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vivo X Fold 6 : une fuite révèle une forte hausse de prix avant le lancement

vivo X Fold 6 : une fuite révèle une forte hausse de prix avant le lancement

À quelques jours de sa présentation officielle en Chine, le vivo X Fold 6 fait déjà beaucoup parler de lui. Mais cette fois, ce ne sont ni son design ni sa fiche technique qui attirent l’attention.

Une nouvelle fuite relayée sur les réseaux sociaux chinois suggère que le prochain smartphone pliable de vivo pourrait connaître une augmentation de prix particulièrement importante par rapport à son prédécesseur.

Si ces informations se confirment, le constructeur chinois rejoindrait pleinement la nouvelle génération de smartphones pliables ultra-premium, dont les tarifs continuent de grimper à mesure que les innovations matérielles se multiplient.

Des prix qui s’envolent par rapport au vivo X Fold 5

Les précommandes déjà ouvertes en Chine ont confirmé que le vivo X Fold 6 sera décliné en quatre configurations :

12 Go + 256 Go

12 Go + 512 Go

16 Go + 512 Go

16 Go + 1 To

Selon la fuite, les prix seraient les suivants :

12 Go + 256 Go : 9 999 yuans (~ 1 300 €)

12 Go + 512 Go : 10 999 yuans (~ 1 430 €)

16 Go + 512 Go : 11 499 yuans (~ 1 500 €)

16 Go + 1 To : 12 499 yuans (~ 1 620 €)

Ces montants représentent une hausse particulièrement marquée par rapport au vivo X Fold 5. À titre de comparaison, les mêmes configurations étaient commercialisées entre 6 999 et 9 499 yuans lors du lancement de la génération précédente. Dans certains cas, l’augmentation approcherait ainsi les 40 %.

Une progression qui pourrait faire du vivo X Fold 6 l’un des smartphones pliables les plus ambitieux jamais lancés par la marque.

Une inflation qui touche tout le marché du pliable

Même si cette hausse semble spectaculaire, elle s’inscrit dans une tendance plus large observée sur le segment premium. Les constructeurs chinois rivalisent désormais avec des appareils toujours plus sophistiqués, plus fins, plus puissants et équipés de composants particulièrement coûteux.

Les derniers modèles concurrents affichent déjà des tarifs élevés : Honor Magic V6 à partir d’environ 8 999 yuans et le OPPO Find N6 à partir d’environ 9 999 yuans. Dans ce contexte, Vivo semble vouloir positionner son nouveau modèle au même niveau que ses principaux rivaux.

Toutefois, il convient de rappeler que ces tarifs n’ont pas encore été confirmés officiellement et doivent être considérés avec prudence.

Une fiche technique digne d’un flagship

Cette montée en gamme tarifaire pourrait s’expliquer par plusieurs évolutions matérielles importantes. Le vivo X Fold 6 devrait notamment intégrer un écran pliable OLED de 8,02 pouces , une batterie de 7 000 mAh, une interface OriginOS 6 Fold, un capteur d’empreintes latéral et la compatibilité avec un accessoire téléobjectif externe

Mais, c’est surtout la photographie qui pourrait constituer l’un de ses principaux arguments.

Un capteur de 200 mégapixels pour se différencier

Selon les informations disponibles, Vivo miserait fortement sur la photographie mobile. Le vivo X Fold 6 embarquerait un système à triple capteur dominé par un capteur principal de 200 mégapixels.

L’ensemble serait complété par un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, des fonctionnalités avancées de zoom optique. Cette approche reflète la stratégie adoptée depuis plusieurs années par Vivo, qui cherche à rapprocher les performances photographiques de ses smartphones pliables de celles de ses modèles photo premium traditionnels.

Alors que de nombreux constructeurs continuent de faire des compromis sur la photographie pour préserver la finesse de leurs appareils pliables, Vivo semble vouloir suivre la direction inverse.

Un processeur différent de la concurrence

Autre particularité : le choix du processeur. Contrairement à plusieurs concurrents qui misent sur la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, le vivo X Fold 6 devrait être propulsé par une version spéciale du Dimensity 9500. Ce choix pourrait permettre à vivo d’optimiser davantage l’autonomie et la gestion thermique tout en maintenant un haut niveau de performances.

Reste à voir si cette stratégie sera suffisante pour convaincre les utilisateurs les plus exigeants, souvent attirés par les puces Snapdragon sur le segment ultra-premium.

Vivo joue la carte du pliable sans compromis

Le vivo X Fold 6 illustre parfaitement l’évolution actuelle du marché des smartphones pliables. Pendant longtemps, ces appareils étaient considérés comme des démonstrations technologiques. Désormais, ils deviennent les vitrines de tout le savoir-faire des constructeurs.

Photographie avancée, autonomie renforcée, écrans toujours plus grands et composants de pointe : chaque génération cherche à repousser les limites du format.

La conséquence est inévitable : les prix suivent la même trajectoire.

Si la fuite se confirme lors de l’annonce officielle du 26 juin, Vivo assumera pleinement ce positionnement premium, avec un smartphone qui pourrait rivaliser directement avec les références les plus ambitieuses du marché pliable.

La véritable question sera alors de savoir si les utilisateurs sont prêts à payer près de 40 % de plus pour accéder à cette nouvelle génération d’innovations.