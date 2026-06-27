DJI s’apprêterait à dévoiler le Mic Mini 2S, une évolution très attendue de son microphone sans fil compact. Sans bouleverser une formule déjà appréciée des créateurs de contenu, cette nouvelle version ajouterait enfin l’une des fonctionnalités les plus demandées : l’enregistrement interne directement sur le microphone.

DJI Mic Mini 2S : Une évolution plutôt qu’une révolution

Selon plusieurs informations ayant émergé avant son annonce officielle, prévue le 2 juillet à 20 heures, le DJI Mic Mini 2S conserverait l’essentiel des qualités qui ont fait le succès du Mic Mini 2.

On retrouverait ainsi son format ultra-compact de seulement 12 grammes, ses façades magnétiques interchangeables proposées en une dizaine de coloris, ainsi qu’une portée sans fil pouvant atteindre 400 mètres dans des conditions optimales.

DJI miserait donc sur une approche pragmatique : préserver un design apprécié tout en corrigeant la principale faiblesse de la génération précédente.

L’enregistrement interne change la donne

La nouveauté la plus importante concernerait l’arrivée d’un enregistrement embarqué directement dans chaque émetteur. Le Mic Mini 2S pourrait enregistrer en 24 bits ainsi qu’en 32 bits flottants, un format particulièrement recherché par les professionnels de l’audio. Ce dernier offre une plage dynamique bien plus importante et réduit fortement les risques de saturation lorsque le niveau sonore varie brutalement.

Le microphone intégrerait également 14,5 Go de stockage interne, permettant d’enregistrer plusieurs heures d’audio indépendamment de la liaison sans fil.

Cette fonctionnalité constitue un véritable filet de sécurité pour les vidéastes : si la connexion radio est interrompue ou si l’enregistrement de la caméra échoue, une copie de qualité reste disponible directement sur le micro.

Jusqu’à quatre microphones simultanément

DJI élargirait également les possibilités de captation. Le système prendrait en charge l’enregistrement mono, la stéréo et le mode quatre canaux. Cette dernière configuration permettrait d’utiliser jusqu’à quatre émetteurs avec un seul récepteur, une solution particulièrement intéressante pour les interviews, podcasts, tables rondes ou productions multicaméras.

Le constructeur conserverait plusieurs fonctionnalités déjà présentes sur la précédente génération.

Le Mic Mini 2S proposerait notamment deux niveaux de réduction de bruit assistée par IA, trois profils sonores prédéfinis — Normal, Riche et Lumineux, et les célèbres coques magnétiques colorées permettant de personnaliser facilement le microphone. L’objectif reste inchangé : offrir une solution prête à l’emploi sans nécessiter de longs réglages techniques.

Plusieurs kits pour différents profils de créateurs

D’après les premiers listings, DJI préparerait plusieurs versions commerciales afin de répondre à différents usages. Les utilisateurs pourraient notamment choisir entre un kit complet avec boîtier de recharge et adaptateurs smartphone et appareil photo, des packs à un seul émetteur et des versions davantage orientées vers la création de contenu mobile.

Toutefois, le constructeur n’a pas encore officialisé les tarifs.

Les premières informations laissent penser que le Mic Mini 2S se positionnera légèrement au-dessus du Mic Mini 2 tout en restant dans une gamme de prix accessible face aux solutions professionnelles plus onéreuses.

DJI rapproche encore les fonctions professionnelles du grand public

Avec cette évolution, DJI semble répondre directement aux retours de sa communauté. Le Mic Mini 2 séduisait déjà par sa compacité et sa simplicité d’utilisation, mais l’absence d’enregistrement interne constituait un frein pour de nombreux créateurs, notamment les vidéastes travaillant seuls.

En intégrant une fonction héritée des modèles plus haut de gamme comme les DJI Mic 2 et DJI Mic 3, le constructeur rapproche encore davantage les fonctionnalités professionnelles d’un format ultra-portable.

Si les caractéristiques dévoilées se confirment lors de la présentation officielle, le Mic Mini 2S pourrait rapidement devenir une référence pour les créateurs mobiles, les vloggers et les vidéastes hybrides recherchant un système audio fiable, compact et sécurisé.