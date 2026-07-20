Accueil » Pebble Time 2 : son créateur défend une garantie de seulement 30 jours… en misant sur la confiance

Pebble Time 2 : son créateur défend une garantie de seulement 30 jours… en misant sur la confiance

Pebble Time 2 : son créateur défend une garantie de seulement 30 jours… en misant sur la confiance

La garantie de 30 jours de la Pebble Time 2 continue de faire débat. Alors que la plupart des montres connectées haut de gamme bénéficient d’une couverture d’au moins un an, Eric Migicovsky, fondateur historique de Pebble et aujourd’hui à la tête de Core Devices, assume pleinement ce choix. Pour lui, la confiance accordée aux utilisateurs compte davantage qu’une durée de garantie inscrite sur le papier.

Une philosophie atypique dans l’industrie technologique, où les conditions de garantie sont souvent perçues comme un argument commercial à part entière.

« La confiance est plus importante »

Interrogé dans une récente interview, Eric Migicovsky n’a pas annoncé de modification de la politique de garantie de la Pebble Time 2. Au contraire, il a défendu une approche fondée sur la relation avec les utilisateurs plutôt que sur des clauses contractuelles. Officiellement, la montre reste couverte pendant 30 jours. En cas de défaut matériel constaté durant cette période, Core Devices procède au remplacement de l’appareil après vérification du problème.

Sur le papier, cette durée reste particulièrement courte comparée aux standards du marché.

Dans les faits, Core Devices remplace aussi les montres hors garantie

Si la garantie officielle demeure limitée, la pratique semble plus souple. Dans un atticle publié récemment, Core Devices affirme avoir remplacé gratuitement tous les appareils présentant un véritable défaut matériel, y compris lorsque la période de garantie était dépassée.

Selon l’entreprise, environ 330 Pebble Time 2 auraient déjà été remplacées sur plus de 19 000 exemplaires expédiés. Une politique qui repose davantage sur une évaluation au cas par cas que sur une application stricte des délais.

Une approche très différente des géants du secteur

Cette stratégie contraste fortement avec celle des principaux fabricants de montres connectées. Apple, Samsung ou Google proposent généralement une garantie constructeur d’un an, voire davantage selon les pays et les réglementations locales. Toutefois, pour une jeune entreprise composée d’une poignée de collaborateurs, offrir une telle couverture représenterait un coût bien plus difficile à absorber.

Core Devices préfère donc miser sur une relation directe avec sa communauté, quitte à assumer financièrement certains remplacements au-delà de la garantie officielle.

Une philosophie héritée de l’esprit Pebble

Cette approche rappelle l’identité qui avait fait le succès de Pebble lors de ses débuts. Avant d’être rachetée puis de disparaître du marché, la marque s’était construite autour d’une communauté très engagée et d’une proximité rarement observée chez les grands fabricants. Le retour de Pebble, rendu possible notamment grâce à l’ouverture de PebbleOS, semble conserver cette culture où la transparence et le dialogue avec les utilisateurs occupent une place centrale.

Eric Migicovsky évoque également la possibilité de commercialiser à terme certaines pièces détachées, comme la vitre avant de la montre, afin de faciliter les réparations réalisées directement par les utilisateurs.

Une vision qui interroge l’industrie

La démarche de Core Devices soulève une question intéressante : vaut-il mieux une longue garantie encadrée par des conditions parfois restrictives, ou une entreprise qui accepte de prendre en charge les défauts matériels même au-delà des délais annoncés ?

Dans les faits, la garantie officielle reste un élément essentiel pour rassurer les consommateurs et constitue souvent un critère d’achat, en particulier sur le marché des objets connectés.

Mais, cette politique plus flexible illustre également une autre manière d’envisager la relation client, davantage fondée sur la confiance et la réputation que sur la seule protection juridique.

Reste à savoir si cette approche pourra perdurer à mesure que Pebble gagnera en popularité. Si les volumes de vente augmentent fortement, maintenir un tel niveau de prise en charge pourrait rapidement devenir plus complexe. En attendant, Core Devices fait le pari qu’une relation de confiance avec sa communauté constitue un investissement au moins aussi précieux qu’une garantie plus longue.