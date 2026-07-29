Huawei pourrait vivre un mois de septembre particulièrement chargé. Selon plusieurs fuites concordantes, le constructeur chinois prévoirait deux événements distincts pour présenter ses prochaines innovations : d’abord le Mate XT 2, son nouveau smartphone à triple pli, puis la très attendue série Mate 90, appelée à incarner sa nouvelle génération de flagships.

Si Huawei n’a encore officialisé aucune date, ces informations suggèrent un changement de calendrier stratégique qui placerait ses nouveaux modèles face aux lancements des futurs iPhone.

Deux événements distincts attendus en septembre

D’après le leaker Digital Chat Station, réputé pour la fiabilité de ses informations concernant les produits Huawei, le constructeur organiserait deux conférences au cours du mois de septembre.

Selon cette fuite, le Huawei Mate XT 2 serait présenté au début du mois, tandis que la série Huawei Mate 90 arriverait lors d’un second événement prévu vers la fin septembre. Ce calendrier rejoint plusieurs rumeurs apparues ces dernières semaines. Initialement attendue en novembre, comme les précédentes générations, la gamme Mate 90 aurait finalement été avancée de plusieurs semaines.

Selon les observateurs, cette décision pourrait permettre à Huawei de profiter de la période traditionnellement dominée par les nouveaux iPhone afin de maintenir une forte visibilité sur le segment premium.

Le Mate XT 2 poursuivrait l’offensive sur les smartphones à triple pli

Le Mate XT 2 constituerait le troisième smartphone à triple pli de Huawei, après le Mate XT puis le Mate XTs. D’après les informations disponibles, ilembarquerait plusieurs évolutions importantes :

une puce Kirin 9050 Pro gravée en 3 nm

une batterie dépassant les 6 000 mAh

une nouvelle charnière conçue pour réduire davantage le pli visible de l’écran

un écran déplié de 10,2 pouces

Huawei préparerait également plusieurs nouvelles finitions, parmi lesquelles Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple et Bright White, afin de renouveler l’identité visuelle de cette gamme atypique.

La série Mate 90 miserait sur l’autonomie et la photographie

La future famille Mate 90 devrait comprendre plusieurs déclinaisons : Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS. Selon les premières fuites, Huawei abandonnerait les écrans incurvés au profit de dalles plates sur l’ensemble de la gamme.

Les versions Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS seraient également équipées d’un double téléobjectif périscopique, renforçant encore les capacités photographiques des modèles les plus haut de gamme.

Côté autonomie, les batteries pourraient atteindre une capacité comprise entre 6 800 mAh et 7 000 mAh, associée à un nouvel écran de 6,9 pouces.

Comme le Mate XT2, l’ensemble de la série devrait être animé par la nouvelle puce Kirin 9050 Pro.

Une stratégie offensive sur le segment premium

Si ces informations se confirment, Huawei semble vouloir accélérer son calendrier afin de renforcer sa présence sur le marché des smartphones haut de gamme. En avançant le lancement de la série Mate 90, le constructeur pourrait profiter de l’attention médiatique générée chaque année par les annonces des principaux acteurs du secteur, tout en démontrant les progrès réalisés sur ses puces Kirin et ses technologies propriétaires.

À ce stade, aucune de ces caractéristiques n’a été confirmée officiellement par Huawei. Néanmoins, la réputation de Digital Chat Station en matière de fuites concernant les produits de la marque donne un certain crédit à ces informations, même si elles doivent encore être considérées avec prudence.

Huawei continue de miser sur l’innovation matérielle

Entre le développement des smartphones à triple pli et l’évolution de sa gamme Mate, Huawei poursuit une stratégie fondée sur l’innovation matérielle pour se différencier sur le marché premium. Alors que la concurrence concentre une grande partie de ses efforts sur l’intelligence artificielle, le constructeur chinois continue également d’investir dans des formats d’écran inédits, des batteries de grande capacité et des systèmes photo toujours plus sophistiqués.

Le mois de septembre pourrait ainsi marquer une étape importante pour Huawei. Si les rumeurs se concrétisent, la marque disposerait d’une vitrine technologique complète, capable de démontrer aussi bien son savoir-faire dans les smartphones pliants que sa capacité à rivaliser sur le segment des flagships traditionnels. Reste désormais à savoir quelles innovations seront officiellement confirmées lors de ces deux événements attendus.