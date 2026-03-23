HarmonyOS franchit les 50 millions : Huawei brise enfin le duopole iOS/Android

Huawei vient d’annoncer un cap symbolique : HarmonyOS 5 et HarmonyOS 6 totalisent désormais 50 millions d’installations.

La révélation a été faite lors du lancement de la série Enjoy 90, avec un discours très clair : l’OS maison est entré dans une phase de croissance « à grande échelle », et Huawei veut désormais compter au-delà de son statut d’alternative chinoise.

HarmonyOS : Un jalon atteint « dans les temps »… et une cadence qui donne le vertige

Le chiffre n’arrive pas de nulle part. Début mars, He Gang, patron de l’activité Consumer chez Huawei, indiquait déjà que HarmonyOS 5/6 avaient dépassé 47 millions d’appareils, avec l’objectif affiché d’atteindre 50 millions rapidement.

Cette progression est portée, selon les mêmes sources, par une dynamique d’adoption très soutenue : Huawei évoque environ 150 000 nouveaux appareils par jour intégrés à l’écosystème HarmonyOS (smartphones, tablettes, wearables, produits domotiques, PC).

Le nerf de la guerre : l’écosystème applicatif, enfin « massifié »

Huawei revendique aussi un autre chiffre, tout aussi stratégique : plus de 350 000 apps et « services natifs » disponibles pour HarmonyOS, avec une amélioration de 20 % du Net Promoter Score par rapport aux versions précédentes.

C’est le point qui change la nature du projet. Pendant longtemps, HarmonyOS a été perçu comme un plan B (ou un habillage) plutôt qu’un OS autonome. Or HarmonyOS « Next » et les itérations récentes se positionnent de plus en plus comme une plateforme où les apps natives deviennent la condition de l’expérience, et où Huawei veut reprendre la main sur la chaîne complète.

Les promesses de Huawei : performances, fluidité, et « collaboration » multi-appareils

Dans la communication liée à la gamme Enjoy 90, Huawei met en avant l’intégration étroite puce + OS + services cloud, notamment via son Ark Engine, avec des gains annoncés sur la performance, la fluidité et les temps de chargement.

Et, l’argument différenciant reste le même : la collaboration multi-appareils (passerelles entre téléphone, tablette, PC, domotique), présentée comme une force structurelle de HarmonyOS.

Un chiffre impressionnant… mais un combat qui se joue sur deux fronts

Atteindre 50 millions est un marqueur puissant, surtout après des années de domination iOS/Android. Mais l’enjeu réel est double :

Consolider la qualité et la compatibilité dans le quotidien, pour que HarmonyOS ne soit pas seulement « installé », mais réellement « adopté » comme environnement principal. Étendre l’attractivité hors de Chine, là où les usages reposent sur des services et applications occidentales, souvent absents ou moins intégrés.

Huawei, lui, assume un narratif offensif : briser le duopole, bâtir un écosystème complet, et accélérer assez vite pour que le marché ne puisse plus l’ignorer. Le cap des 50 millions n’est pas une fin : c’est une manière de dire que l’OS est désormais entré dans la cour des plateformes qui comptent — au moins sur son terrain domestique.