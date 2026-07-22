Accueil » Huawei préparerait un smartphone avec une batterie record de 10 000 mAh

Huawei préparerait un smartphone avec une batterie record de 10 000 mAh

Huawei préparerait un smartphone avec une batterie record de 10 000 mAh

L’autonomie pourrait devenir le prochain argument phare de Huawei. Selon plusieurs fuites en provenance de Chine, le constructeur travaillerait sur un nouveau smartphone de milieu de gamme doté d’une batterie de 10 000 mAh, une capacité inédite pour la marque et l’une des plus importantes jamais intégrées à un smartphone grand public.

Si ces informations se confirment, Huawei franchirait un nouveau cap dans la course à l’endurance, à un moment où les fabricants cherchent à concilier puissance, intelligence artificielle et autonomie prolongée.

Une batterie record pour un smartphone Huawei

Le leaker Digital Chat Station, souvent bien informé sur les futurs produits des constructeurs chinois, affirme que Huawei développe actuellement un appareil équipé d’une batterie de 10 000 mAh. Cette capacité dépasserait largement celle du récent Huawei Enjoy 90 Pro Max, qui embarque déjà une imposante batterie de 8 500 mAh.

Aucune information n’a encore été communiquée sur la vitesse de recharge, mais une telle capacité pourrait permettre plusieurs jours d’utilisation selon les usages.

Un écran OLED de 6,84 pouces et une puce Kirin

Toujours selon cette fuite, le futur smartphone disposerait d’un écran OLED plat de 6,84 pouces affichant une définition 1,5K. Cette dalle pourrait être identique à celle utilisée sur le Huawei Enjoy 90 Pro Max. Côté photographie, l’appareil intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels.

Sous le capot, Huawei miserait sur une puce de la série Kirin 8, potentiellement le Kirin 8020, déjà utilisé sur certains modèles récents de la marque.

À ce stade, Huawei n’a confirmé aucune de ces caractéristiques.

Un mystérieux Huawei Nova 16 SE également en préparation

Une autre fuite, publiée par le leaker Fixed Focus Digital, évoque le développement d’un nouveau smartphone Nova 16 SE. Ce modèle intégrerait le premier capteur multispectral de première génération de Huawei, une technologie destinée à améliorer la restitution des couleurs et la précision des prises de vue dans différentes conditions d’éclairage.

Selon les informations disponibles, son tarif pourrait se situer entre 2 000 yuans (environ 300 dollars) et 3 000 yuans (environ 450 dollars). Plusieurs coloris seraient également prévus, dont le noir, le blanc, le bleu et l’orange.

En revanche, très peu d’informations techniques ont encore filtré concernant cet appareil.

Nova ou Enjoy : le doute persiste

Les différentes fuites ne permettent pas encore d’identifier avec certitude le smartphone doté de la batterie de 10 000 mAh. Le Nova 16z est actuellement le seul modèle de la gamme Nova à utiliser le processeur Kirin 8020, tandis que les smartphones de la série Enjoy 90 reposent sur différentes variantes des puces Kirin 8000.

Le mystérieux appareil évoqué par Digital Chat Station pourrait donc aussi bien devenir un Nova 16 SE qu’une nouvelle déclinaison haut de gamme de la famille Enjoy 90.

Il faudra attendre de nouvelles informations pour confirmer son positionnement.

Huawei continue de miser sur l’autonomie

Depuis plusieurs générations, Huawei cherche à se différencier sur le marché chinois en mettant l’accent sur l’endurance de ses smartphones. Alors que de nombreux constructeurs concentrent leurs efforts sur la finesse des appareils ou les performances de l’intelligence artificielle, la marque semble considérer qu’une autonomie exceptionnelle reste un argument de poids pour séduire les utilisateurs.

Si l’intégration d’une batterie de 10 000 mAh se confirme, Huawei pourrait bien redéfinir les standards du milieu de gamme en matière d’endurance. Reste toutefois à savoir si un tel choix s’accompagnera d’un poids plus élevé ou si le constructeur parviendra à préserver un format suffisamment compact. Comme toujours avec ce type de fuite, ces informations doivent être considérées avec prudence jusqu’à une annonce officielle.