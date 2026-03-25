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Apple Intelligence : Le nouveau Siri « Agentique » prêt à défier ChatGPT et Gemini cet été

Apple Intelligence : Le nouveau Siri « Agentique » prêt à défier ChatGPT et Gemini cet été

Pendant longtemps, Siri a incarné l’avance d’Apple sur un terrain qui semblait promis à un immense futur : celui de l’assistant numérique. Lancée avec l’iPhone 4S en octobre 2011, la technologie avait tout du coup d’avance. Mais l’histoire a vite basculé. Google Assistant, puis Alexa ont redéfini le paysage, avant que ChatGPT, Gemini et la nouvelle génération d’IA conversationnelles n’écrasent complètement l’ancien modèle de l’assistant vocal.

Aujourd’hui, Siri ne souffre plus seulement de retard : elle paraît appartenir à une époque révolue. Et, c’est précisément ce qu’Apple voudrait corriger avec iOS 27.

WWDC 2026 pourrait marquer le vrai redémarrage de Siri

Apple tiendra sa conférence développeurs WWDC 2026 du 8 au 12 juin 2026, avec une keynote d’ouverture le 8 juin à Apple Park. Officiellement, la marque promet de nouvelles avancées logicielles et IA. Officieusement, c’est là que devrait se jouer une partie essentielle de la relance de Apple Intelligence.

Selon Bloomberg, Apple préparerait une version de Siri bien plus ambitieuse, conçue comme un agent IA système profondément intégré à l’iPhone, à l’iPad et au Mac.

Autrement dit, Siri ne chercherait plus seulement à répondre à des commandes vocales simples. L’assistant pourrait agir dans les apps, exploiter le contexte personnel de l’utilisateur — messages, e-mails, notes — et gérer des tâches plus concrètes à travers le système. Ce serait une rupture nette avec la version actuelle, encore trop rigide face aux usages conversationnels imposés par ChatGPT ou Gemini.

Une app Siri dédiée : le signe qu’Apple change enfin de philosophie

L’élément le plus marquant des dernières fuites concerne l’éventuelle arrivée d’une application Siri autonome. Bloomberg affirme qu’Apple teste une interface dédiée, proche d’un chat, où l’on pourrait retrouver ses anciennes conversations, basculer entre texte et voix, lancer de nouveaux échanges et même envoyer des documents ou des photos à analyser.

Ce détail change beaucoup de choses. Pendant des années, Siri a été pensée comme une fonction du système, presque invisible, activée brièvement avant de disparaître. Une app dédiée transformerait l’assistant en espace persistant, avec mémoire apparente, historique et logique conversationnelle. En clair, Apple semble enfin accepter qu’un assistant moderne ne peut plus être seulement une surcouche vocale : il doit devenir une interface à part entière.

« Ask Siri », Dynamic Island, écriture assistée : Apple voudrait injecter l’IA partout

Toujours selon ces rapports, Apple teste plusieurs formes d’intégration plus profonde. Siri pourrait apparaître dans la Dynamic Island avec une invite du type Rechercher ou demander, avant de s’ouvrir dans un panneau translucide plus large.

Des options comme Demander à Siri dans les menus des apps intégrées ou Écrire avec Siri au clavier sont également évoquées, de façon à transformer l’assistant en outil contextuel capable d’interagir avec le contenu affiché à l’écran.

C’est probablement la partie la plus stratégique du projet. Apple ne chercherait pas seulement à rendre Siri plus intelligente, mais à la distribuer dans tout le système : recherche, rédaction, analyse contextuelle, exécution d’actions. Cette intégration diffuse pourrait être bien plus importante que n’importe quel changement cosmétique.

Personal Siri : une promesse ancienne, toujours pas réellement livrée

Le fond du problème est connu. Apple avait déjà promis une Siri plus personnelle, capable d’utiliser les données locales de l’utilisateur et de comprendre le contexte de ses apps. Mais en mars 2025, l’entreprise a officiellement reconnu que certaines de ces améliorations prenaient du retard et n’arriveraient qu’en 2026. Depuis, Siri est devenue l’un des symboles les plus visibles des difficultés d’Apple à accélérer sur l’IA générative.

C’est pourquoi la WWDC 2026 ne sera pas une simple étape logicielle. Ce sera un test de crédibilité. Apple devra montrer que Siri peut enfin évoluer d’un assistant historiquement célèbre, mais technologiquement essoufflé vers une plateforme conversationnelle réellement compétitive.

Siri ne doit plus seulement parler, elle doit enfin comprendre et agir

Le plus intéressant dans cette séquence, ce n’est pas seulement la perspective d’un nouveau design ou d’une app dédiée. C’est le changement de rôle. Siri ne serait plus un simple point d’entrée vocal, mais une couche d’interaction répartie dans tout l’écosystème Apple. Si Apple réussit ce virage, l’assistant pourrait enfin cesser d’être un vestige des débuts du smartphone intelligent pour devenir un vrai produit de l’ère IA.

En somme, Siri semble approcher d’un moment décisif. Pas encore une renaissance confirmée, mais enfin quelque chose qui ressemble à une vision.