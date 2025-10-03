Accueil » Xbox Game Pass Ultimate augmente de 50 % : Microsoft transforme-t-il son service en luxe coûteux ?

Microsoft vient de lever le voile sur une refonte totale de son offre Game Pass, et la nouvelle a du mal à passer. À partir d’octobre 2025, Xbox Game Pass Ultimate passe de 17,99 euros à 26,99 euros par mois, soit une hausse de 50 %.

L’abonnement annuel revient désormais à plus de 324 €, ce qui transforme un service longtemps plébiscité pour son accessibilité en un produit premium difficile à justifier pour certains joueurs.

Xbox Game Pass: De nouveaux noms, des prix revus à la hausse

Les différentes formules adoptent désormais une nomenclature calquée sur PlayStation Plus :

Game Pass Essential (ex-Core) reste à 8,99 €/mois, avec un accès limité à une cinquantaine de titres et aux fonctionnalités multijoueur.

Game Pass Premium (ex-Standard) se maintient à 12,99 €/mois et propose plus de 200 jeux sur console, PC et cloud, avec des titres comme Diablo IV ou Hogwarts Legacy.

Game Pass Ultimate grimpe à 26,99 €/mois et intègre désormais Fortnite Crew et Ubisoft+ Classics, en plus de l’accès aux jeux Xbox le jour de leur sortie et au cloud gaming en 1440p.

De son côté, PC Game Pass passe de 11,99 € à 14,99 €/mois.

Un « bonus » qui fait grincer des dents

Officiellement, Microsoft justifie cette hausse par l’ajout de contenus tiers et de fonctionnalités avancées. Mais pour beaucoup, ces nouveautés ressemblent à du contenu recyclé ou dispensable. Fortnite Crew et Ubisoft+ Classics apportent de la valeur sur le papier, mais la plupart des joueurs réguliers possèdent déjà ces jeux ou n’y voient pas d’intérêt.

En parallèle, Microsoft promet « flexibilité et valeur », avec plus de 75 nouveaux jeux lancés chaque année et l’arrivée des titres Xbox (hors Call of Duty) dans les 12 mois suivant leur sortie.

Mais, les critiques dénoncent une stratégie visant surtout à pousser les joueurs vers les abonnements les plus chers, plutôt qu’à enrichir réellement l’expérience.

Du service accessible au luxe coûteux

Quand il avait été lancé, le Game Pass s’était imposé comme une révolution : pour un prix modeste, les joueurs profitaient d’un catalogue immense et de nouveautés Day One. Aujourd’hui, à 27 € par mois, l’équation change. Pour certains, il devient plus rentable d’acheter directement les quelques jeux qui les intéressent, plutôt que de rester enfermés dans une boucle d’abonnement toujours plus chère.

En clair : avec cette hausse spectaculaire et son nouveau découpage, Microsoft prend le risque de transformer son Game Pass d’icône du « player-first » en un service premium élitiste. Reste à voir si les joueurs suivront, ou s’ils choisiront de décrocher.