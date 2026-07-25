Quelques heures après la publication d’un rapport alarmant évoquant un retrait de douze marchés et des suppressions massives de postes, Nothing sort du silence. Son cofondateur, Akis Evangelidis, réfute les principales affirmations relayées par certains médias et affirme que l’entreprise ne quitte aucun pays. En revanche, il confirme qu’une réorganisation interne est bien en cours afin de préparer la prochaine phase de croissance de la marque.

Cette prise de parole apporte un éclairage plus nuancé sur la situation du constructeur britannique, qui évolue dans un marché des smartphones de plus en plus difficile.

Nothing nie tout retrait de marchés

Sur les réseaux sociaux, Akis Evangelidis qualifie les informations annonçant un retrait de 12 marchés internationaux de « fausses ». Selon lui, Nothing ne prévoit pas d’abandonner certains pays, mais cherche plutôt à rationaliser son organisation mondiale.

L’entreprise explique vouloir regrouper plusieurs pays au sein de hubs régionaux, simplifier ses opérations internationales et améliorer son efficacité opérationnelle. Cette stratégie de consolidation viserait à accompagner la croissance future de la société plutôt qu’à réduire durablement sa présence mondiale.

Si Nothing dément les chiffres avancés concernant les licenciements, l’entreprise reconnaît néanmoins que cette restructuration aura des conséquences sur une partie de ses effectifs. Akis Evangelidis indique que certains postes sont effectivement supprimés, sans communiquer le nombre exact de salariés concernés.

Il précise également que les chiffres publiés dans certains rapports seraient « largement exagérés » et rappelle que les consultations locales ainsi que les obligations réglementaires empêchent, pour le moment, de divulguer davantage d’informations.

Le dirigeant souligne enfin que l’entreprise accompagnera les employés concernés durant cette transition.

Une nouvelle division entièrement dédiée à l’intelligence artificielle

Parmi les changements annoncés figure également la création d’une nouvelle entité stratégique. Nothing met en place une business unit dédiée à l’intelligence artificielle, décrite comme « AI-native ». Cette nouvelle division devrait jouer un rôle central dans les futurs produits et services de la marque, alors que l’IA devient progressivement un élément différenciant dans l’univers des smartphones.

Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué concernant les premiers projets de cette équipe.

Le Phone (4 b) aurait réalisé un lancement record

Le cofondateur de Nothing a également contesté les chiffres avancés concernant les ventes du Nothing Phone (4 b). Contrairement aux estimations évoquant un démarrage timide, l’entreprise affirme que le smartphone a enregistré 29 537 ventes dès son premier jour de commercialisation. Selon Nothing, il s’agit d’un record dans sa catégorie tarifaire.

Ces chiffres n’ont cependant pas été détaillés ni corroborés par des données indépendantes.

Un marché toujours sous pression

Cette mise au point intervient dans un contexte économique compliqué pour l’ensemble de l’industrie. Depuis plusieurs mois, Nothing souligne la hausse continue du prix des composants électroniques, en particulier de la mémoire vive.

Le mois dernier, le PDG Carl Pei expliquait que le coût de la RAM utilisée dans le Nothing Phone (4a) avait doublé depuis son lancement et pouvait désormais représenter jusqu’à la moitié du coût de fabrication d’un smartphone.

Ces tensions ont également conduit Nothing à suspendre le lancement d’un nouveau smartphone CMF en 2026, faute de conditions suffisamment favorables sur la chaîne d’approvisionnement.

Une clarification qui rassure, mais des défis restent à relever

La réponse officielle de Nothing permet de corriger plusieurs affirmations qui circulaient ces derniers jours. L’entreprise confirme qu’une restructuration est bien engagée, mais réfute l’idée d’un retrait massif de marchés ou de licenciements de l’ampleur évoquée par certaines sources. Cette réorganisation semble davantage s’inscrire dans une logique d’optimisation des opérations et de préparation des prochaines étapes de son développement.

Reste que le contexte demeure particulièrement exigeant. Comme l’ensemble des fabricants positionnés sur le milieu de gamme, Nothing doit composer avec l’envolée du coût des composants et une demande mondiale plus prudente. L’accent mis sur l’intelligence artificielle et la création d’une division dédiée montrent toutefois que la marque entend poursuivre sa stratégie d’innovation plutôt que de ralentir ses ambitions. Les prochains lancements permettront de mesurer si cette nouvelle organisation se traduit par un véritable avantage compétitif.