audio Snapshot. Cette fonctionnalité permet de capturer jusqu’à 60 secondes d’audio sans sortir son smartphone de sa poche. Une simple pression sur les écouteurs suffit pour enregistrer un extrait d’une conversation, d’un cours, d’un podcast, d’une musique ou encore d’une note vocale.

Pour rendre cette fonction possible, Nothing a intégré 32 Mo de mémoire flash directement dans les écouteurs, soit 16 Mo par écouteur. Les enregistrements sont d’abord stockés localement avant d’être automatiquement transférés vers l’application Nothing X dès que les écouteurs se reconnectent au smartphone.

L’un des aspects les plus intéressants réside dans le tampon d’enregistrement intelligent. Les utilisateurs peuvent choisir de conserver jusqu’à 30 secondes avant l’activation de la capture ainsi que 60 secondes après, sans jamais dépasser une durée totale d’une minute. Une fois synchronisés, les fichiers peuvent être écoutés, édités, transcrits, résumés par IA ou encore partagés sous forme de cartes de citation.

L’IA s’invite aussi dans les appels

Les ear (3a) permettent également d’enregistrer des appels téléphoniques directement depuis les écouteurs, sans manipulation particulière sur le téléphone. Les conversations peuvent atteindre environ deux heures avant leur synchronisation avec l’application Nothing X.

Nothing précise que les participants sont automatiquement informés lorsqu’un enregistrement est lancé, une mesure destinée à préserver la confidentialité.

Pour la transcription, trois modes sont proposés. Deux modèles fonctionnent directement sur l’appareil et privilégient soit la rapidité, soit la précision. Un troisième mode, reposant sur le cloud, offre une transcription plus avancée avec résumé automatique, identification des intervenants et classement des sujets abordés.

Les acheteurs bénéficieront de trois mois d’accès gratuit à cette version Premium, incluant 120 minutes de transcription par mois. À l’issue de cette période, un abonnement sera nécessaire, même si son tarif n’a pas encore été communiqué.

Nothing affirme par ailleurs que les enregistrements restent stockés localement par défaut et que les données ne sont envoyées vers ses serveurs que lorsque les fonctions cloud sont activées. L’entreprise précise également que les contenus des utilisateurs ne servent pas à entraîner ses modèles d’intelligence artificielle.

Un son plus puissant et une réduction de bruit renforcée

Au-delà des nouvelles fonctions logicielles, les ear (3a) profitent également d’une évolution matérielle. Les écouteurs adoptent désormais un haut-parleur dynamique de 12 mm, contre 11 mm sur la génération précédente. Selon Nothing, cette nouvelle architecture offre des basses jusqu’à 5 dB plus puissantes tout en conservant des aigus plus précis.

Les ear (3a) prennent en charge le Hi-Res Audio Wireless, le codec LDAC ainsi que l’audio spatial statique, une première pour la série « a ». En revanche, le codec LHDC n’est pas de la partie.

L’application Nothing X évolue également avec un égaliseur avancé à huit bandes, permettant de créer, nommer et partager ses propres profils sonores. Les utilisateurs pourront même publier leurs réglages dans une nouvelle plateforme communautaire baptisée Playground.

Une autonomie revue à la hausse

Nothing améliore également la réduction de bruit active. Les ear (3a) proposent désormais une ANC large bande atteignant 45 dB, contre un système plus classique sur les ear (a). Grâce à une nouvelle conception acoustique et à une modélisation plus précise du conduit auditif, la marque annonce une amélioration de 17,1 % de la couverture des bruits parasites.

Les appels profitent eux aussi d’un traitement plus avancé grâce à un système composé de trois microphones par écouteur associés à une réduction de bruit pilotée par intelligence artificielle.

Côté autonomie, chaque écouteur embarque désormais une batterie de 55 mAh, contre 46 mAh auparavant, tandis que le boîtier conserve une capacité de 500 mAh. Nothing annonce jusqu’à 10 heures d’écoute sans ANC (42 heures avec le boîtier), et 6 heures avec la réduction de bruit active (25 heures au total avec le boîtier).

Une recharge de seulement cinq minutes permettrait de récupérer environ une heure de lecture.

Les ear (3a) adoptent également le Bluetooth 6.0, la connexion multipoint, Google Fast Pair ainsi qu’un mode faible latence destiné au gaming et au visionnage de vidéos. Enfin, les écouteurs comme leur boîtier bénéficient désormais d’une certification IP54, offrant une meilleure protection contre la poussière et les éclaboussures que la précédente génération.

Un rapport qualité-prix encore plus ambitieux

Disponibles dès maintenant en Noir, Blanc, Jaune ainsi que dans une nouvelle finition Rose, les Nothing ear (3a) conservent un tarif particulièrement agressif de 99 €.

Avec cette nouvelle génération, Nothing ne cherche plus uniquement à proposer des écouteurs au design distinctif. La marque ajoute des fonctions jusqu’ici réservées à des appareils bien plus coûteux, tout en intégrant l’intelligence artificielle de manière concrète dans les usages du quotidien. Si la qualité de l’enregistrement et des transcriptions tient ses promesses, les ear (3a) pourraient rapidement s’imposer comme l’une des références du segment des écouteurs entièrement sans fil à moins de 100 euros.