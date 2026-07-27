Apple prendrait son temps avant d’entrer sur le marché des lunettes intelligentes. Selon les informations de Bloomberg, le constructeur pourrait dévoiler ses premières Apple Glass lors de la WWDC 2027, avant une commercialisation prévue d’ici la fin de la même année.

Derrière ce calendrier repoussé se cacherait un enjeu majeur : concevoir des lunettes connectées capables d’intégrer des caméras sans compromettre l’image d’Apple en matière de protection de la vie privée.

Cette prudence contraste avec la stratégie plus offensive de certains concurrents et montre qu’Apple entend faire de la confidentialité un véritable argument de différenciation.

Un lancement repoussé pour peaufiner le produit

Selon Bloomberg, le projet, connu en interne sous le nom de code N50, devait initialement être présenté à la fin de l’année 2026 avant un lancement commercial au début de 2027. Toutefois, Apple aurait décidé de revoir son calendrier afin de laisser davantage de temps à ses équipes d’ingénierie et de marketing.

L’objectif serait double : finaliser l’expérience utilisateur et répondre aux nombreuses questions liées à l’intégration de caméras dans un produit porté en permanence sur le visage. D’après les informations publiées, la protection de la vie privée constituerait aujourd’hui la principale préoccupation des équipes en charge du développement.

Meta a déjà mis en lumière les défis des lunettes connectées

Apple dispose d’un exemple très concret des difficultés auxquelles ce type de produit peut être confronté. Les Ray-Ban Meta ont suscité plusieurs controverses autour de leur caméra intégrée. Au fil des mois, un marché parallèle est apparu proposant des accessoires permettant de masquer ou de neutraliser le témoin lumineux signalant qu’un enregistrement est en cours.

Face à ces détournements, Meta a annoncé que la caméra de ses lunettes serait automatiquement désactivée si cet indicateur lumineux était obstrué ou altéré.

Par ailleurs, Instagram a récemment supprimé plusieurs comptes utilisant ces lunettes pour filmer et harceler des inconnus dans l’espace public, illustrant les dérives possibles d’une telle technologie. Pour Apple, ces précédents constituent autant d’avertissements avant l’arrivée de son propre produit.

Apple étudierait plusieurs approches pour limiter les risques

Toujours selon Bloomberg, plusieurs concepts auraient été explorés durant le développement. Parmi les pistes envisagées figureraient une version dépourvue de caméra et un modèle dont les caméras pourraient analyser l’environnement sans enregistrer de photos ni de vidéos.

Une telle approche permettrait néanmoins de conserver plusieurs fonctionnalités avancées comme la reconnaissance d’objets, la navigation assistée, les interactions avec Siri, les appels téléphoniques et la lecture musicale.

Apple chercherait ainsi à concilier assistance intelligente et respect de la vie privée.

Une stratégie centrée sur le traitement local des données

Les fuites évoquent également plusieurs choix techniques destinés à rassurer les utilisateurs. Apple privilégierait notamment un traitement des données directement sur l’appareil (on-device AI), l’absence de reconnaissance faciale, l’exclusion des enregistrements des jeux de données destinés à entraîner ses modèles d’intelligence artificielle ou encore un témoin lumineux plus visible autour de la caméra afin de signaler clairement toute captation.

Toutefois, l’équilibre reste délicat.

Supprimer totalement la capture vidéo réduirait les inquiétudes liées à la confidentialité, mais pourrait aussi limiter l’intérêt commercial du produit face aux lunettes connectées concurrentes.

Apple cherche à imposer sa propre vision des lunettes intelligentes

Le marché des lunettes connectées entre dans une nouvelle phase, portée par l’essor de l’intelligence artificielle embarquée. Alors que Meta mise sur des fonctionnalités toujours plus riches, Apple semble privilégier une approche plus prudente, fidèle à son positionnement historique autour de la protection des données personnelles. Si les informations de Bloomberg se confirment, les futures Apple Glass pourraient ainsi faire de la confidentialité un élément central de leur proposition de valeur plutôt qu’une simple fonctionnalité.

Cette stratégie pourrait toutefois imposer des compromis. Les utilisateurs attendent désormais des lunettes intelligentes qu’elles puissent capturer leur environnement, assister la navigation ou enrichir leurs interactions grâce à l’IA. Apple devra donc trouver le juste équilibre entre innovation et protection de la vie privée. Le lancement attendu en 2027 pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans la concurrence entre les grands acteurs de la tech, où la confiance des utilisateurs deviendra peut-être un avantage aussi déterminant que les performances matérielles.