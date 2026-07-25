Intel affiche un regain de confiance dans sa feuille de route industrielle. À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026, le PDG Lip-Bu Tan a annoncé que le procédé de gravure Intel 14A (1,4 nm) entrerait en production de risque plus tôt que prévu, un signal fort pour la stratégie de relance de l’activité de fonderie du groupe.

Si ce calendrier est respecté, Intel pourrait réduire l’écart qui le sépare de TSMC et Samsung dans la course aux technologies de fabrication les plus avancées.

Le procédé 14A arrivera avec un an d’avance

Intel révise à la hausse son calendrier de développement. La production de risque du procédé 14A pour les puces internes est désormais prévue pour le second semestre 2027, contre une échéance initialement évoquée en 2028.

La production de masse est, quant à elle, attendue en 2028, soit également un an plus tôt que les estimations précédentes qui tablaient sur 2029.

Cette phase de production de risque permet aux fabricants de tester le procédé à grande échelle avant le lancement industriel complet et d’identifier d’éventuels problèmes de rendement.

Des résultats encourageants face au précédent procédé 18A

Selon Intel, le développement du 14A progresse plus rapidement que celui du 18A (1,8 nm) au même stade de son évolution. L’entreprise affirme notamment obtenir de meilleurs résultats sur deux indicateurs essentiels : la densité de défauts, qui influence directement le rendement de fabrication et les performances des transistors, déterminantes pour la consommation énergétique et la puissance des futures puces.

Intel indique également que le Process Design Kit (PDK), indispensable aux entreprises souhaitant concevoir des puces sur cette nouvelle technologie, a atteint sa version 0.5.

La version 0.9 est toujours attendue pour le mois d’octobre, conformément au calendrier annoncé.

Intel veut séduire davantage de clients pour son activité de fonderie

Au-delà des performances techniques, cette accélération répond à un objectif stratégique majeur : convaincre davantage d’entreprises de faire fabriquer leurs puces chez Intel Foundry.

Lip-Bu Tan affirme que le procédé 14A ambitionne d’être compétitif sur plusieurs critères : les performances, l’efficacité énergétique, la densité des transistors, les coûts de fabrication et les délais de production.

Ces éléments sont devenus déterminants pour attirer les grands concepteurs de semi-conducteurs, dans un marché largement dominé par TSMC.

Les autres procédés poursuivent également leur montée en puissance

Intel souligne par ailleurs les progrès réalisés sur ses technologies actuellement en production. Le groupe indique que les procédés Intel 7, Intel 3 et Intel 18A, ont tous dépassé les objectifs internes de production au cours du trimestre.

Parallèlement, Intel a lancé la production de risque du 18A-P, une évolution optimisée du procédé 18A destinée à améliorer encore les performances et les rendements.

Une concurrence toujours intense face à TSMC

Malgré ces annonces encourageantes, Intel reste confronté à une concurrence particulièrement solide. Plusieurs rumeurs indiquent que Apple étudierait la possibilité de faire fabriquer certaines futures puces par Intel, même si aucun accord n’a été confirmé à ce jour.

Dans le même temps, AMD préparerait sa future architecture Zen 7 autour du procédé A14 de TSMC, concurrent direct du 14A d’Intel.

La bataille technologique se jouera donc autant sur la qualité des procédés que sur la capacité de chaque fondeur à produire rapidement de très gros volumes.

Le véritable défi d’Intel commence maintenant

L’annonce d’un calendrier avancé constitue une étape importante pour Intel, mais elle ne garantit pas encore le succès de sa stratégie industrielle. Dans l’univers des semi-conducteurs, la performance d’un procédé de gravure ne se mesure pas uniquement à sa finesse technologique : les rendements de production, la stabilité des chaînes de fabrication et la capacité à livrer des millions de puces restent les véritables critères de compétitivité.

Sous l’impulsion de Lip-Bu Tan, Intel semble vouloir accélérer sa transformation pour redevenir un acteur incontournable de la fonderie mondiale. Si le procédé 14A tient ses promesses et parvient à convaincre des clients majeurs face à TSMC et Samsung, il pourrait marquer un tournant décisif dans le retour d’Intel parmi les leaders de la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération.