Un nouvel incident de confidentialité vient rappeler les limites des fonctions de partage des assistants IA. Des liens de conversations partagées via Claude, le chatbot développé par Anthropic, ont récemment été indexés par Google, rendant accessibles depuis le moteur de recherche des échanges que de nombreux utilisateurs pensaient uniquement consultables via un lien direct.

Si les conversations concernées ont depuis été retirées des résultats de recherche, cet épisode souligne les défis croissants liés à la protection des données dans les plateformes d’intelligence artificielle.

Des liens Claude rendus publics par erreur

L’affaire a été révélée après la publication d’un message sur le forum Reddit r/ClaudeAI. Un utilisateur y montrait les résultats de la requête « site.ai/share », qui affichait de nombreux liens menant vers des conversations Claude librement consultables.

La fonctionnalité de partage de Claude permet aux utilisateurs de générer une URL publique afin de diffuser une discussion, par exemple pour collaborer sur un projet, partager une analyse ou recueillir des avis. En principe, seules les personnes disposant de ce lien sont censées accéder au contenu.

Le problème n’était donc pas le partage lui-même, mais le fait que ces liens soient devenus facilement découvrables via une recherche Google.

Une balise « noindex » qui n’aurait pas été appliquée correctement

Selon plusieurs personnes familières avec le fonctionnement du service, les pages de conversations partagées devaient normalement intégrer une balise « noindex ». Cette instruction indique aux moteurs de recherche qu’une page peut être explorée mais qu’elle ne doit pas apparaître dans les résultats publics.

Google et Bing respectent généralement cette directive.

Dans ce cas précis, certaines conversations auraient été explorées alors qu’elles ne comportaient pas encore cette balise, ou qu’elle n’était pas correctement appliquée. Résultat : les pages ont été indexées puis rendues accessibles via une simple recherche.

Même avec une balise noindex , une conversation reste consultable si l’utilisateur possède son URL. L’incident provient donc principalement du fait que ces liens étaient devenus facilement identifiables par n’importe quel internaute.

Des contenus parfois particulièrement sensibles

Les conversations concernées couvraient des sujets très variés, dont certains relevaient clairement de la sphère privée ou professionnelle. Parmi les échanges rendus accessibles figuraient notamment des discussions autour de stratégies juridiques, des demandes de support technique, des conversations personnelles et d’autres contenus potentiellement confidentiels.

Cette diversité illustre la manière dont les utilisateurs intègrent désormais les assistants IA dans leurs activités quotidiennes, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.

Les conversations ont été retirées de Google

Depuis la révélation de l’incident, les liens concernés ont été supprimés de l’index de Google. Une recherche utilisant la requête « site.ai/share » ne permet plus de retrouver ces conversations publiques.

Anthropic invite également les utilisateurs ayant partagé des discussions à consulter la rubrique Confidentialité > Conversations partagées dans les paramètres de Claude afin de gérer ou supprimer les liens encore actifs.

La collaboration en ligne face au défi de la confidentialité

Cet épisode rappelle une problématique récurrente dans l’univers des outils d’intelligence artificielle. Les fonctionnalités conçues pour simplifier le partage d’informations et le travail collaboratif reposent souvent sur des liens publics, dont la sécurité dépend autant de leur conception technique que de leur configuration. Une simple erreur dans la gestion de l’indexation peut suffire à exposer des contenus qui n’étaient pas destinés à être facilement retrouvés.

À mesure que les IA génératives deviennent des outils de travail à part entière, les attentes en matière de confidentialité se renforcent. Les utilisateurs y stockent désormais des documents, des analyses, des échanges professionnels ou des informations personnelles sensibles. Cet incident montre que la protection de ces données ne repose pas uniquement sur le chiffrement ou les autorisations d’accès, mais aussi sur des mécanismes parfois plus discrets, comme les directives adressées aux moteurs de recherche. Pour les éditeurs d’IA, la confiance passera autant par les performances des modèles que par la fiabilité de ces garde-fous.