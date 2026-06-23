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Amflow TL Carbon : le vélo électrique signé DJI qui veut remplacer la voiture au quotidien

Amflow TL Carbon : le vélo électrique signé DJI qui veut remplacer la voiture au quotidien

Le marché du vélo électrique évolue rapidement, mais rares sont les modèles capables de réunir dans un seul produit les usages du quotidien, les aventures longue distance et les sorties tout-terrain. C’est précisément le pari de Amflow, la marque de vélos électriques lancée par DJI, qui dévoile aujourd’hui le nouveau TL Carbon.

Présenté comme un « eSUV », ce vélo électrique polyvalent ambitionne d’accompagner son propriétaire aussi bien lors d’un trajet domicile-travail que pour transporter un enfant à l’école ou partir en bikepacking sur plusieurs jours.

Derrière cette promesse se cache une fiche technique particulièrement ambitieuse, portée par la technologie Avinox développée par DJI.

Un moteur compact, mais impressionnant

Au cœur du TL Carbon se trouve le moteur central Avinox M2. Malgré son format particulièrement compact, ce système développe des performances rarement observées sur un vélo orienté utilitaire : couple maximal de 125 Nm, et puissance de pointe pouvant atteindre 1 100 W. Ces chiffres placent le vélo parmi les modèles les plus puissants de sa catégorie.

Concrètement, cette réserve de puissance permet d’aborder les fortes montées avec beaucoup plus de sérénité, même lorsque le vélo transporte plusieurs dizaines de kilos de chargement.

Amflow cherche ainsi à offrir une expérience proche de celle d’un SUV moderne : capable de tout faire sans compromis majeur.

Une autonomie pensée pour les longues distances

L’autre point fort du TL Carbon concerne son système énergétique. Le vélo est équipé de série d’une batterie amovible de 800 Wh, déjà généreuse pour un usage quotidien. Mais, Amflow va plus loin en proposant un prolongateur de batterie de 480 Wh. Une fois combinées, les deux unités permettent d’atteindre une capacité totale de 1 280 Wh.

Une telle réserve énergétique ouvre la voie à des trajets particulièrement ambitieux :

Longues randonnées.

Voyages à vélo.

Déplacements professionnels intensifs.

Utilisation familiale sur plusieurs jours.

La marque prévoit même une station capable de recharger jusqu’à quatre batteries successivement, un détail qui illustre ses ambitions sur le marché des usages intensifs.

Un vélo utilitaire qui n’oublie pas le confort

Malgré son orientation pratique, le TL Carbon conserve un ADN très proche du VTT moderne. Le vélo est équipé d’une fourche suspendue, d’un amortisseur arrière, de pneus larges à crampons, de garde-boue intégrés et d’un éclairage complet.

Cette configuration permet d’absorber efficacement les irrégularités du terrain, qu’il s’agisse de sentiers forestiers, de routes dégradées ou de pistes cyclables urbaines.

L’objectif est clair : permettre à l’utilisateur de passer sans difficulté d’un environnement à l’autre.

Une capacité de chargement impressionnante

Le TL Carbon a également été conçu pour répondre aux besoins des familles et des cyclistes utilitaires. Son porte-bagages arrière peut supporter jusqu’à 27 kg de charge. Un porte-bagages avant optionnel permet d’ajouter 20 kg supplémentaires.

Grâce à la compatibilité avec le standard MIK HD, il devient possible d’installer rapidement un siège enfant, des sacoches de voyage, un panier et une remorque pour animaux. Au total, le vélo peut transporter jusqu’à 200 kg, cycliste compris. Une performance remarquable pour un modèle dont le poids peut descendre à seulement 22,6 kg selon la configuration choisie.

Dans l’univers des vélos utilitaires tout suspendus, ce niveau de légèreté reste particulièrement rare.

Une transmission électronique intelligente

Amflow introduit également une technologie de changement de vitesse avancée. Le système électronique détecte les commandes du cycliste et ajuste automatiquement le couple moteur lors du passage des rapports.

Résultat : les changements de vitesse deviennent plus fluides et réduisent les contraintes exercées sur la chaîne et la transmission. Cette assistance s’avère particulièrement utile dans les montées abruptes où les changements de vitesse peuvent habituellement générer des à-coups importants.

Le TL Carbon ne se contente pas d’être puissant. Comme on pouvait s’y attendre de la part d’une entreprise issue de DJI, la dimension technologique occupe une place centrale. Le vélo propose notamment une compatibilité avec le réseau Apple Find My, l’intégration de capteurs de fréquence cardiaque, une gestion intelligente de l’assistance électrique en fonction de l’effort du cycliste et une connexion directe avec les caméras DJI Osmo.

Cette dernière fonctionnalité permet de contrôler les enregistrements vidéo directement depuis l’écran du vélo, une option particulièrement intéressante pour les créateurs de contenu et les amateurs d’aventure.

Un tarif premium assumé

Toutes ces technologies ont évidemment un coût. En Europe, le Amflow TL Carbon sera commercialisé à partir de 3 499 euros. La marque n’a pas précisé de date exacte de commercialisation, se contentant d’évoquer une disponibilité mondiale avant la fin de l’année.

Avec le TL Carbon, Amflow ne cherche pas simplement à lancer un nouveau vélo électrique. La marque ambitionne de créer une plateforme capable de répondre à la plupart des usages modernes du vélo : transport familial, loisirs, voyage, sport et mobilité quotidienne.

Cette approche reflète une tendance de fond du marché, où les frontières entre VTT électrique, vélo cargo et vélo de tourisme deviennent de plus en plus floues.

Si les performances annoncées se confirment sur le terrain, le TL Carbon pourrait bien illustrer la vision de DJI pour la mobilité de demain : un véhicule léger, connecté, polyvalent et suffisamment performant pour remplacer la voiture dans un nombre croissant de situations.