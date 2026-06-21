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DJI lance son premier chargeur GaN 140W : compact, puissant et pensé pour l’écosystème moderne

DJI lance son premier chargeur GaN 140W : compact, puissant et pensé pour l’écosystème moderne

Connu dans le monde entier pour ses drones, ses caméras d’action et ses stabilisateurs vidéo, DJI s’attaque désormais à un marché bien différent : celui des accessoires de charge hautes performances. Avec le nouveau DJI Power 140W GaN Charger, la marque chinoise fait son entrée dans l’univers des chargeurs premium multi-appareils.

Et comme souvent avec DJI, l’objectif ne semble pas être simplement de proposer un produit de plus, mais de construire progressivement un écosystème complet autour de ses appareils.

Une puissance de 140 W dans un format compact

Le nouveau chargeur de DJI repose sur la technologie GaN (nitrure de gallium), devenue la référence du secteur pour les chargeurs haute puissance. Grâce à cette architecture plus efficace que le silicium traditionnel, DJI parvient à proposer un bloc relativement compact malgré une puissance maximale de 140 watts.

Le chargeur mesure 68,3 mm de haut, 32,2 mm d’épaisseur, et 64 mm de large, pour un poids d’environ 245 grammes. Une fiche pliable complète l’ensemble afin de faciliter le transport.

DJI adopte une configuration devenue incontournable sur le marché premium : 2 ports USB-C et 1 port USB-A. Les deux connecteurs USB-C prennent en charge la norme USB Power Delivery 3.1 et peuvent délivrer jusqu’à 140 W individuellement lorsqu’ils sont utilisés seuls.

Cette puissance permet d’alimenter sans difficulté des ordinateurs portables, des stations de travail mobiles, des tablettes haut de gamme, des consoles portables et des batteries externes compatibles.

Le port USB-A propose quant à lui jusqu’à 33 W, suffisant pour les smartphones, écouteurs ou accessoires connectés.

Une gestion intelligente de la puissance

Comme sur les chargeurs multiports les plus avancés du marché, la puissance est redistribuée dynamiquement lorsqu’un second ou un troisième appareil est connecté. DJI indique que son système d’allocation intelligente maintient une alimentation stable même lorsqu’un appareil est branché ou débranché en cours d’utilisation.

L’entreprise précise également que certains produits de son propre écosystème bénéficient d’une priorité de charge optimisée.

Une approche qui rappelle les stratégies déjà observées chez Apple, Samsung ou Anker, où l’intégration logicielle devient aussi importante que la puissance brute.

Un câble intelligent inclus

L’un des éléments les plus intéressants du package n’est peut-être pas le chargeur lui-même. DJI fournit également un câble USB-C tressé capable de supporter jusqu’à 240 W.

Ce câble embarque une puce E-Marker, un affichage numérique intégré, le suivi en temps réel de la puissance, l’affichage de la tension et l’affichage de l’intensité du courant. Une fonctionnalité généralement réservée à des accessoires vendus séparément sur le segment premium.

Le câble reste compatible avec les transferts de données USB 2.0 tout en offrant une excellente résistance grâce à son revêtement tressé.

DJI élargit discrètement son écosystème

Ce lancement est révélateur d’une tendance plus large. À mesure que les constructeurs technologiques développent leurs écosystèmes, les accessoires deviennent des produits stratégiques. DJI ne vend plus seulement des drones, des caméras stabilisées et des solutions de prise de vue.

La marque construit progressivement un environnement complet autour de la mobilité, de la création de contenu et de l’alimentation énergétique.

Le Power 140W s’inscrit parfaitement dans cette logique.

Un rapport puissance-prix particulièrement agressif

L’autre surprise concerne le tarif. Le chargeur est commercialisé en Chine au prix de 209 yuans, soit environ 27 euros. À ce niveau de prix, DJI se positionne directement face aux références du marché tout en proposant une puissance de 140 W, la norme PD 3.1, un câble intelligent 240W inclus et une conception GaN compacte.

Une combinaison qui pourrait rapidement séduire les utilisateurs de MacBook, de PC ultraportables ou de stations mobiles de création.

DJI ne veut plus être seulement un fabricant de drones

Avec ce premier chargeur GaN, DJI démontre une nouvelle fois sa volonté de dépasser son statut de spécialiste du drone. L’entreprise investit désormais des catégories plus larges où la gestion de l’énergie devient un élément clé de l’expérience utilisateur.

Dans un monde où un seul utilisateur transporte souvent un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, des écouteurs et parfois même un drone, disposer d’un chargeur unique capable d’alimenter l’ensemble de ces appareils devient un argument de plus en plus pertinent.

Et DJI semble bien décidé à occuper cette place.