OpenAI franchit une nouvelle étape dans l’évolution de ChatGPT. L’entreprise déploie une importante mise à jour de son application de bureau qui permet désormais à ChatGPT Voice de contrôler des agents IA et d’exécuter des actions directement sur un ordinateur à l’aide de commandes vocales.

Cette évolution rapproche un peu plus ChatGPT d’un véritable assistant numérique capable non seulement de dialoguer, mais aussi d’agir concrètement sur les applications et les outils de l’utilisateur.

ChatGPT Voice passe du dialogue à l’action

Jusqu’à présent, le mode vocal de ChatGPT était principalement conçu pour offrir des conversations naturelles. Avec cette nouvelle version destinée aux ordinateurs, OpenAI élargit considérablement ses capacités.

Grâce aux nouveaux modèles vocaux GPT-Live, dévoilés plus tôt ce mois-ci, les utilisateurs peuvent désormais formuler des commandes complexes à voix haute afin de lancer plusieurs actions successives.

Le système est capable de contrôler des agents IA comme ChatGPT Work et Codex, interagir avec des applications installées sur l’ordinateur, consulter des sites web, effectuer des tâches nécessitant plusieurs étapes et interrompre son exécution pour demander des précisions lorsque cela est nécessaire.

L’objectif est de rendre les interactions plus naturelles, sans avoir à naviguer constamment entre le clavier, la souris et différentes fenêtres.

Une intégration renforcée avec macOS

OpenAI améliore également l’expérience sur les ordinateurs Apple. Sous macOS, la fonctionnalité Appshots permet désormais à ChatGPT d’analyser le contenu affiché à l’écran, y compris certains éléments d’accessibilité comme les descriptions alternatives (alt-text).

Cette compréhension du contexte visuel permet à l’assistant de répondre de manière plus pertinente lorsqu’il est amené à interagir avec les logiciels ouverts.

Des démonstrations orientées développement

Lors de la présentation de cette nouveauté, OpenAI a illustré les nouvelles capacités de ChatGPT Voice avec un scénario destiné aux développeurs. À partir d’une simple commande vocale, l’assistant est capable de créer une nouvelle discussion de développement, ouvrir une Pull Request et rechercher l’origine d’un bug dans un projet.

Le tout en demandant l’intervention de l’utilisateur uniquement lorsqu’une validation ou une information supplémentaire est indispensable.

Cette démonstration met en avant la volonté d’OpenAI de transformer ChatGPT en un véritable copilote de productivité, capable d’automatiser des tâches complexes au sein des environnements professionnels.

Codex devient accessible à distance depuis l’iPhone

OpenAI annonce également une évolution de Codex. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à cet agent de développement depuis l’application ChatGPT sur iPhone, afin de piloter des tâches exécutées à distance sur leur ordinateur.

Cette approche ouvre la voie à un fonctionnement plus fluide entre appareils mobiles et postes de travail, où le smartphone devient une interface de commande plutôt qu’un simple terminal de consultation.

La bataille des assistants IA entre dans une nouvelle phase

Cette annonce intervient alors que les principaux acteurs de l’intelligence artificielle accélèrent sur les assistants capables d’agir directement dans les applications. Quelques jours plus tôt, Anthropic a lui aussi enrichi le mode vocal de Claude, qui peut désormais interagir avec des services tels que Gmail, Google Calendar, Slack, Notion ou Canva grâce à ses modèles Opus, Sonnet et Haiku.

En dotant ChatGPT Voice de véritables capacités d’exécution sur ordinateur, OpenAI poursuit une stratégie claire : faire évoluer son IA d’un simple chatbot conversationnel vers un agent intelligent capable de comprendre le contexte, dialoguer naturellement et accomplir des tâches concrètes. Cette convergence entre voix, agents IA et automatisation pourrait bien redéfinir notre manière d’interagir avec les ordinateurs au quotidien, en remplaçant progressivement une partie des clics et des commandes traditionnelles par une conversation fluide avec l’intelligence artificielle.