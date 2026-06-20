Avec watchOS 27, Apple déploie la plus importante évolution logicielle de l’Apple Watch depuis plusieurs années. Au cœur de cette mise à jour : une nouvelle génération de Siri dopée à l’intelligence artificielle, des interactions plus naturelles et de nouveaux gestes pensés pour rendre la montre encore plus autonome.

Mais, derrière ces avancées se cache une décision qui risque de faire grincer des dents. Pour la première fois depuis longtemps, Apple exclut plusieurs modèles relativement récents de ses fonctionnalités phares, y compris la première Apple Watch Ultra.

Les Apple Watch qui restent sur le quai

La liste des modèles exclus de l’expérience complète watchOS 27 est plus large que ce que beaucoup attendaient. Les appareils concernés sont :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (2nd generation)

Apple Watch Ultra

Ces montres continueront à recevoir des correctifs de sécurité et un support logiciel minimal. En revanche, elles n’auront pas accès aux nouveautés les plus importantes de watchOS 27, notamment Siri AI et le nouveau geste Tap Gesture.

Les modèles compatibles sont désormais :

Apple Watch Series 9 et versions ultérieures

Apple Watch Ultra 2 et générations suivantes

Apple Watch SE (3e génération)

Apple justifie sa décision par la puissance de calcul

Face aux interrogations des médias spécialisés, Apple a tenu à expliquer sa position. Cait Dooley, responsable marketing Apple Watch et Santé, a indiqué que chaque mise à jour est conçue en tenant compte des performances réelles des appareils compatibles.

Selon Apple, les nouvelles fonctions de Siri AI ainsi que le Tap Gesture nécessitent un niveau de puissance que seuls les modèles les plus récents peuvent garantir de manière fluide. Sans le dire explicitement, le message est clair : la frontière technologique semble désormais se situer autour de la puce S9.

Cette puce, introduite avec la Series 9 en 2023, apporte un Neural Engine largement plus performant que celui des générations précédentes, ce qui facilite l’exécution locale des modèles d’intelligence artificielle.

Une décision qui marque un tournant stratégique

Cette exclusion est particulièrement notable pour une raison. L’Apple Watch Ultra originale n’a été lancée qu’en 2022. Beaucoup d’utilisateurs considéraient ce modèle premium comme un investissement à long terme, notamment en raison de son prix particulièrement élevé. Le fait qu’elle soit privée des principales innovations de watchOS 27 seulement quelques années après son lancement risque donc de susciter des critiques.

Cette décision illustre également un changement plus profond dans la stratégie logicielle d’Apple. Pendant des années, les limitations étaient principalement liées à l’âge du produit. Désormais, elles sont de plus en plus liées aux capacités IA du matériel embarqué.

Autrement dit, la compatibilité logicielle ne dépend plus uniquement de l’ancienneté d’un appareil, mais de sa capacité à exécuter localement les nouveaux services d’intelligence artificielle.

L’ère de l’IA crée une nouvelle obsolescence

Ce phénomène ne concerne d’ailleurs pas uniquement l’Apple Watch. Depuis l’arrivée d’Apple Intelligence sur iPhone, plusieurs fonctionnalités avancées sont réservées aux modèles disposant d’une quantité minimale de mémoire vive et d’une puissance de calcul suffisante.

L’Apple Watch suit désormais la même trajectoire.

À mesure que Siri devient plus intelligent et plus autonome, les exigences matérielles augmentent. Les processeurs conçus avant cette révolution de l’IA commencent progressivement à montrer leurs limites.

Apple semble donc préférer offrir une expérience cohérente sur les appareils compatibles plutôt que de proposer une version dégradée des fonctionnalités sur les anciens modèles.

Une consolation limitée pour les utilisateurs concernés

Cependant, tout n’est pas totalement perdu. Les Apple Watch exclues pourront toujours fonctionner avec un iPhone compatible Apple Intelligence. Les utilisateurs conserveront ainsi un accès indirect aux nouvelles capacités de Siri via leur smartphone.

Mais, l’expérience sera forcément différente.

L’un des objectifs de watchOS 27 est précisément de rendre l’Apple Watch plus indépendante de l’iPhone. Les modèles incompatibles manqueront donc une partie essentielle de cette évolution.

Une nouvelle réalité pour l’écosystème Apple

L’arrivée de watchOS 27 confirme une tendance qui se dessine depuis plusieurs années : l’intelligence artificielle devient désormais le principal moteur des cycles de renouvellement. Hier, les nouvelles générations de produits étaient justifiées par de meilleurs écrans, de nouveaux capteurs ou davantage d’autonomie. Aujourd’hui, ce sont les capacités IA qui créent la séparation entre les appareils.

Pour Apple, cette transition est stratégique. Pour les utilisateurs, elle marque une nouvelle réalité : dans l’ère de l’intelligence artificielle, même une montre premium peut devenir trop ancienne plus vite que prévu.