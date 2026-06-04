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Nanoleaf racheté par OneRobotics : cap sur l’IA, la robotique et la maison connectée

Nanoleaf racheté par OneRobotics : cap sur l’IA, la robotique et la maison connectée

Nanoleaf s’apprête à changer d’échelle. La marque canadienne, connue pour ses panneaux lumineux connectés prisés des streamers, YouTubers et amateurs de setups RGB, va être acquise par OneRobotics, la société mère de SwitchBot, pour 40 millions de dollars.

L’opération, présentée comme une fusion par le patron de Nanoleaf Gimmy Chu, devrait s’étaler sur environ deux ans.

Un virage au-delà de l’éclairage connecté

Nanoleaf ne veut plus rester cantonné aux ampoules, rubans LED et panneaux muraux. La marque avait déjà annoncé vouloir évoluer vers de nouveaux territoires : IA domestique, robotique accessible, bien-être connecté, thérapie par lumière rouge et produits éducatifs pour enfants.

Selon Gimmy Chu, le marché de la maison connectée est devenu trop prévisible, avec une forte pression des marques moins chères et une différenciation de plus en plus difficile.

SwitchBot apporte la chaîne industrielle

Le principal intérêt de l’opération se trouve du côté industriel. Grâce à OneRobotics et SwitchBot, Nanoleaf pourra accéder à une chaîne d’approvisionnement beaucoup plus robuste, produire à plus grande échelle et améliorer la qualité de ses futurs appareils.

À court terme, Nanoleaf continuera d’opérer de manière indépendante. Son équipe dirigeante reste en place et ses produits lumineux ne devraient pas disparaître.

Des intégrations pour la maison connectée en préparation

Les premières synergies devraient concerner l’automatisation domestique. SwitchBot dispose déjà d’un écosystème large : serrures connectées, aspirateurs robots, interrupteurs motorisés et même projets de robots domestiques. Nanoleaf pourrait donc intégrer ses lumières à ces scénarios.

On peut imaginer, par exemple, un éclairage qui réagit automatiquement à l’ouverture d’une porte, au passage d’un robot ou à une routine de sécurité.

Nanoleaf cherche à sortir du piège RGB

Le rachat de Nanoleaf illustre une réalité du marché de la maison connectée : l’éclairage connecté est devenu très concurrentiel et largement banalisé.

Pour continuer à exister, la marque doit passer du simple objet décoratif à l’expérience intelligente. En rejoignant l’univers SwitchBot, Nanoleaf obtient ce qui lui manquait : une base robotique, une puissance industrielle et un terrain plus large pour expérimenter.

La vraie question sera désormais de savoir si Nanoleaf peut transformer son identité visuelle forte en véritable plateforme de maison intelligente.