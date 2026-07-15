L’iPad Air reste l’une des tablettes les plus faciles à recommander grâce à sa puissance et à son écosystème logiciel. Mais, sur le terrain du matériel, Huawei vient clairement bousculer la hiérarchie. La nouvelle MatePad Air 2026 arrive à l’international avec un écran OLED 144 Hz, une batterie de 10 100 mAh et des accessoires inclus, soit une fiche technique qui met en lumière plusieurs compromis persistants chez Apple.

La tablette sera commercialisée dès le 1er août sur certains marchés internationaux.

Un écran que l’iPad Air aurait dû proposer depuis longtemps

La grande force de cette MatePad Air est sans conteste son écran. Huawei a choisi une dalle OLED de 12 pouces affichant une définition de 2 800 × 1 840 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 1 200 nits, une couverture de l’espace colorimétrique P3 et un contraste annoncé de 2 000 000:1.

La version PaperMatte ajoute un traitement par nano-gravure destiné à réduire les reflets et à offrir une sensation d’écriture plus proche du papier.

Face à elle, l’iPad Air M4 conserve une dalle IPS LCD limitée à 60 Hz. Le modèle 11 pouces plafonne à 500 nits, tandis que la version 13 pouces atteint 600 nits. Chez Apple, l’OLED, ProMotion et le verre nano-texturé restent réservés à l’iPad Pro, beaucoup plus onéreux.

La différence sera donc immédiatement perceptible lors du défilement, dans les jeux à haut taux de rafraîchissement ou pendant la lecture de contenus HDR.

Une tablette particulièrement fine

La MatePad Air ne se contente pas d’un bel écran. Avec seulement 5,3 mm d’épaisseur et un poids de 509 grammes, elle figure parmi les tablettes les plus fines du marché, tout en restant suffisamment légère pour une utilisation nomade.

Huawei la décline également dans trois coloris lumineux, renforçant son positionnement plus expressif que la plupart des tablettes professionnelles traditionnelles.

Une batterie de 10 100 mAh et une recharge 66 W

L’autonomie constitue un autre point fort de la tablette. Huawei intègre une batterie de 10 100 mAh, compatible avec une recharge filaire de 66 W. La marque annonce jusqu’à 16 heures de lecture vidéo locale.

La fiche technique comprend également 6 haut-parleurs, le Wi-Fi 7, une caméra frontale de 12 mégapixels et un capteur arrière de 50 mégapixels. Sur le papier, Huawei ne cherche donc pas seulement à impressionner avec l’écran, mais à proposer une tablette complète pour le multimédia, la productivité et la création.

M-Pencil Pro, multitâche et outils IA

Le M-Pencil Pro bénéficie de plusieurs fonctions avancées. Il peut servir de télécommande pour les présentations ou fonctionner comme une souris aérienne, tandis que Huawei Notes propose la transcription, le nettoyage automatique de l’écriture manuscrite et des outils de tutorat basés sur l’intelligence artificielle.

La tablette prend également en charge WPS Office, les fenêtres flottantes, jusqu’à trois applications simultanées et plusieurs fonctions IA dédiées à la prise de notes et à la productivité. Toutefois, Huawei précise que certaines fonctions peuvent varier selon les régions ou nécessiter un abonnement.

Des prix premium, mais des accessoires déjà inclus

La Huawei MatePad Air 2026 sera proposée à partir de 849 € dans une configuration comprenant 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et le clavier Smart Magnetic Keyboard. La version PaperMatte, livrée avec le clavier ou le M-Pencil Pro, coûtera 899 €, tandis que la configuration équipée de 12 Go de RAM grimpera jusqu’à 999 €.

Huawei adopte donc un positionnement résolument haut de gamme, mais avec une différence importante face à Apple : les accessoires essentiels à la productivité sont intégrés à certaines offres plutôt que facturés séparément.

Un matériel impressionnant, mais l’écosystème reste décisif

La MatePad Air 2026 met en évidence une faiblesse persistante de l’iPad Air : Apple conserve un matériel d’affichage relativement conservateur sur une tablette pourtant vendue à un tarif premium. Huawei propose ici une dalle OLED rapide, une batterie généreuse et des accessoires mieux intégrés à l’offre. Sur le plan strictement matériel, la comparaison est difficile pour Apple.

Toutefois, l’iPad Air conserve un avantage majeur : son écosystème d’applications, sa longévité logicielle et la qualité de ses outils créatifs professionnels. C’est probablement là que se jouera le choix.

Huawei livre la tablette que beaucoup aimeraient voir sur la fiche technique de l’iPad Air. Apple, lui, continue de vendre l’expérience la plus cohérente. Entre matériel spectaculaire et écosystème éprouvé, le duel n’a jamais été aussi clair.