Le mystérieux Honor Robot Phone continue d’alimenter les fuites à l’approche de son lancement. Après les certifications officielles, l’ouverture des réservations en Chine et plusieurs indiscrétions sur sa fiche technique, une nouvelle vidéo d’unboxing publiée sur Weibo révèle cette fois le packaging du smartphone ainsi que de nouveaux détails sur son spectaculaire module photo robotisé.

À quelques semaines de sa présentation attendue en août, Honor semble plus que jamais prêt à dévoiler un appareil qui ambitionne de redéfinir la photographie mobile grâce à un système mécanique inédit.

Une boîte qui met en avant le concept de « Robot Phone »

La vidéo apparue sur le réseau social chinois Weibo montre pour la première fois l’emballage commercial du smartphone. À l’ouverture de la boîte, le téléphone est placé sur la partie gauche, tandis que la droite affiche clairement le slogan : « Your First Robot Phone » (« Votre premier Robot Phone »).

Cette signature confirme la volonté de Honor de positionner ce modèle comme une nouvelle catégorie de smartphone, davantage centrée sur les capacités mécaniques de son appareil photo que sur une simple évolution du matériel existant.

Cette fuite intervient quelques jours seulement après l’ouverture des précommandes en Chine, signe que le lancement officiel approche rapidement.

Un module photo robotisé toujours aussi impressionnant

La vidéo confirme également la conception déjà aperçue lors de précédentes fuites. Au dos de l’appareil prend place un large module photo rectangulaire. Sa disposition est originale : le capteur principal est installé sur un bras robotisé motorisé situé à gauche, tandis que le second capteur photo et le flash LED occupent la partie droite du module.

Selon les informations dévoilées, il suffit de faire coulisser le cache de l’objectif pour que le bras motorisé se déploie automatiquement en 0,8 seconde. L’ouverture est accompagnée d’une animation spécifique affichée à l’écran, renforçant l’aspect spectaculaire de cette fonctionnalité.

Une fois replié, le mécanisme reste parfaitement intégré au châssis et ne gêne pas la prise en main du smartphone.

Une stabilisation hybride particulièrement ambitieuse

Une fois déployé, le bras robotisé ne sert pas uniquement à attirer l’attention. Honor affirme qu’il est capable d’assurer un suivi du sujet sur 360 degrés, un cadrage automatique intelligent et un suivi en temps réel des personnes ou des objets.

Pour garantir une image stable, le constructeur combine plusieurs technologies : une stabilisation optique sur trois axes, un stabilisateur mécanique 4DoF intégré au bras robotisé, un coprocesseur dédié au traitement des mouvements et des algorithmes d’intelligence artificielle chargés d’optimiser la stabilisation.

Selon Honor, cet ensemble atteindrait un niveau de performance équivalent à la certification CIPA 5.5, bien que cette affirmation devra être vérifiée lors des premiers tests indépendants.

Honor multiplie les démonstrations avant l’annonce officielle

Le constructeur ne cache plus ses ambitions autour de ce smartphone atypique. Lors du Festival international du film de Shanghai, Honor avait déjà présenté plusieurs portraits cinématographiques réalisés avec le Robot Phone afin de mettre en avant les capacités de son système motorisé dans des conditions réelles.

En parallèle, le smartphone a récemment obtenu les certifications MIIT et 3C en Chine, tandis que plusieurs fuites ont révélé une partie de sa fiche technique, notamment concernant son écran et son processeur.

L’ensemble de ces éléments laisse penser que la présentation officielle prévue en août est désormais imminente.

Honor tente de créer une nouvelle catégorie de smartphones

Avec le Robot Phone, Honor ne cherche pas uniquement à améliorer la qualité de ses capteurs photo. Le constructeur expérimente une approche radicalement différente en intégrant directement un mécanisme robotisé au cœur de l’expérience photographique. Alors que la plupart des fabricants misent essentiellement sur la photographie computationnelle et l’intelligence artificielle, Honor explore une combinaison inédite entre innovation mécanique et traitement logiciel.

Reste désormais à savoir si cette technologie apportera un véritable avantage au quotidien ou si elle restera un argument de démonstration technologique. Les premiers tests permettront d’évaluer la fiabilité du mécanisme, sa rapidité, son impact sur l’autonomie et, surtout, les bénéfices réels qu’il offre face aux systèmes de stabilisation traditionnels. Si les promesses sont tenues, le Robot Phone pourrait bien ouvrir une nouvelle voie dans l’évolution de la photographie sur smartphone.