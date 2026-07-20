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Galaxy Watch Ultra 2 : les images officielles en fuite dévoilent batterie de 800 mAh, Snapdragon Wear Elite et écran 5 000 nits

Galaxy Watch Ultra 2 : les images officielles en fuite dévoilent batterie de 800 mAh, Snapdragon Wear Elite et écran 5 000 nits

À quelques jours de la conférence Galaxy Unpacked, la Galaxy Watch Ultra 2 n’a pratiquement plus aucun secret. De nouvelles images promotionnelles, partagées par le célèbre leaker Evan Blass, confirment une grande partie des rumeurs apparues ces dernières semaines. Samsung préparerait une montre plus fine, plus autonome et davantage orientée vers l’intelligence artificielle.

Si la marque sud-coréenne n’a encore rien officialisé, ces visuels semblent dévoiler les principaux arguments de son futur modèle premium.

Galaxy Watch Ultra 2 : Une batterie nettement plus généreuse dans un boîtier plus fin

La principale évolution concernerait l’autonomie. Selon les informations révélées par les images marketing, la Galaxy Watch Ultra 2 embarquerait une batterie de 800 mAh, contre 590 mAh sur la génération actuelle. Une progression d’environ 35 %, particulièrement notable sur une montre connectée où chaque milliampère compte.

Plus surprenant encore, Samsung serait parvenu à intégrer cette batterie plus imposante dans un boîtier annoncé comme 12 % plus fin que celui de la première Galaxy Watch Ultra.

Si ces chiffres se confirment, il s’agirait de l’une des évolutions matérielles les plus importantes de cette nouvelle génération.

Un design familier, mais encore plus robuste

Les images promotionnelles indiquent également que Samsung conserverait son boîtier en titane, déjà apprécié pour sa résistance et sa légèreté. En revanche, la certification évoluerait avec l’arrivée d’une protection IP69K, un niveau supérieur à celui de la génération actuelle, destiné à offrir une meilleure résistance à la poussière, aux projections d’eau sous haute pression et aux environnements particulièrement exigeants.

Deux coloris apparaissent sur les visuels : une finition en titane associée à un bracelet vert olive ou une version entièrement noire avec un bracelet assorti. Dans les deux cas, Samsung conserverait l’anneau orange entourant la couronne, devenu l’un des éléments distinctifs de la gamme Ultra.

Snapdragon Wear Elite : Samsung tournerait la page Exynos

L’une des confirmations les plus importantes concerne le processeur. Les images marketing affichent clairement la mention « Powered by Snapdragon Wear Elite », renforçant les rumeurs selon lesquelles Samsung abandonnerait ses puces Exynos au profit de la nouvelle plateforme de Qualcomm sur l’ensemble de sa gamme Galaxy Watch 2026.

Ce changement pourrait constituer un tournant stratégique.

Le Snapdragon Wear Elite intégrerait notamment une unité de traitement neuronal (NPU) plus performante, destinée à accélérer les fonctionnalités d’intelligence artificielle directement sur la montre, sans dépendre systématiquement du smartphone ou du cloud.

Samsung a d’ailleurs déjà laissé entendre que l’IA occuperait une place centrale dans ses prochains objets connectés.

Un écran toujours plus lumineux

Les fuites évoquent également un écran capable d’atteindre 5 000 nits de luminosité maximale. Une telle valeur placerait la Galaxy Watch Ultra 2 parmi les montres connectées les plus lumineuses du marché, améliorant considérablement la lisibilité en plein soleil ou lors d’activités sportives en extérieur.

Cette caractéristique rejoint les précédentes indiscrétions publiées ces dernières semaines.

Un lancement imminent lors du Galaxy Unpacked

Samsung n’a pas réagi à cette nouvelle fuite et continue de garder le silence sur les caractéristiques officielles de sa montre. Le tarif reste également inconnu, même si plusieurs sources évoquent une hausse des prix sur l’ensemble de la gamme Galaxy Watch cette année.

Le doute ne devrait toutefois plus durer longtemps. La Galaxy Watch Ultra 2 est attendue lors du prochain Galaxy Unpacked, prévu le 22 juillet, où Samsung devrait également lever le voile sur ses nouveaux smartphones pliants et ses autres appareils de l’écosystème Galaxy.

À la lumière de ces nouvelles images, Samsung semble avoir privilégié une évolution pragmatique plutôt qu’une refonte esthétique. Une batterie nettement plus généreuse, un boîtier affiné, une nouvelle plateforme Snapdragon et des capacités d’intelligence artificielle renforcées pourraient suffire à consolider la position de la Galaxy Watch Ultra face à une concurrence toujours plus agressive sur le segment des montres connectées premium.