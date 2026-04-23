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DJI Lito X1 et Lito 1 : DJI démocratise enfin le drone caméra pour les débutants

DJI Lito X1 et Lito 1 : DJI démocratise enfin le drone caméra pour les débutants

DJI change de cap — ou plutôt élargit son horizon. Avec la nouvelle gamme Lito, le géant du drone s’attaque frontalement au segment des débutants, longtemps dominé par des compromis techniques. Une ambition claire : rendre la captation aérienne qualitative accessible dès le premier vol.

Une offensive stratégique signée DJI sur l’entrée de gamme

Avec les DJI Lito X1 et DJI Lito 1, DJI inaugure une nouvelle famille pensée pour les créateurs en devenir. L’objectif est limpide : réduire la barrière à l’entrée sans sacrifier l’expérience utilisateur ni la qualité d’image. Contrairement aux modèles FPV ou aux drones professionnels, la série Lito mise sur la simplicité.

Elle s’adresse à une génération de créateurs mobiles — étudiants, voyageurs, vidéastes amateurs — qui souhaitent capturer rapidement du contenu aérien sans passer par une phase d’apprentissage complexe.

DJI ne se contente pas de proposer des drones « low cost ». Le constructeur injecte dans cette gamme des technologies jusqu’ici réservées à des modèles plus onéreux.

Le Lito X1, positionné comme modèle premium, embarque un capteur CMOS 1/1,3 » de 48 mégapixels, capable de capturer des vidéos HDR avec une plage dynamique allant jusqu’à 14 stops et un profil 10 bits D-Log M. Il intègre également un système LiDAR frontal, un choix rare sur ce segment, qui améliore significativement la détection d’obstacles dans des environnements complexes.

Le Lito 1, plus accessible, conserve un capteur CMOS 1/2 » de 48 mégapixels, capable de produire des photos en 8K et des vidéos 4K. Une fiche technique qui dépasse largement les standards habituels de l’entrée de gamme.

Les deux modèles partagent une détection omnidirectionnelle à faible luminosité (5 lux), ainsi qu’une suite complète de modes intelligents : ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse ou encore Panorama. De quoi automatiser des mouvements de caméra avancés sans expertise préalable.

Sécurité et simplicité : les piliers de l’expérience utilisateur

DJI mise ici sur une promesse essentielle : voler sans stress. La gamme Lito intègre un système de sécurité multi-couches, avec détection active des obstacles et assistance au pilotage en temps réel.

Le Lito X1 va encore plus loin avec son LiDAR, offrant une perception accrue dans les environnements urbains ou naturels complexes. Cette approche traduit une volonté claire : rassurer les nouveaux utilisateurs et limiter les erreurs dès les premiers vols.

Côté autonomie, les deux drones revendiquent jusqu’à 36 minutes de vol, un chiffre particulièrement élevé pour cette catégorie. La résistance au vent (jusqu’à 10,7 m/s) renforce également leur polyvalence en conditions réelles.

Enfin, DJI optimise le flux de création avec QuickTransfer via Wi-Fi 6 (jusqu’à 50 Mo/s) et, sur le X1, un stockage interne de 42 Go — un détail qui simplifie considérablement l’expérience mobile-first.

Une stratégie claire : capter les créateurs de demain

Avec la gamme Lito, DJI joue une carte essentielle : celle de la fidélisation précoce. En proposant des produits accessibles mais technologiquement crédibles, la marque s’adresse à un public qui évoluera potentiellement vers des modèles plus avancés.

Ce positionnement n’est pas anodin. Face à la montée des contenus vidéo courts, du vlog et des réseaux sociaux, la captation aérienne devient un outil d’expression presque standard. DJI anticipe cette mutation en abaissant drastiquement le seuil d’entrée.

Les prix confirment cette stratégie : 339 € pour le Lito 1 et 419 € pour le Lito X1, avec des bundles allant jusqu’à 579 €. Une grille tarifaire agressive, qui pourrait rapidement redessiner le segment des drones grand public.

Une nouvelle porte d’entrée dans l’écosystème DJI

En lançant Lito, DJI ne cherche pas seulement à vendre des drones : la marque construit une rampe d’accès vers son écosystème complet, du logiciel à la post-production. Cette initiative en dit long sur l’évolution du marché. Le drone n’est plus un gadget technologique, mais un outil créatif intégré, pensé pour produire, éditer et partager.

Avec Lito, DJI pose les bases d’une démocratisation maîtrisée de la prise de vue aérienne — une étape de plus vers une création visuelle toujours plus accessible, mais aussi toujours plus exigeante.