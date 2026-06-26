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Le vivo X Fold 6 est officiel : premier pliable sous MediaTek, batterie de 7 000 mAh et capteur photo de 200 mégapixels

Le vivo X Fold 6 est officiel : premier pliable sous MediaTek, batterie de 7 000 mAh et capteur photo de 200 mégapixels

vivo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie sur le marché des smartphones pliables. Avec le vivo X Fold 6, le constructeur chinois abandonne pour la première fois les puces Snapdragon au profit de MediaTek, tout en signant son modèle pliable le plus ambitieux à ce jour.

Au programme : une batterie record de 7 000 mAh, un appareil photo principal de 200 mégapixels et une fiche technique taillée pour rivaliser avec les références du segment.

vivo mise sur MediaTek pour son nouveau flagship pliable

Le vivo X Fold 6 marque un tournant important pour la marque. Après plusieurs générations équipées de processeurs Qualcomm, vivo confie désormais son smartphone pliable haut de gamme au MediaTek Dimensity 9500 Super Edition.

Cette plateforme est accompagnée de la puce d’imagerie propriétaire Vivo V3+, de mémoire LPDDR5X Ultra et d’un stockage UFS 4.1, un ensemble destiné à offrir des performances de premier plan aussi bien en productivité qu’en photographie ou en intelligence artificielle.

Le smartphone fonctionne sous OriginOS 6 Fold, basé sur Android 16.

Deux écrans LTPO ultra lumineux

Le vivo X Fold 6 embarque un écran interne AMOLED pliable de 8,02 pouces affichant une définition de 2504 × 2312 pixels. La dalle bénéficie de nombreuses technologies premium avec une fréquence de rafraîchissement LTPO de 1 à 120 Hz, une luminosité maximale de 5 000 nits, une gradation PWM à 1 920 Hz et un verre UTG (Ultra Thin Glass).

L’écran externe mesure 6,51 pouces avec une définition de 2528 × 1120 pixels. Il repose sur une dalle BOE Q11, profite lui aussi d’un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et atteint également 5 000 nits de luminosité maximale.

Les deux écrans intègrent une caméra selfie de 20 mégapixels.

Un capteur de 200 mégapixels inédit sur un smartphone pliable vivo

La photographie constitue l’un des principaux axes d’évolution de cette génération. Le module arrière comprend un capteur principal Samsung HPB de 200 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique Sony LYTIA 602 de 50 mégapixels avec technologie VCS et stabilisation optique.

L’ensemble est compatible avec l’accessoire Vivo Zeiss Teleconverter G2, destiné à étendre les possibilités de zoom pour les utilisateurs les plus exigeants.

Une batterie record de 7 000 mAh

Autre argument majeur du vivo X Fold 6 : son autonomie. Le smartphone embarque une batterie Blue Ocean de 7 000 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un smartphone pliable de vivo. Cette batterie utilise une technologie de troisième génération à électrolyte solide et offre un support à la charge filaire 80 W, la recharge sans fil 40 W et la recharge inversée 5 W.

Cette capacité dépasse largement la plupart des smartphones pliables actuellement disponibles sur le marché, où les batteries oscillent généralement entre 4 400 et 5 500 mAh.

Un design toujours plus fin malgré une batterie géante

Malgré cette importante capacité énergétique, vivo parvient à conserver un châssis particulièrement fin. Selon la finition choisie, le vivo X Fold 6 mesure 4,4 à 4,8 mm une fois ouvert, et 9,4 à 9,9 mm une fois replié. Son poids varie entre 228 et 235 grammes, ce qui le place parmi les modèles les plus légers de sa catégorie.

Le smartphone bénéficie également des certifications IP58 et IP59, du Wi-Fi 7, de la connectivité NFC, d’un port USB 3,2 Gen 1, d’un émetteur infrarouge, de haut-parleurs stéréo et d’un moteur linéaire sur axe X.

Prix et disponibilité

Le Vivo X Fold 6 est commercialisé en Chine dans plusieurs configurations :

12 Go + 256 Go 7 999 yuans (≈ 1 175 €)

12 Go + 512 Go 8 999 yuans (≈ 1 320 €)

16 Go + 512 Go 9 999 yuans (≈ 1 470 €)

16 Go + 1 To 10 999 yuans (≈ 1 615 €)

Black Gold Edition (16 Go + 1 To) 11 299 yuans (≈ 1 660 €)

Quatre coloris sont proposés : Blue Cave, Salt Lake, Extreme Night et une édition spéciale Black Gold. À ce stade, vivo n’a communiqué aucune information concernant une commercialisation internationale.

vivo accélère la course aux pliables premium

Avec le vivo X Fold 6, vivo ne se contente pas de faire évoluer sa gamme. Le constructeur redéfinit plusieurs standards du marché des smartphones pliables. L’adoption d’une puce MediaTek haut de gamme illustre la montée en puissance du fondeur sur le segment premium, longtemps dominé par Qualcomm. Dans le même temps, vivo mise sur une autonomie exceptionnelle et un capteur principal de 200 mégapixels pour se différencier dans une catégorie où les marges d’innovation deviennent de plus en plus réduites.

Face aux futurs Galaxy Z Fold de Samsung, au premier iPhone pliable attendu chez Apple et aux ambitions de OPPO ou Honor, le constructeur chinois choisit une stratégie claire : proposer une fiche technique sans compromis, capable de séduire les utilisateurs les plus exigeants. Reste désormais à savoir si cette offensive restera cantonnée au marché chinois ou si Vivo décidera de porter ce nouveau flagship pliable sur la scène internationale.