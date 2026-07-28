Honor entre dans une nouvelle dimension de la photographie mobile. Le constructeur chinois a confirmé que son très attendu Honor Robot Phone sera présenté officiellement le 12 août. Développé en partenariat avec le spécialiste allemand de l’image ARRI, ce smartphone se distingue par une approche inédite : un bras mécanique motorisé intégré au châssis, pensé pour transformer l’expérience de capture vidéo.

Présenté comme le premier « robot phone » au monde par la marque, ce modèle ambitionne de repousser les limites des smartphones dédiés à la création de contenu.

Les précommandes sont ouvertes avant le lancement

Honor a d’ores et déjà ouvert les précommandes sur son site officiel. Les acheteurs intéressés doivent verser un acompte de 500 yuans afin d’accéder à un canal d’achat prioritaire. La marque précise toutefois que ce dépôt ne garantit ni l’obtention du smartphone ni le choix d’une configuration spécifique.

Une fois la période de confirmation des commandes ouverte, les clients pourront sélectionner la version souhaitée. Après validation par Honor, le solde devra être réglé dans un délai de 24 heures. Les expéditions seront effectuées dans l’ordre de finalisation des paiements, les stocks étant annoncés comme limités.

Le Honor Robot Phone sera proposé en deux coloris : Star Trail Silver et Moon Shadow Gray.

Deux configurations mémoire sont également prévues : 12 Go de RAM + 512 Go de stockage et 16 Go de RAM + 1 To de stockage.

Un bras robotisé intégré pour réinventer la stabilisation

L’élément le plus spectaculaire du Robot Phone est sans conteste son gimbal mécanique intégré. Installé dans la partie supérieure du smartphone, ce bras motorisé en titane dispose de quatre degrés de liberté et reposerait sur un système particulièrement compact, occupant jusqu’à 70 % d’espace en moins qu’un stabilisateur traditionnel, selon Honor.

En usage classique, le mécanisme reste entièrement dissimulé dans le châssis.

D’une simple pression, il peut se déployer automatiquement afin d’offrir plusieurs fonctions avancées :

une rotation sur 360 degrés

le suivi automatique d’un sujet

un recadrage intelligent en temps réel

Honor annonce également une stabilisation certifiée CIPA 5.5, laissant entrevoir des performances capables de rivaliser avec certains stabilisateurs portables dédiés au vlogging.

Une fiche photo pensée pour les créateurs de contenu

Le système photo du Robot Phone affiche des ambitions particulièrement élevées. Le smartphone embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1,6, directement monté sur le gimbal motorisé, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Le partenariat avec ARRI, référence mondiale dans l’univers du cinéma numérique, ne se limite pas au marketing.

Honor annonce l’intégration de profils colorimétriques Log-C, de LUTs cinématographiques ainsi que de nombreux réglages manuels destinés aux vidéastes, notamment le verrouillage de la mise au point et de la balance des blancs afin de faciliter les travaux d’étalonnage en postproduction.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et les premiers pas d’AgenticOS

Sous le capot, le Robot Phone serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la prochaine plateforme haut de gamme de Qualcomm. L’appareil pourrait également inaugurer les fondations d’AgenticOS, le futur système logiciel de Honor orienté vers l’intelligence artificielle agentique. Bien que le constructeur n’ait pas encore détaillé ses fonctionnalités, cette plateforme devrait s’appuyer davantage sur l’automatisation intelligente et des assistants capables d’exécuter des tâches complexes de manière proactive.

Ces informations restent toutefois à confirmer lors de la présentation officielle du 12 août.

Honor veut redéfinir la création vidéo sur smartphone

Avec le Robot Phone, Honor ne cherche pas simplement à augmenter le nombre de mégapixels ou à améliorer la puissance de calcul. Le constructeur explore une approche matérielle inédite en intégrant directement un système mécanique capable d’apporter des bénéfices concrets à la prise de vue. Cette stratégie tranche avec celle de nombreux fabricants, qui privilégient désormais les traitements logiciels et l’intelligence artificielle pour compenser les limites physiques des capteurs.

Le partenariat avec ARRI confirme également l’ambition de séduire les créateurs de contenu et les vidéastes exigeants. Si les performances du gimbal intégré tiennent leurs promesses, le Robot Phone pourrait ouvrir une nouvelle catégorie de smartphones hybrides, à mi-chemin entre le téléphone premium et l’outil de production audiovisuelle. Reste désormais à vérifier, lors de son lancement officiel, si cette innovation saura convaincre au-delà de son spectaculaire effet de démonstration.